ممدی محمدی، مشاور رییس‌مجلس، ادعا می‌کند آتش‌سوزی سه‌شنبه ۱۹ آبان در پارس جنوبی نتیجه حمله آمریکا بوده و این دیدگاه در تضاد با توضیحات وزارت نفت است.

ممدی محمدی، مشاور رئیس‌مجلس محمدباقر قالیباف ، در فایل صوتی منتشرشده در کانال تلگرام خود گفته است که آتش‌سوزی شب گذشته در سکو گازی SPD14D پارس جنوبی نشانه‌ای از حمله محدود نظامی عقیم آمریکا است. این ادعا در زمان اعلام اولیه شرکت نفت و گاز پارس، که آتش‌سوزی در همان سکو را گزارش کردند، وارد شد.

آتش‌سوزی در پارس جنوبی: جزئیات فنی و اعلام شرکت

شرکت نفت و گاز پارس در شب سه‌شنبه ۱۹ آبان، هشدار داد که حریق در سکوی گازی SPD14D میزبان فاز ۱۴ پارس جنوبی به وقوع پیوسته است. او اعلام کرد حریق مهار شد و تمام کارکنان سکو، در همان زمان عملیات مهار حریق، بدون آسیب از محل تخلیه شدند. در شرایطی که وزارت نفت به تازگی در مورد تشدید کمبود گاز هشدار داده بود، این حادثه به‌ویژه مورد توجه قرار گرفت. داخل شرکت، هیچ توضیحی در باره علت آتش‌سوزی ارائه نشد، اما خبرگزاری فارس گزارش داد که معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، احمد زراعتکار، احتمال نشت گاز و وقوع حادثه عملیاتی را مطرح کرده است. ظرفیت تولید این سکو ۱۴٫۵ میلیون مترمکعب گاز در روز است که در مقایسه با مجموع ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز تولید شده در پارس جنوبی، حدود دو درصد از کل تولید میدان را تشکیل می‌دهد.

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ادعای مشاور قالیباف: چشم به حملات نظامی واشنگتن

ممدی محمدی در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، در کانال تلگرام خود، اشاره کرده که آمریکا ممکن است بر سه محور ادامه محاصره، ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت و انجام حملات نظامی محدود و نقطه‌ای یا عملیات اطلاعاتی تمرکز کند. او به سیستمنه‌ شب گذشته شد، که شهرستان پارس جنوبی را به عنوان نمونه‌ای از حملات محدود آمریای نشان داد. ادعا در بیشتر گزارش‌های رسانه‌ای و همچنین توضیحات وزارت نفت با هدف شفاف‌سازی آن، با توضیحات مخالف بوده است. تا کنون هیچ شواهد مستقلی در خصوص هدف قرار گرفتن این سکو در یک عملیات نظامی منتشر نشده است. بی‌معنی است که نمی‌توان ادعا را بر وفق اظهاراتی بدون مستند معتبر تأیید کرد.

تحلیل اثرات احتمالی بر تامین انرژی ایران

با توجه به اینکه پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی ایران است، هرگونه آسیب به تاسیسات این میدان می‌تواند در شرایط کاهش ظرفیت تولید و افزایش مصرف گاز در فصل سرما فشار بیشتری بر شبکه تامین انرژی وارد کند. سرپرست وزارت نفت، حمید بورد، در ۱۳ آبان اظهار کرده بود که حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۴۰ روزه، ظرفیت تولید گاز ایران را ۲۵ درصد کاهش داده است. این ادعاها، همراه با ارتباط ادعای ممدی محمدی به توأم با توضیحات وزارت نفت، زمینه‌ای برای تداخل دیدگاه‌های مختلف در رسانه‌های رسمی و رسانه‌های مستقل ایجاد کرده است. در آینده نزدیک، مجوزهای لازم برای بررسی دقیق تر علت آتش‌سوزی و تأیید صحت ادعاهای مختلف، احتمالا توسط مسئولین وزارت نفت و نیروهای امنیتی به‌روزرسانی خواهند شد.