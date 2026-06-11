مردی میانسال با حضور در دادسرای امور جنایی از دو نفر به اتهام ربایش، تهدید، اجبار و آزار و اذیت شکایت کرد و مدعی شد آنها برای فرار از پرداخت بدهی چند میلیارد تومانیِ یک نفر از خودشان دست به این اقدامات زدهاند. این مرد در توضیح ماجرا گفت: مدتها بود با فردی به نام کریم رابطه کاری داشتم. در زمینه خریدوفروش کالا و برخی اقلام تجاری با یکدیگر همکاری میکردیم و در جریان همین همکاریها مبلغی حدود پنج میلیارد تومان از او طلبکار شدم. هر بار که برای دریافت طلبم مراجعه میکردم، او پرداخت بدهی را به زمان دیگری موکول میکرد. مدام امروز و فردا میکرد و به بهانههای مختلف از پرداخت طلبم طفره میرفت. این وضعیت مدتها ادامه داشت تا جایی که تصمیم گرفتم از طریق مراجع قانونی و شکایت موضوع طلبم را پیگیری کنم.
مردی میانسال از افرادی شکایت کرد که به بهانه حل اختلاف مالی، او را به بیابانهای اطراف تهران برده و پس از تهدید و ضربوشتم مجبورش کردهاند برگهای را امضا کند.
چندی پیش مردی میانسال با حضور در دادسرای امور جنایی از دو نفر به اتهام ربایش، تهدید، اجبار و آزار و اذیت شکایت کرد و مدعی شد آنها برای فرار از پرداخت بدهی چند میلیارد تومانیِ یک نفر از خودشان دست به این اقدامات زدهاند. این مرد در توضیح ماجرا گفت: مدتها بود با فردی به نام کریم رابطه کاری داشتم.
در زمینه خریدوفروش کالا و برخی اقلام تجاری با یکدیگر همکاری میکردیم و در جریان همین همکاریها مبلغی حدود پنج میلیارد تومان از او طلبکار شدم. هر بار که برای دریافت طلبم مراجعه میکردم، او پرداخت بدهی را به زمان دیگری موکول میکرد. مدام امروز و فردا میکرد و به بهانههای مختلف از پرداخت طلبم طفره میرفت. این وضعیت مدتها ادامه داشت تا جایی که تصمیم گرفتم از طریق مراجع قانونی و شکایت موضوع طلبم را پیگیری کنم.
کریم به من گفت بهتر است پیش از شکایت بنشینیم و درباره اختلافمان صحبت کنیم. من هم تصور کردم واقعاً قرار است مشکل مالی حل شود. به همین دلیل با او قرار ملاقاتی تنظیم کردم اما پس از آن شرایط کاملاً تغییر کرد. بعد از ملاقات، کریم همراه یکی از دوستانش مرا سوار خودرویی کردند و در ادامه با تهدید و ارعاب مرا به یکی از مناطق بیابانی اطراف تهران بردند.
آنجا من را تحت فشار قرار دادند و بارها تهدید شدم. به گفته شاکی، متهمان در ادامه با تهدید او را مجبور کردند کاغذی را به عنوان سند امضا کند که بر اساس آن هیچگونه طلب یا اختلاف مالی با کریم ندارد. او گفت: برگهای سفید مقابلم گذاشتند و از من خواستند آن را امضا کنم.
بعد هم جلوی خودم مطالبی را به نفع خودشان روی آن درج کردند و میخواستند وانمود کنند که من هیچ طلبی از آنها ندارم و همه اختلافات مالی بین ما پایان یافته است. این مرد همچنین مدعی شد دو متهم با تهدید و زور چاقو در جریان این ماجرا از او فیلم و تصاویری تهیه و تهدید کردهاند در صورت پیگیری قانونی یا مطالبه دوباره طلب خود، این تصاویر و فیلمها را منتشر خواهند کرد.
شاکی افزود: آنها تهدید کردند اگر شکایت کنم یا دوباره سراغ طلبم بروم، تصاویر و فیلمهایی را که تهیه کردهاند منتشر میکنند. علاوه بر این بارها تهدید به قتل شدم و تحت فشار روحی و جسمی قرار گرفتم. پس از طرح این شکایت، مقام قضایی دستور انجام تحقیقات اولیه را صادر کرد و شاکی هم برای انجام معاینات تخصصی و بررسی آزار و اذیت به پزشکی قانونی معرفی شد.
در حال حاضر بررسیهای اولیه و نتایج پزشکی قانونی بخشی از ادعاهای مطرحشده درباره آزار و اذیت و صدمات وارده را تایید کرده و همین موضوع در پرونده قضایی ثبت شده است. بنابراین با دستور مقام قضایی تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد و دو مردی که از سوی شاکی به عنوان عاملان این ماجرا معرفی شدهاند تحت تعقیب قرار گرفتهاند تا پس از دستگیری درباره اتهامات مطرحشده از آنها نیز تحقیق صورت گیرد.
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