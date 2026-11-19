ناهید شعشعانی، مدیر دوبلاژ و صداپیشه پیشکسوت، شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در سن ۷۷ سالگی دار فانی را وداع گفت. او نقش عمه خانم را اجرا کرده بود.

ناهید شعشعانی ، مدیر دوبلاژ و صداپیشه سرشناس ایرانی که با نقش‌آفرینی در کارتون‌های محبوب و مدیریت دوبلاژ سریال‌های کودک، سال‌ها بخش مهمی از خاطرات نسل‌های مختلف را شکل داده بود، پس از ماه‌ها تحمل بیماری، صبحگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ماه چشم از جهان فروبست. این هنرمند باسابقه که زاده سال ۱۳۲۷ در تهران بود، در سن ۷۷ سالگی آسمانی شد و دنیای هنر دوبله را با حضور خود خالی از صبر و انرژی‌ای قرار داد که تا سال‌ها در حافظه شنوندگان ایرانی باقی خواهد ماند.

فعالیت حرفه‌ای ناهید شعشعانی در دوبلاژ

مسیر حرفه‌ای ناهید شعشعانی از سال ۱۳۴۸ آغاز شد و او در این مدت نقش‌های متعددی را در عرصه صداپیشگی و مدیریت دوبلاژ ایفا کرد. او مدیریت دوبلاژ بسیاری از کارهای رده سنی کودک و نوجوان را در کارنامه خود داشت که می‌توان به آثار شاخصی مانند "اسپایدرمن"، "بتمن"، "وودی وودی پیکر" و سریال‌های گروه کودک برای پخش از شبکه نمایش خانگی اشاره کرد. تخصص او در این حوزه، کیفیت بالای تولیدات کودک و نوجوان در دوران‌های مختلف را تضمین می‌کرد و نام او با این آثار گره خورده است.

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نقش‌های ماندگار و شخصیت‌های محبوب

ناهید شعشعانی علاوه بر مدیریت، خود نیز به عنوان صداپیشه در پروژه‌های مهمی حضور داشت و صدای شخصیت‌های محبوبی شد که بسیاری از کودکان و نوجوانان او را به خاطر می‌سپارند. او صداپیشه شخصیت عمه خانم در سریال "حنا دختری در مزرعه" و مادر هاچ زنبور عسل در این کارتون بود. این دو نقش، نمادی از حضور گرم و مادرانه او در برنامه‌های تلویزیونی بود که تا امروز نیز در ذهن مخاطبان زنده است.

سایر آثار و پروژه‌های موفق

این هنرمند گوینده در کارنامه خود آثار دیگری نیز دارد که نشان‌دهنده تنوع استعداد و توانایی‌های اوست. ناهید شعشعانی گویندگی انیمیشن "زهره و زهرا" را بر عهده داشت و بیش از ۱۲ سال مدیریت دوبلاژ سریال مطرح "پرستاران" را برعهده داشت. این مدت طولانی نشان‌دهنده اعتماد تولیدکنندگان و همکاران به تخصص و دقت بالای او در کارهای حساس دوبلاژ است.

تأثیر و یادماندنی بودن

مرگ ناهید شعشعانی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه دوبله ایران است. او نه تنها با صدای خود، بلکه با مدیریت هوشمندانه‌ی گروه‌های بازیگران، کیفیت دوبله‌های داخلی را به سطح بالایی رساند. حضور او در پروژه‌های کودک و نوجوان، به ویژه سریال‌هایی مانند "حنا" و انیمیشن‌های کلاسیک، تأثیر عمیقی بر فرهنگ عامه گذاشت و اکنون با رحلتش، یاد و خاطره‌اش به عنوان یکی از ستون‌های اصلی هنر دوبله در ایران باقی خواهد ماند. این خبر غم‌انگیز باعث همدردی با خانواده این هنرمند و جامعه هنری شد.

آخرین لحظات و خداحافظی

ناهید شعشعانی که شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ماه از دنیا رفت، پس از ماه‌ها تحمل بیماری، آسمانی شد. آخرین لحظات زندگی این هنرمند با حضور عزیزانش سپری شد و حالا یاد و خاطره‌اش در کنار آثار ماندگاری که بر جای گذاشت، همواره زنده خواهد بود. این پایان، پایان یک دوره طولانی و پربار در تاریخ دوبله ایران است که جای خالی ناهید شعشعانی به شدت حس می‌شود.