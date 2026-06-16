مردم ایران در برابر تهدید خارجی از کشور حمایت کردند

در شرایط فعلی، جامعه ایران از نظر سبک زندگی و انتظارات اجتماعی تفاوت‌های جدی با سایر جوامع دارد. مردم ایران در دفاع از کشور همراهی خود را نشان داده‌اند، اما این به معنای آمادگی برای تحمل نامحدود کاهش سطح زندگی و فشارهای طولانی‌مدت نیست.

در شرایط فعلی، جامعه ایران از نظر سبک زندگی و انتظارات اجتماعی تفاوت‌های جدی با سایر جوامع دارد. مردم ایران در دفاع از کشور همراهی خود را نشان داده‌اند، اما این به معنای آمادگی برای تحمل نامحدود کاهش سطح زندگی و فشارهای طولانی‌مدت نیست.

خوشبختانه در دو جنگ اخیر کمبودهای جدی ایجاد نشد، اما اگر روزی شرایط سخت‌تر و آثار جنگ به صورت مشهودتر و ملموس‌تر وارد زندگی روزمره مردم شود، ممکن است بخشی از نگرش‌های فعلی نیز دستخوش تغییر شود. امروز مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران، نخبگان و رسانه‌ها، باید حفاظت از همان اشتراک‌های ارزشمندی باشد که هنوز باقی مانده‌اند.

هر اندازه این اشتراک‌ها تقویت شوند، امکان عبور از بحران‌ها بیشتر خواهد شد و هر اندازه برخی جریان‌ها بکوشند خیابان، ملت یا مفهوم ایران را به نام خود ثبت کنند، فاصله‌های اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد. آنچه در سه ماه اخیر در خیابان دیده شد، نشانه وجود یک احساس مشترک بود که فراتر از سلیقه‌های سیاسی، در نام ایران معنا پیدا می‌کند. این سرمایه مشترک را نباید قربانی رقابت‌های سیاسی، حذف‌گرایی و انحصارطلبی کرد





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جامعه ایران، تهدید خارجی، حمایت از کشور، سبک زندگی

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