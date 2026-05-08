مرشایمر در رابطه با حوادث تنگه هرمز: آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران برخوردار نیست

در این متن، تحلیلگر سیاسی دانشگاه شیکاگو، در رابطه با حوادث تنگه هرمز و آتشبس میان ایران و آمریکا، به تحلیلهای خود در مورد سیاستهای آمریکا و ایران و همچنین نقش اسرائیل در تضعیف توافقات بین دو کشور پرداخته است.
در رابطه با حوادث شب گذشته در تنگه هرمز، مرشایمر در دانشگاه شیکاگو با اشاره به شکننده بودن توافق آتشبس میان ایران و آمریکا تاکید کرد که آمریکا درک میکند که گزینه نظامی در قبال ایران دراختیار ندارد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه تنها دلیل آمریکا برای محاصره دریایی این بود که بمباران ایران نتیجهبخش نبود، تاکید داشت که ایرانیان در برابر این فشار نیز مقاومت خواهند کرد. این استاد دانشگاه شیکاگو بار دیگر با تاکید بر اینکه آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران برخوردار نیست تصریح کرد که اقدامات آمریکا در برابر ایران به هیچ وجه به نفع ایالات متحده تمام نخواهد شد.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا در قبال ایران گفت: «ما شکست خوردیم. این یک شکست فاجعهبار برای آمریکا است. ایالات متحده و علیالخصوص رئیسجمهور ترامپ میتوانند وانمود کنند که ما کارتها را دراختیار داریم... و در نهایت پیروز خواهیم شد اما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
» مرشایمر تاکید کرد: «ما به هیچیک از اهدافمان دست نیافتیم. ایران درحال حاضر کنترل تنگه هرمز را دراختیار دارد و ساختار پایگاههایمان در منطقه ویران شده است. » وی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا برای تقابل با ایران از دیگر نقاط آسیا به خاورمیانه تجهیزات آورده بود، عنوان کرد که واشنگتن با این کار موضع خود در برابر چین را تضعیف کرده است.
این تحلیلگر سیاسی در ادامه با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت که ایران در پیشنهاد خود در مرحله بعد آتشبس به دنبال یک معمار امنیتی در منطقه است که تضمین کند دیگر مورد حمله قرار نمیگیرد و تحریمها نیز برداشته میشوند. به نقل مرشایمر، مسئله هستهای آخرین مرحلهای خواهد بود که ایران به دنبال مذاکره بر سر آن است.
مرشایمر همچنین اشاره کرد که اسرائیل و لابی این کشور در آمریکا تمام تلاش خود را خواهند کرد که هرگونه توافق معنادار میان ایران و ایالات متحده تضعیف شود. وی تاکید کرد که هرگونه توافق که باعث بهبود اقتصاد ایران شود، معماری امنیتی در منطقه برپا کند، باعث غرامت گرفتن ایران شود و تهران را مسئول تنگه هرمز باقی بگذارد، اسرائیل را دیوانه خواهد کرد.
مرشایمر با ابراز بدبینی نسبت به آتشبس کامل در منطقه تصریح کرد که اسرائیل با حملات خود به لبنان به دنبال تضعیف هرگونه آتشبس است. این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی حرفهای ایران علیه آمریکا (از جمله محتواهای لگویی) عنوان کرد که تهران در جذب مخاطبان جوان بسیار موفق بوده است
