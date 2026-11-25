مروا نبیلی، کارگردان و شاعر پیشگام سینمای مستقل ایران، در دوم آذر درگذشت. او با فیلم خاک سربه‌مهر راهگشای جریان نوین سینمای ایران بود.

مروا نبیلی ، هنرمند برجسته و پیشگام سینمای مستقل و هنری ایران، روز دوشنبه دوم آذرماه درگذشت. نبیلی که هم به عنوان فیلمساز و هم به عنوان شاعر پیشرو در موج نو شعر ایران شناخته می‌شد، با آثاری که از خود بر جای گذاشت، مسیری نو و تأثیرگذار در تاریخ سینمای این کشور گشود. او سال‌ها خارج از ایران زندگی می‌کرد اما آثار اندک باقی‌ازمانده‌اش، به ویژه فیلم " خاک سربه‌مهر"، تأملی عمیق و ماندگار در ذهن مخاطبان و فیلمسازان بر جای گذاشته است.

مروا نبیلی و آشنایی با فریدون رهنما

مروا نبیلی در تهران متولد شد و دوران کودکی خود را با یادگیری موسیقی سپری کرد. پس از اتمام مدرسه، در دانشکده هنرهای تزئینی ثبت‌نام کرد و این نقطه عطف مهمی در شکل‌گیری هویت هنری او بود. در این دوران، او نقاشی و نوشتن را تحت آموزش سهراب سپهری، شاعر و نقاش نامدار، آموخت. همچنین، در همین دوره زمانی بود که به واسطه فریدون رهنما، سینماگر و ادیب ایرانی، با سینما آشنا شد و علاقه‌مند به این هنر گردید. نبیلی در گفت‌وگوهای خود بارها تأکید کرده که بدون راهنمایی‌ها و همکاری‌های فریدون رهنما، "هرگز به این مسیر کشیده نمی‌شد."

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آغاز فعالیت سینمایی با سیاوش در تخت جمشید

اولین حضور مهم نبیلی در عرصه نمایش، همکاری با فریدون رهنما در اجرای نمایشنامه "خون سیاوش" بود. او در سن ۲۱ سالگی نقش سودابه، همسر سیاوش، را ایفا کرد و این تجربه او را بیش از پیش به صحنه و سینما نزدیک کرد. در سال ۱۳۴۱، نبیلی با تشویق فریدون رهنما برای تحصیل سینما به انگلستان رفت. چهار سال بعد، در سال ۱۳۴۵، با دعوت رهنما به ایران بازگشت تا در ساخت فیلمی از روی نمایشنامه "خون سیاوش" مشارکت کند. او در سال ۱۳۴۶ اولین نقش اصلی سینمایی خود را در فیلم "سیاوش در تخت جمشید" به کارگردانی فریدون رهنما بازی کرد و علاوه بر بازیگری، به عنوان دستیار تهیه‌کننده نیز فعالیت داشت.

خاک سربه‌مهر؛ نماد استقلال زنانه در سینما

پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۳، نبیلی با تمرکز بر ساخت فیلم پایان‌نامه‌اش به کار سینمایی خود ادامه داد و همزمان تجربه‌هایی در تلویزیون کسب کرد. او در سریال "سمک عیار" که در سال ۱۳۵۵ از تلویزیون ملی ایران پخش شد، به عنوان دستیار نویسنده و دستیار تهیه‌کننده کار کرد. دو سال بعد، با همکاری ملک‌جهان خزائی، مجموعه‌ای با عنوان "افسانه‌های کهن ایرانی" ساخت که برخی از قسمت‌های آن پیش از انقلاب ۱۳۵۷ پخش شد. دغدغه‌ی نبیلی در این آثار، بازسازی فرهنگ کهن و شکستن روایت‌های غالب مردانه بود که سرانجام به ساخت فیلم "خاک سربه‌مهر" در سال ۱۳۵۶ انجامید.

چالش‌های تولید و پخش خاک سربه‌مهر

فیلم "خاک سربه‌مهر" داستانی درباره دختری جوان به نام روبخیر است که در روستاهای اطراف دزفول زندگی می‌کند و در برابر ازدواج اجباری خانواده‌اش مقاومت می‌کند. این فیلم از جمله نخستین آثار سینمای ایران بود که به رسمیت شناختن فردیت زن و تضاد آن با جامعه مردسالار می‌پرداخت. نبیلی با آگاهی از عدم احتمال صدور مجوز و سانسور، فیلم را "بدون مجوز دولتی" و "به دور از چشم" مقامات ساخت. او فیلم را با دوربین ۱۶ میلی‌متری فیلمبرداری کرد تا بتواند نسخه اصلی و تدوین‌نشده را در چمدان به آمریکا ببرد و از نمایش عمومی آن در ایران صرف‌نظر کرد.

آهنگ‌های شبانه و میراث ماندگار مروا نبیلی

دومین و آخرین فیلم سینمایی مروا نبیلی، "آهنگ‌های شبانه" نام داشت که در سال ۱۳۶۲ در آمریکا ساخته شد. در این فیلم نیز مانند "خاک سربه‌مهر"، شخصیت اصلی زنی مهاجر است که با انزوا و محدودیت‌های جدیدی روبه‌روست. اگرچه فیلم "خاک سربه‌مهر" سال‌ها به عنوان یکی از مهجورترین آثار سینمای ایران شناخته می‌شد و تنها یک نسخه بی‌کیفیت از آن در دسترس بود، اما اخیراً آرشیو فیلم دانشگاه کالیفرنیا موفق به مرمت و پخش این اثر شده است. اکنون این فیلم که نسل جدیدی از فیلمسازان در سراسر جهان را مجذوب خود کرده، به عنوان یک سند تاریخی از تلاش برای استقلال زنان در سینمای ایران مورد توجه قرار گرفته است.