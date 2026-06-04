Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

مرجان ساتراپی، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر، درگذشت

Society News

مرجان ساتراپی، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر، درگذشت
مرجان ساتراپینویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشرکتاب مصور «پرسپولیس»
📆6/4/2026 1:47 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
20 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 51%

مرجان ساتراپی، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر که با کتاب مصور «پرسپولیس» به شهرت رسیده بود، در ۵۶ سالگی درگذشت. او که از مخالفان جمهوری اسلامی بود، سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی را به ویژه در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری آن در «پرسپولیس» نشان داد.

مرجان ساتراپی ، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر که با کتاب مصور «پرسپولیس» به شهرت رسیده بود، در ۵۶ سالگی درگذشت. خانم ساتراپی بعد از آن‌که همسرش را از دست داد، طی چند ماه اخیر از رسانه‌ها فاصله گرفته بود.

او که از مخالفان جمهوری اسلامی بود، سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی را به ویژه در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری آن در «پرسپولیس» نشان داد. او در سال‌های اخیر نیز همچنان از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. در بیانیه‌ای که نزدیکان او در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار دادند، آمده است: «مرجان ساتراپی اندکی بیش از یک سال پس از درگذشت ماتیاس ریپا، همسرش و عشق زندگی‌اش، از غصه درگذشت.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VOA Farsi صدای آمریکا /  🏆 17. in İR

مرجان ساتراپی نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر کتاب مصور «پرسپولیس» مرگ جمهوری اسلامی سرکوب زنان

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 16:48:43