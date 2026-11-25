تأیید ۵ مورد فوت و ۵ مورد مرگ مغزی در میان ۲۳۰ مسموم الکلی نیشابور. هشدار جدی درباره خطرات متانول و آسیب‌های شدید کلیوی و بینایی توسط مقامات درمانی نیشابور.

بحران سلامت عمومی در شهر نیشابور پس از گزارش آمار جدید مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی تشدید شده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده تا شامگاه چهارشنبه، تعداد کل مسمومان به ۲۳۰ نفر رسیده است که این رقم نسبت به ظهر همان روز افزایش محسوسی داشته است. این فاجعه انسانی دامنه سنی گسترده‌ای را در بر گرفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از افراد مسموم شده کمتر از ۲۰ سال سن داشته‌اند و دامنه سنی مبتلایان از ۱۲ تا ۶۰ سال بوده است. در این میان، تعدادی از افراد جان خود را از دست داده‌اند، شماری دچار مرگ مغزی شده‌اند و گروهی نیز برای ادامه درمان به دیالیز نیاز پیدا کرده‌اند. این آمار همچنان در حال تغییر است و با توجه به ادامه روند مراجعه و بررسی موارد جدید، احتمال تغییر تعداد مبتلایان و پیامدهای ناشی از این مسمومیت‌ها وجود دارد. آمار جدید فوتی‌ها و مرگ مغزی توسط مقامات دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به صورت رسمی تأیید شده است.

آمار دقیق تلفات و وضعیت بیمارستان‌ها در نیشابور

دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، با اعلام آخرین آمار مسمومان الکلی نیشابور اظهار کرد: شمار مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تا امشب به ۲۳۰ نفر رسیده که این آمار نسبت به ظهر امروز نیز افزایش داشته است. وی با تشریح آخرین وضعیت درمانی این افراد بیان کرد: در حال حاضر ۵۴ نفر بستری هستند و ۱۲۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده‌اند که از این تعداد، ۱۶ نفر با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کرده‌اند. همچنین ۳۶ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند که ۲۶ نفر از آنان به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار انتقال یافته‌اند. تقدیسی حیدریان با ابراز تأسف از پیامدهای این مسمومیت‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون پنج مورد فوت و پنج مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.

Also read حمله موشکی حوثی‌ها به بندر جازان عربستان و دستگیری فعال مدنی در ایران

مکانیسم کشنده متانول و خطرات آن برای انسان

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با هشدار نسبت به خطرات مسمومیت با متانول گفت: این ماده سمی پس از ورود به بدن می‌تواند موجب آسیب به عصب بینایی، اختلال در عملکرد مغز، نارسایی اعضای حیاتی و حتی مرگ شود و در مواردی نیز بیمار برای خارج کردن مواد سمی از خون به دیالیز نیاز پیدا می‌کند. وی اظهار کرد: متانول نوعی الکل صنعتی است که در صنایع شیمیایی، تولید حلال‌ها و برخی محصولات صنعتی کاربرد دارد و با الکل خوراکی یا اتانول کاملاً متفاوت است. مصرف این ماده حتی در مقادیر نسبتاً کم نیز می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای سلامت انسان داشته باشد. وی با بیان اینکه خطر متانول تنها به خود این ماده محدود نمی‌شود، توضیح داد: متانول پس از ورود به بدن، در کبد به ترکیبات سمی، به‌ویژه اسید فرمیک، تبدیل می‌شود. این مواد با افزایش شدید اسیدیته خون، عملکرد سلول‌ها را مختل می‌کنند و به اندام‌های حیاتی بدن آسیب می‌رسانند.

علائم پنهان و عوارض دیرهنگام مسمومیت با متانول

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یکی از ویژگی‌های خطرناک مسمومیت با متانول را تأخیر در بروز نشانه‌های آن دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است فرد در ساعات ابتدایی پس از مصرف، احساس کند مشکل خاصی ندارد، اما با گذشت چندین ساعت، علائم مسمومیت به‌تدریج آشکار شوند. این فاصله زمانی می‌تواند فریب‌دهنده باشد و موجب شود فرد مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر بیندازد. تقدیسی حیدریان سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم، سرگیجه و ضعف را از جمله علائم اولیه این مسمومیت برشمرد و افزود: با پیشرفت مسمومیت، نشانه‌های جدی‌تری مانند تاری دید، اختلال در تشخیص رنگ‌ها، مشاهده تصاویر غیرطبیعی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و حتی کما بروز می‌کند. وی با اشاره به آسیب‌پذیری عصب بینایی در برابر متانول تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عوارض این نوع مسمومیت، آسیب به عصب بینایی است که در موارد شدید می‌تواند به نابینایی دائمی منجر شود.

تأثیرات شدید بر کلیه‌ها و نیاز به اقدامات اورژانسی

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور درباره تأثیر متانول بر کلیه‌ها نیز بیان کرد: اگرچه مهم‌ترین اندام‌های هدف این ماده سمی عصب بینایی و سیستم عصبی مرکزی هستند، اما در موارد شدید، به‌دنبال اسیدی شدن خون، اختلال در گردش خون، افت فشار، آسیب‌های سلولی و درگیری چندین عضو، عملکرد کلیه‌ها نیز ممکن است مختل شود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال کاهش دفع ادرار، افزایش کراتینین خون و بروز نارسایی حاد کلیه وجود دارد. شدت مسمومیت در برخی بیماران به اندازه‌ای است که علاوه بر درمان‌های دارویی و مراقبت‌های ویژه، به دیالیز نیز نیاز پیدا می‌کنند. تعداد مسمومان الکلی در نیشابور رو به افزایش است و آمار جدید فوتی‌ها و مرگ مغزی اعلام شده است.