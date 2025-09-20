بررسی سریال «اجل معلق» و علل شکست سریال‌های کمدی در شبکه نمایش خانگی، با تأکید بر نقش رضا عطاران و سبک کارگردانی عادل تبریزی و انتقاد از رویکرد سطحی‌نگرانه و ضدزنانه در این سریال‌ها.

سرویس فرهنگ و هنر مشرق - ساختار سینمای ایران در سال‌های اخیر، تمرکز خود را بر تولید سریال در شبکه نمایش خانگی قرار داده است. این تمرکز، ژانر کمدی را به گروگان گرفته و تلاش می‌کند تا تماشای عمومی آن را گسترش دهد. با این حال، همین ساختار اجاره‌ای که مستقیماً از سینما و تلویزیون به شبکه نمایش خانگی راه یافته، در تولید مجموعه‌های کمدی با شکست‌های متوالی روبرو شده است.

یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات طنز در سینما، «عامریان فیلم» است که با جذب سینماگران فعال در ژانر کمدی، در تلاش برای توسعه کسب‌وکار خود است. این استودیو که با تغییرات مدیریتی در سینمای ایران همراه شده، با فیلم «فسیل» رکورد اکران‌های طولانی‌مدت را شکست و به قطب تولید کمدی تبدیل شد. اما آثار «عامریان فیلم» بیشتر در قالب «لودگی وطنی» ساخته شده‌اند تا در گونهٔ کمدی. پس از تسلط تولیدات این کمپانی بر سینما با دستاویز قرار دادن ژانر لودگی، آن‌ها اخیراً عرصهٔ جدیدی را در تولید سریال‌های کمدی تجربه کرده‌اند. نخستین محصول این کمپانی در این زمینه، مجموعهٔ «آنتن» بود که با استقبال چندانی مواجه نشد. سریال «اجلِ معلق» یکی از آثاری است که این روزها در شبکه نمایش خانگی، با واکنش منفی مخاطبان در فضای مجازی روبرو شده است. این سریال، علیرغم ادعای کمدی بودن، در خلق موقعیت‌های کمدی غیرکلیشه‌ای ناتوان است و کارگردان آن، عادل تبریزی، توانایی خاصی از خود نشان نمی‌دهد. اگرچه نام رضا عطاران به عنوان «مشاور کارگردان» قید شده، اما به نظر می‌رسد او در هدایت سریال نقشی تعیین‌کننده‌تر دارد. سریال فاقد موقعیت‌های کمدی پیوسته بوده و بر اساس فرمول سنتی «طنز آیتمی» ساخته شده است؛ رویکردی که شبیه به آیتم‌های طنز برنامه‌هایی مانند «ساعت خوش» است. آشکار است که در سه دههٔ اخیر، نگرش طنز آیتمی، رویکرد مسلط در عرصهٔ کمدی ایران بوده که گونهٔ سانتی‌مانتال آن را مهران مدیری و گونهٔ چرک و سیاه آن را عطاران می‌سازند. با این توصیف، ردپای عطاران در هدایت این سریال، در مقامِ بازیگر-مشاور، آشکار است. تبریزی از لحاظ سبک کارگردانی در ردهٔ کمدی سازانی نظیر آرش معیریان، منوچهر هادی و مسعود اطیابی قرار می‌گیرد و سبک کارگردانی او فاقد عیارهای استاندارد است، به گونه‌ای که مشابه اجراهای عموپورنگ و گروه فیتیله‌ای است. آثار این کارگردان، مانند «مفت‌بر»، «گیج‌گاه» و سریال «جناب‌عالی»، از سطح فیلم سینماییِ «قاطینگا و پاتینگا» (محصول گروه عمو فیتیله‌ای) فراتر نمی‌رود. به عنوان مثال، در سکانسی از سریال «اجل معلق» که در آن داود از مرگ بازگشته و مردم به استقبال او رفته‌اند، اجرا از بازی بازیگران و گفت‌وگوها تا مونولوگ‌ها، در سطح اجراهای مشترک عمو قناد و فیتیله‌ای‌هاست. شمارشِ عطاران به سبک مسعود روشن‌پژوه نیز بر این اجرای کودکانه صحه می‌گذارد. این سبک اجرا، که رگه‌های کمدی سیاه عطاران یا، به تعبیری واضح‌تر، «کمدی چرک» در آن مشهود است، متعلق به دههٔ هشتاد شمسی است. فرمول ساختاری آن پیش‌تر در مجموعه‌هایی مانند «بزنگاه» و «خانه‌به‌دوش» استفاده شده است. نحوهٔ استفادهٔ کاراکترها از تبلت در سریال، آن‌قدر سطحی است که آیتم‌های برنامه‌هایی مانند «سیب خنده» را تداعی می‌کند. موقعیت‌های بسیار شلوغ سریال فاقد توالی هارمونیک هستند و ویژگی اصلی کاراکترها در کمدی‌های سیاه عطاران، فریاد زدن است. عطاران معتقد است که استفاده از فریاد می‌تواند یک ویژگی کمدی منحصر به فرد خلق کند. به همین دلیل، مخاطبان در اغلب سکانس‌های شلوغ سریال با موجی از فریاد مواجه می‌شوند. با آغاز سریال در کارگاهی که داود و غلام مشغول کار هستند، فریادِ مکرر بازیگران، موتور محرکۀ روایت می‌شود و در سکانس‌های بیمارستان، این شگرد به اوج خود می‌رسد. چرک‌انگاری شمایل کاراکترها، یکی دیگر از ویژگی‌های تأثیرگذار عطاران در مقام مشاور کارگردان است. در سکانس‌های بیمارستان، صورت‌های پزشکان و پرستاران عمداً دفرمه (غیرعادی) شده‌اند تا زشت‌تر به نظر برسند. این شیوه هیچ ویژگیِ ارزشمندی به لحظات کمدی سریال اضافه نمی‌کند و تنها بر سطحی‌نگری اثر می‌افزاید. عطاران این شگرد را پیش‌تر در سریال «خانه‌به‌دوش» به کار بست و دفرمه کردن صورت بازیگران را به عنوان یک ویژگی ثابت در سبک خود تثبیت کرد. با زشت کردنِ شمایل پزشکان و پرستاران، نه تنها موقعیتِ دوگانگیِ معناداری خلق نمی‌کند، بلکه به توهینی نمادین به این شخصیت‌ها تبدیل می‌شود و عطاران این کلیشهٔ فرسوده را کماکان تکرار می‌کند. در سکانسی که اجل معلق با نسخهٔ دیگری از خود گفت‌وگو می‌کند، با کاراکتر زنی مواجه می‌شویم که حین عمل زیبایی فوت کرده و روح او با چهرهٔ عمل‌شده‌اش بسیار متفاوت است. این سکانس، یکی از ضدزن‌ترین سکانس‌های تولیدشده در شبکه نمایش خانگی است و هویت زن امروز را تمسخر می‌کند





کمدی اجل معلق رضا عطاران عادل تبریزی نقد

