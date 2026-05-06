مرد ایرانی که جان مرد یهودی را در حمله با چاقو در لندن نجات داد

مردی ایرانی که در حین حمله با چاقو به یک مرد یهودی در شمال لندن مداخله کرد، در گفتوگویی با بیبیسی از تجربه خود سخن گفت. او توضیح داد که چگونه سعی کرد جان قربانی را نجات دهد و مهاجم را خلع سلاح کند. عیسی سلیمان به اتهام تلاش برای قتل متهم شده است.
آقای اسدیان، که هنگام حمله در صحنه حضور داشت، توضیح داد که چگونه سعی کرد جان قربانی را نجات دهد. او گفت که وقتی دید مهاجم قصد دارد موشه شاین را بکشد، احساس کرد باید کاری انجام دهد. تصاویر دوربین مداربسته نشان میدهند که آقای شاین در ایستگاه اتوبوس در حال تنظیم کلاه کیپا بود که مورد حمله قرار گرفت. مهاجم به سمت او یورش برد و آقای شاین سعی کرد فرار کند، اما مهاجم پشت سرش حرکت کرد.
آقای اسدیان گفت که وقتی دید مهاجم قصد دارد قربانی را دنبال کند، فکر کرد قطعا میخواهد او را بکشد و احساس کرد باید مداخله کند. او گفت که هر دو مرد در وسط خیابان اصلی افتادند و در حالی که چاقو همچنان در دست مهاجم بود، کنار هم روی زمین افتادند. آقای اسدیان سعی کرد به دست مهاجم لگد بزند تا شاید چاقو را بیندازد، اما فهمید که خیلی خطرناک است.
در حالی که آقای اسدیان حواس مهاجم را پرت کرده بود، آقای شاین موفق به فرار شد، اما گردنش بهشدت خونریزی میکرد. هیچکس برای کمک در اطراف نبود و آقای اسدیان گفت که دید مهاجم وارد میوه فروشی کنار ایستگاه اتوبوس شد، انگار که یک مشتری عادی است. او سپس با یک چرخدستی خرید، مرد را در داخل مغازه محبوس کرد تا پلیس از راه برسد.
آقای اسدیان گفت که در نهایت تصمیم گرفت مرد را در مغازه باقی نگذارد، چون ممکن بود به کارکنان حمله کند، و کنار رفت. وقتی پلیس رسید، او مسیر حرکت مرد را نشان داد و سپس همراه با یک زن دیگر کنار آقای شاین ماند تا آمبولانس برسد. او گفت که آن زن تلاش میکرد خونریزی قربانی را بند بیاورد. آقای اسدیان در ایران به دنیا آمده و دو فرزند دارد.
خانواده او در نزدیکی ایستگاه اتوبوس، در ساختمانی زندگی میکنند که خانوادههای ایرانی و یهودی در کنار هم سکونت دارند. او گفت که دین مهم نیست و مهم نیست یهودیاند یا غیریهودی، همه انساناند. عیسی سلیمان ۴۵ ساله به اتهام تلاش برای قتل موشه شاین و شلویم رند ۳۴ ساله در شمال لندن متهم شده است.
او همچنین به تلاش برای قتل اسماعیل حسین در همان روز در جنوب لندن متهم شده است؛ فردی که حدود ۲۰ سال او را میشناخته است
