مرگ مشکوک زن تنها؛ انگشت اتهام به سوی پرستار خانگی

پسر زنی که در شمال غرب تهران جان باخته بود، پس از یافتن جسد مادرش، پرستار خانگی او را عامل احتمالی مرگ دانست. تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

مرگ مرموز زنی تنها در پایتخت، خانواده او را به سوی پرستار خانگی ‌اش سوق داد. پسری جوان پس از روزها بی‌خبری از مادرش، با مراجعه به پلیس، او را در خانه‌اش و در حالی که چند روزی از مرگش گذشته بود، پیدا کرد. نگرانی این جوان پس از تماس‌های بی‌نتیجه و عدم پاسخگویی مادرش شدت گرفت و او را بر آن داشت تا به خانه مادرش در شمال غرب تهران برود. با وجود در دست داشتن کلید، ابتدا زنگ خانه را به صدا درآورد اما با عدم پاسخی مواجه شد.

همین موضوع باعث شد تا او با کلید شخصی‌اش در را باز کند و با صحنه‌ای دلخراش روبرو شود: جسد بی‌جان مادرش. بلافاصله پس از این حادثه، ماموران پلیس به محل اعزام شدند و بررسی‌های اولیه نشان داد که از فوت زن میانسال چند روزی سپری شده است. کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از حضور در صحنه، این موضوع را تایید کرده و اعلام داشتند که مرگ حداقل چند روز پیش رخ داده است. در جریان تحقیقات، پسر متوفی به پرستار خانگی مادرش اشاره کرد و گفت: "پرستار خانگی موظف بود روزانه به مادرم سر بزند، اما در روزهای اخیر هیچ خبری از او نبود و تلفن‌هایش نیز بی‌جواب می‌ماند. به شدت به او مشکوکم و احتمال می‌دهم در مرگ مادرم دخالت داشته باشد." با ثبت شکایت رسمی، پرونده وارد مرحله تحقیقات جنایی شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، پرستار خانگی را احضار کردند. زن میانسال در بازجویی‌های اولیه هرگونه دخالت در مرگ زن تنها را انکار کرد و اظهار داشت: "حال خانم خوب بود. شب عید به من گفت که عید است و بهتر است به خانه بروم و به فرزندانم برسم. او گفت اگر کاری داشت، خودش به من زنگ می‌زند. من هم به خانه‌ام رفتم و دیگر خبری از او نداشتم." با وجود انکار پرستار، تحقیقات همچنان ادامه دارد و پزشکی قانونی در حال بررسی دقیق علت مرگ است تا مشخص شود که آیا این اتفاق ناشی از یک حادثه طبیعی بوده یا پای جنایتی در میان است. این پرونده در حالی در دست بررسی است که جزئیات بیشتری از سوی مراجع قضایی و انتظامی منتشر نشده است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مرگ مشکوک پرستار خانگی تهران قتل پزشکی قانونی

United States Latest News, United States Headlines