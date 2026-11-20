مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم، برای دومین سال متوالی بهترین مربی زن آسیا شد و بیرانوند در بانکوک عنوان بهترین بازیکن مرد قاره را گرفت.

مرضیه جعفری ، سرمربی تیم فوتبال خاتون بم ، پس از کسب جایزه بهترین مربی زن سال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ، با انتشار ویدیویی از بازیکنان، اعضای کادر فنی و همکاران خود قدردانی کرد. این جایزه در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا در بانکوک ، پایتخت تایلند، به او اهدا شد.

در این مراسم، بیرانوند نیز عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را به دست آورد. جعفری و بیرانوند دو چهره ایرانی بودند که در یک شب در فهرست برگزیدگان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفتند.

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مرضیه جعفری؛ دومین عنوان متوالی بهترین مربی زن آسیا

مرضیه جعفری با کسب این عنوان، برای دومین سال متوالی به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد. او سال گذشته نیز این جایزه را دریافت کرده بود.

جعفری در رقابت با ما ژیائوژو، سرمربی تیم زیر ۱۷ سال چین، و پارک یون جئونگ، سرمربی تیم زیر ۲۰ سال کره‌جنوبی، این جایزه را به دست آورد. او در ویدیوی منتشرشده گفت که از دومین کسب عنوان بهترین مربی زن آسیا بسیار خوشحال است.

جعفری در همین ویدیو تأکید کرد که بازیکنانش، اعضای کادر فنی و تمامی همکارانش نقش مهمی در این موفقیت داشته‌اند. او همچنین امیدوار است که با همکاری یکدیگر برای رشد و شکوفایی فوتبال زنان ایران گام بردارند.

بیرانوند؛ پنجمین ایرانی در فهرست برترین‌های آسیا

بیرانوند عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو نامزد عربستانی، به دست آورد. این دروازه‌بان پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز در جمع سه نامزد نهایی حضور داشت و این بار در دومین حضور خود در فهرست نهایی موفق شد.

آخرین بار علی کریمی در سال ۲۰۰۴ این عنوان را برای فوتبال ایران کسب کرده بود. پیش از کریمی نیز خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹ و مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ به این جایزه رسیده بودند.

با این پیروزی، بیرانوند پس از خداداد عزیزی، علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی، پنجمین بازیکن ایرانی است که نامش در فهرست برندگان جایزه مرد سال فوتبال آسیا ثبت می‌شود.

سایر برگزیدگان؛ فوتسال و بازیکنان بین‌المللی آسیا

در بخش فوتسال، محمد عثمان موسی، بازیکن تیم ملی تایلند و باشگاه جیمبی کارتاخنا، جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد. حسین طیبی و سعید احمدعباسی، دو بازیکن ایرانی حاضر در فهرست نامزدهای نهایی، موفق به کسب این عنوان نشدند.

در بخش بهترین بازیکن بین‌المللی مرد آسیا، لی کانگ این از کره‌جنوبی بالاتر از آیاسه اوئدا از ژاپن و هوانگ این‌بئوم از کره‌جنوبی قرار گرفت. کیم کیونگ یونگ از کره‌شمالی نیز به عنوان بهترین بازیکن زن آسیا انتخاب شد.