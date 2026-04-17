مرگ دختر پناهنده کُرد ایرانی در سلیمانیه؛ انتقادها از جمهوری اسلامی و مقامات اقلیم کردستان

مرگ غزال مولان، دختر ۱۹ ساله کُرد ایرانی، پس از حمله پهپادی ایران و نادیده گرفته شدن توسط مراکز درمانی سلیمانیه، نگرانی‌های حقوق بشری در اقلیم کردستان عراق را افزایش داده است. فعالان حقوق بشر خواستار توقف حملات ایران و نظارت سازمان ملل بر کمپ‌ها شده‌اند.

مرگ دلخراش غزال مولان ، دختر ۱۹ ساله کُرد ایرانی، پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب کومله زحمتکشان کردستان و نادیده گرفته شدن وضعیت وخیم او توسط مراکز درمانی شهر سلیمانیه، موجی از خشم و نگرانی را در میان مردم اقلیم کردستان عراق برانگیخته است.

طبق گزارش خبرنگار صدای آمریکا از سلیمانیه، غزال مولان که در تاریخ ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) در حمله پهپادی ایران به کمپ حزب کومله زحمتکشان کردستان در منطقه سورداش استان سلیمانیه، همراه با دو نفر دیگر از اعضای این حزب مجروح شده بود، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی و کوتاهی مراکز درمانی در ارائه خدمات درمانی لازم، جان باخت. روایت‌ها حاکی از آن است که دو بیمارستان در سلیمانیه از پذیرش و درمان غزال مولان امتناع کرده و دلیل این اقدام را بخشنامه‌ای از سوی نهادهای امنیتی سلیمانیه و اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده‌اند که بر اساس آن، ارائه خدمات درمانی به پناهندگان سیاسی ممنوع است. این حادثه تلخ، به ویژه پس از وخامت حال و نادیده گرفته شدن جراحات دختر جوان، واکنش‌های گسترده و نگرانی عمیقی را در استان سلیمانیه به دنبال داشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در اقلیم کردستان با ابراز تأسف عمیق از این رویداد، خواستار برخورد قانونی با مسئولان این کوتاهی شده است. در همین راستا، کمپینی متشکل از روشنفکران، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، مرگ غزال مولان را «شهادت یک دختر انقلابی کُرد» نامیده‌اند و نسبت به ناامنی موجود در کمپ‌های خانواده‌های احزاب سیاسی کُرد ایرانی در خاک اقلیم کردستان عراق، انتقاد کرده‌اند. این فعالان همچنین با تأکید بر این نکته که این کمپ‌ها با توافق سه‌جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان ایجاد شده‌اند، از دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان خواسته‌اند تا فوراً جلوی حملات جمهوری اسلامی به این کمپ‌ها را بگیرند و تمامی این کمپ‌ها را تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دهند. روشنفکران و فعالان کُرد همچنین تأکید کرده‌اند که پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق باید از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند، درست مانند سایر شهروندان. این در حالی است که مطابق با مواد صریح کنوانسیون ژنو، مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگی باید بدون هیچ بهانه‌ای و در سریع‌ترین زمان ممکن، بالاترین سطح مراقبت‌های پزشکی را دریافت کنند و هرگونه تبعیض در این زمینه غیرقابل قبول است. وضعیت فعلی اقلیم کردستان عراق در بحران شدت یافته است و این حملات اخیر خسارات انسانی گسترده‌ای به بار آورده و تخریب‌های فراوانی را در پی داشته است





