مرجان ساتراپی، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر، درگذشت

مرجان ساتراپی، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر که با کتاب مصور «پرسپولیس» به شهرت رسیده بود، در ۵۶ سالگی درگذشت. او که از مخالفان جمهوری اسلامی بود، سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی را به ویژه در سالهای ابتدایی شکلگیری آن در «پرسپولیس» نشان داد.
مرجان ساتراپی ، نویسنده، کارگردان، و فعال حقوق بشر که با کتاب مصور «پرسپولیس» به شهرت رسیده بود، در ۵۶ سالگی درگذشت. خانم ساتراپی بعد از آنکه همسرش را از دست داد، طی چند ماه اخیر از رسانهها فاصله گرفته بود.
او که از مخالفان جمهوری اسلامی بود، سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی را به ویژه در سالهای ابتدایی شکلگیری آن در «پرسپولیس» نشان داد. او در سالهای اخیر نیز همچنان از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد میکرد. در بیانیهای که نزدیکان او در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار دادند، آمده است: «مرجان ساتراپی اندکی بیش از یک سال پس از درگذشت ماتیاس ریپا، همسرش و عشق زندگیاش، از غصه درگذشت.
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