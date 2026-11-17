دادستان کرمانشاه اتهام ضرب و جرح و قتل را برای پدر سوگند صیادی مطرح کرد و قضاییه حکم اعدام حمله‌کننده به مراکز رشت را تایید نمود.

مرگ مشکوک سوگند صیادی ، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل کرمانشاه ، منجر به انتشار اتهامات جدی توسط دستگاه قضایی شده است. در سه‌شنبه ۲۶ آبان، اخباری رسمی از سوی قوه قضاییه مبنی بر بازداشت کیومرث صیادی، پدر دختر جان‌باخته، و مدیر مدرسه او منتشر گردید. اتهامات وارده برای پدر، شامل ضرب و جرح و فعلا قتل و برای مدیر مدرسه، قصور و سهل‌انگاری اعلام شده است.

خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است، این خبر را به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، تأیید کرده است. کریمی تصریح کرد که تحقیقات درباره علت دقیق مرگ سوگند همچنان در جریان است و فرضیه‌های مختلفی از جمله قتل یا خودکشی در حال بررسی می‌باشند. او تأکید نمود که تا تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی مرگ اظهارنظر کرد و اقدامات قضایی برای شناسایی مسئولان ادامه دارد.

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جزئیات پرونده و روایت‌های متضاد

روایت‌های منتشرشده از سوی سایت امتداد در تاریخ ۲۵ آبان نشان می‌دهد که سوگند پیش از خروج از مدرسه به مسئولان هشدار داده بود اگر همراه پدرش به خانه بازگردد، جانش در خطر است. پیکر وی صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونت پیدا شد. سازمان حقوق بشر هانا نیز گزارش داد که مسئولان مدرسه رضوان پدر سوگند را پس از اطلاع از موضوعی خصوصی فراخوانده‌اند و پدر او پس از آن، او را در مقابل همکلاسی‌ها کتک زده و از پنجمین طبقه ساختمان به پایین پرتاب کرده است.

در مقابل، آموزش‌وپرورش کرمانشاه اعلام کرد که کیومرث صیادی برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده است. جهانگیر آقایی از روابط عمومی آموزش‌وپرورش کرمانشاه گفت که سوگند با نامادری خود زندگی می‌کرده و اختلافات خانوادگی وجود داشته است. مدیر مدرسه نیز ارتباط ماجرا با مسائل عاطفی را تکذیب کرده است.

واکنش نهادهای حقوق بشری و صنفی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تاریخ ۲۵ آبان با انتشار بیانیه‌ای، مدرسه را به بی‌توجهی به هشدارهای سوگند متهم کرد. این شورا خواستار پاسخگویی وزارت آموزش‌وپرورش و پایان مداخله در زندگی خصوصی دانش‌آموزان شد و قوانین مربوط به تبرئه عاملان قتل‌های ناموسی را در نظام قضایی محکوم کرد. هانا نیز نقض مواد شش و ۱۷ قانون حمایت از اطفال را متوجه مسئولان مدرسه دانست.

گزارش امتداد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر نشان می‌دهد که حداقل ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شده‌اند که در ۷۵ مورد عامل، آشنایان قربانی بوده‌اند. سازمان ملل نیز هشدار داد که حدود ۸۴۰ میلیون زن و دختر در جهان خشونت جسمی را تجربه کرده‌اند و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ۱۵ سال هنوز تصویب نهایی نشده است.

تایید حکم اعدام در پرونده رشت

همزمان در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ آبان، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، از تایید حکم اعدام فرد متهم به حمله به مراکز رشت خبر داد. این حمله شامل بانک رفاه، بانک سپه، مسجد قدس و درمانگاه خیریه در رشت بود که منجر به مرگ مرضیه نبوی‌نیا، پرستار حاضر در محل، شد. کاظمی گفت متهم با کوکتل مولوتوف به درمانگاه حمله کرده بود.

بر اساس توضیحات کاظمی، این فرد پیش از اعتراضات دی‌ماه با همکاری دو نفر دیگر کوکتل‌های مولوتوف را در زیرزمین خانه‌ای در رشت پنهان کرده بود. حکم اعدام وی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. در حالی که پرونده سوگند صیادی در کرمانشاه در دست بررسی است، این پرونده در گیلان به پایان رسید.