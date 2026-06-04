معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصاد ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از روز جمعه ۱۵ خرداد آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ خواهد شد.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی افزود: از روز ۲۰ خرداد حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از روز ۲۵ خرداد با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ می‌شود. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

به این ترتیب، خانوارهای تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند





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کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

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