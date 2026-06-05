مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی آغاز شد

اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارها فعال شده است. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از روز جمعه ۱۵ خرداد آغاز شده است.

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز ۱۵ خرداد آغاز شد. اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارها فعال شده است. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از روز جمعه ۱۵ خرداد آغاز شده است.

حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، در این مرحله شارژ شده است. همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح نیز در همین مرحله امکان استفاده از اعتبار خود را دارند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون تأکید کرد که مشمولان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند





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