مرجان ساتراپی، منتقد صریح حکومت ایران، درگذشت

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه، ۱۴ خرداد/۴ ژوئن، به نقل از افراد نزدیک به مرجان ساتراپی، خبر درگذشت او را منتشر کرد. در بیانیه‌ای که خانواده خانم ساتراپی به خبرگزاری فرانسه ارسال کردند، آمده است: «مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگی‌اش، از شدت اندوه درگذشت.» همسر او، تهیه‌کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس سوئدی، در ۸ آوریل سال گذشته درگذشت.

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه، ۱۴ خرداد/۴ ژوئن، به نقل از افراد نزدیک به مرجان ساتراپی ، خبر درگذشت او را منتشر کرد. در بیانیه‌ای که خانواده خانم ساتراپی به خبرگزاری فرانسه ارسال کردند، آمده است: « مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا ، همسر و عشق زندگی‌اش، از شدت اندوه درگذشت .

» همسر او، تهیه‌کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس سوئدی، در ۸ آوریل سال گذشته درگذشت. مجموعه‌ای از پست‌های اخیر در صفحه اینستاگرام مرجان ساتراپی، پیام «من عشق زندگی‌ام را از دست دادم» را بیان می‌کرد. مرجان ساتراپی، که منتقد صریح حکومت ایران بود در سال ۱۹۹۴ وارد فرانسه شد و در سال ۲۰۰۶ تابعیت فرانسوی گرفت. خانم ساتراپی با کتاب کمیک و فیلم «پرسپولیس» به شهرتی جهانی دست یافت.

او در این رمان مصور از جمله داستان دوران کودکی و نوجوانی زندگی خود در تهران را روایت می‌کند، دورانی که او با محدودیت‌های اعمال‌شده در ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ دست و پنجه نرم می‌کرد، پیش از آنکه توسط والدینش به اروپا فرستاده شود. این رمان مصور و بعدا فیلم انیمیشن آن برنده جایزه بزرگ منتقدان فیلم در جشنواره کن سال ۲۰۰۷ و جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال ۲۰۰۸ شد.

خانم ساتراپی سال گذشته به دلیل آنچه که«ریاکاری» دولت فرانسه در تعامل با ایران، خواند از دریافت جایزه لژیون دونور فرانسه خودداری کرد و به سیاست‌های ویزای فرانسه انتقاد کرد چرا که مانع از خروج مخالفان از ایران به مقصد آن کشور اروپایی می‌شد. پرونده ناپدید شدن رانيا عباسی و شش فرزندش؛ پایانی تلخ برای یکی از دردناک‌ترین معماهای سوریهاو گفت که رد این نشان افتخارعلیه فرانسه نیست، بلکه از عشق عمیق او و از امیدش به پایبندی فرانسه به اصول و ارزش‌هایش نشأت می‌گیرد.

او در پیامش با اشاره به «تناقض»‌ در سیاست‌های فرانسه گفت در حالیکه فرزندان الیگارش حکومت ایران به‌راحتی می‌توانند تعطیلات و تفریح خود را در فرانسه بگذرانند، جوانان ایرانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، حتی امکان دریافت ویزای توریستی را ندارند. از مرجان ساتراپی آثار متعددی بر جای مانده است. او عمدتا با کتاب‌ها و فیلم‌های «پرسپولیس»، «خورش آلو با مرغ» و «گل‌دوزی‌ها» شناخته شده بود.

پرسپولیس از موفق‌ترین کتابهای مصور است که در فرانسه و بیرون از مرزهایش جوایز متعددی از جمله جایزه نمایشگاه کتاب فرانکفورت و جایزه الکس از اتحادیه کتابخانه های آمریکا را کسب کرد. این کتاب همچنین به حدود ۲۰ زبان ترجمه شد، فروش آن در فرانسه از مرز ۴۰۰ هزار نسخه فراتر رفت و در جهان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه از این کتاب فروخته شد.

برخی دلیل موفقیت خانم ساتراپی را در توانایی او در عینیت بخشیدن به مفاهیمی کاملا مجرد و انتزاعی می دانند، توانایی که به کتاب او زبانی جهانی بخشیده و باعث شده خوانندگانی در سراسر دنیا بتوانند با پرسپولیس و دنیای راوی آن ارتباط برقرار کنند. همچنین کتاب مصور «زن، زندگی، آزادی» نخستین اثر مصور خانه‌ نشر ایکونوکلاست در فرانسه به کوشش مرجان ساتراپی، در سالگرد کشته‌شدن مهسا امینی به چاپ رسید.

این کتاب مصور که با همکاری بیش از ۲۰ تصویرگر ایرانی و غیرایرانی در دو نسخه فرانسه و فارسی منتشر شده، با شرح کوتاهی از مبارزات زنان و اشاره به پیشینه مردسالاری و زن‌ستیزی در تاریخ ایران، «زن، زندگی، آزادی» را به تصویرکشیده‌ است





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مرجان ساتراپی منتقد صریح حکومت ایران درگذشت کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا از شدت اندوه درگذشت

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