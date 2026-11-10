مرمت بالا حصار کابل توسط بنیاد آقاخان و کشف گنجینه باستانی

بنیاد فرهنگی آقاخان با پروژه مرمت بالا حصار کابل، گنجینه‌ای شامل صومعه بودایی و کاخ گورکانی را کشف کرد تا این دژ تاریخی به پارک باستان‌شناسی تبدیل شود.

بنیاد فرهنگی آقاخان در حال انجام یک پروژه گسترده و چندساله برای مرمت و حفاظت دقیق از دژ تاریخی بالا حصار کابل است. این مکان عظیم که قرن‌ها شاهد تهاجم‌ها و درگیری‌های مختلف بوده، اکنون به ویرانه‌ای تبدیل شده است. با این حال، هدف نهایی این مجموعه بازگرداندن جایگاه تاریخی آن به عنوان یک پارک باستان‌شناسی عمومی است که شامل باغ‌ها، رستوران و یک موزه خواهد شد.

کشف گنجینه باستانی در دل دژ کابل

کاوش‌های اخیر در بالا حصار منجر به کشف گنجینه‌ای شگفت‌انگیز شده است که پرده از بیش از دو هزار سال تاریخ این کشور برمی‌دارد. این کشفیات شامل شواهد سکونت انسان در دوران باستان، بقایای یک صومعه بودایی و حمام‌های مجلل متعلق به کاخی از دوره گورکانیان است. بابک رفیعی‌علوی، باستان‌شناس، این تجربه را شبیه به بیرون آمدن یک زیردریایی از دل اقیانوس توصیف می‌کند و ابراز شگفتی می‌نماید که هرگز تصور نمی‌کرد به چنین گنجینه‌ای دست یابند.

Also read انگرید فون اولهافن و 회想 فاجعه سنین کودکی

عملیات کاوش سکه‌های باستانی، قطعات تندیس‌های بودایی، سفالینه‌های اسلامی لعاب‌دار، چراغ‌های پیه‌سوز و انبوهی از تکه‌های سفال را نیز به نمایش گذاشته است. از دیگر یافته‌های مهم، بقایای کاخ گورکانی شامل دیوارنگاره‌ها، سازه‌ای شبیه به تخت‌گاه و حوضی ستاره‌شکل تراشیده شده در دل صخره‌های بالای تپه می‌باشد. این آثار نشان‌دهنده اهمیت بالای این مکان در گذشته است.

موقعیت استراتژیک و تاریخچه تخریب بالا حصار

موقعیت مکانی بالا حصار که در زبان دری به معنای دژ بلند است، کلید اهمیت آن به شمار می‌رود. این دژ بر روی صخره‌ای برجسته از رشته‌کوه کوه شیر دروازه بنا شده و در جایگاهی مسلط بر شهر قدیمی قرار دارد. این موقعیت به آن امکان می‌داد تا بر مسیرهای دسترسی به کابل نظارت کند و به عنوان یک سکونتگاه مذهبی مهم و مرکز قدرت سیاسی در امتداد یک مسیر تجاری حیاتی عمل نماید.

مصطفی نوری، مدیر پروژه در بنیاد آقاخان، توضیح می‌دهد که هر کس بر بالا حصار مسلط بود، بر کابل و کل منطقه تسلط داشت. اگرچه این مکان در طول قرن‌ها بارها ویران و بازسازی شده است، اما سنگین‌ترین ضربه زمانی وارد شد که نیروهای بریتانیایی در سال ۱۸۷۹ میلادی در انتقام کشته شدن فرستاده خود، سر لوئیس کاوناری، بخش بزرگی از این مجموعه را ویران کردند.

چالش‌های حفاظت و اقدامات ترمیم و مرمت

بخش‌هایی از دیوارهای دفاعی آن فرو ریخته و بدنه زنگ‌زده یک تانک شوروی روی شیبی قرار گرفته که به مرتفع‌ترین نقطه دژ منتهی می‌شود. تجهیزات نظامی منهدم‌شده و فرسوده شوروی به صورت توده‌ای درهم‌تنیده و زنگ‌زده در دامنه تپه رها شده‌اند. همچنین سلاح‌های سنگینی که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ بر جای مانده‌اند، اکنون متعلق به ارتش افغانستان هستند و در ردیف‌هایی منظم قرار گرفته‌اند.

بنیاد فرهنگی آقاخان برنامه‌ریزی‌های این پروژه را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد و کار از سال بعد شروع شد. نقشه‌برداری و مستندسازی اولیه، از جمله با رادار نفوذی زمین و اسکن‌های لیزری سه‌بعدی، با تثبیت اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر دنبال شد. هیئت باستان‌شناسی فرانسه در ابتدا درگیر کاوش‌ها بود، اما پس به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ کار متوقف شد. با این حال، بنیاد فرهنگی آقاخان به فعالیت خود ادامه داد و گسترده‌ترین کار خود را از سال ۲۰۲۲ انجام می‌دهد.

برنامه‌های بلندپروازانه برای آینده و توسعه محوطه

در حال حاضر، با استفاده از سنگ‌های محلی، بخش‌هایی از دیوارهای دفاعی در حال بازسازی هستند. مصطفی نوری توضیح داد که مطابق با هنجارهای بین‌المللی حفاظت و مرمت، بخش‌های جدید عمداً قابل تشخیص، کمی فرورفته یا بیرون‌زده از سازه اصلی هستند. سازه‌های تقویتی فلزی نیز یکی از برج‌های خارجی که شکاف برداشته و در معرض فرو ریختن بود، یکپارچه نگه داشته‌اند.

نوری تأکید می‌کند که وسعت محوطه و بلندپروازی‌های این پروژه نیازمند تعهدی بلندمدت در مقیاس چندین دهه است. این کار شامل یک برنامه آموزشی برای دانشجویان باستان‌شناسی افغان نیز می‌شود. عمق یکی از حفاری‌ها به ۱۱ متر رسیده و انتظار می‌رود آثار بیشتری از دل خاک بیرون کشیده شود. رفیعی‌علوی نیز خاطرنشان می‌سازد که در هر کجای بالا حصار که حفاری کنید، به چیزی برمی‌خورید زیرا این مکان بیش از ۲۰۰۰ سال محل سکونت انسان‌ها بوده است.