صدراعظم آلمان پیش از نشست گروه هفت در فرانسه اظهار کرد که توافق احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند به ثبات اقتصاد جهانی کمک کند، اما باید شامل لبنان نیز شود. وی همچنین از گشایش دیپلماتیک در جنگ اوکراین خبر داد.

به گزارش مشرق، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان عصر دوشنبه پیش از نشست گروه هفت در فرانسه اظهار کرد که توافق بین ایران و ایالات متحده می‌تواند به ثبات اقتصاد جهانی کمک کند، اما این توافق باید در مورد لبنان نیز اعمال شود.

طبق گزارش بخش انگلیسی‌زبان الجزیره، مرتس با بیان اینکه این توافق می‌تواند پیامدهای اقتصادی و منطقه‌ای گسترده‌تری داشته باشد، گفت: گشایش دیپلماتیکی در مورد جنگ اوکراین ایجاد شده است و من می‌خواهم در مورد آن با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو و رایزنی کنم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالا است و جنگ در لبنان و غزه ادامه دارد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر طی نشست هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد مبنی بر خاتمه جنگ در لبنان و حملات همزمان رژیم صهیونیستی به این کشور، گفت: لبنان و خاتمه جنگ در این کشور، بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ است. ما در گذشته نشان دادیم که در این زمینه مصمم هستیم.

خاتمه جنگ و آتش‌بس در لبنان بخشی از آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ماه بود و در این زمینه در عمل ثابت کردیم که جدی هستیم. در آینده هم حتما با دقت تحولات را رصد خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشد، از همه ابزارهایمان برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف‌های مقابل استفاده خواهیم کرد. صدراعظم آلمان در ادامه موضوع جنگ اوکراین ادعا کرد: روسیه نمی‌تواند از نظر نظامی پیروز شود و اقتصادش ضعیف شده است.

من این را با نهایت احتیاط می‌گویم که برای اولین بار، ممکن است دریچه‌ای برای دیپلماسی به آرامی در اینجا باز شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای روسی در حال پیشروی در برخی مناطق شرقی اوکراین هستند و کی‌یف با کمبود شدید مهمات و سیستم‌های پدافندی مواجه است.

روزنامه نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی نوشت برنامه‌ریزان نظامی روسیه در حال استفاده از یکی از بزرگترین نقاط ضعف اوکراین هستند و ارتش این کشور جنگ‌زده به اندازه کافی رهگیر موشک پاتریوت برای مقابله با این حملات را ندارد. این کمبودها باعث شده که اوکراین در برابر حملات هوایی روسیه آسیب‌پذیرتر شود.

از سوی دیگر، فریدریش مرتس درباره روابط دوجانبه برلین و پاریس افزود: در این دوران پرآشوب، رابطه و دوستی فرانسه و آلمان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. آلمان و فرانسه موتورهای مهمی برای ادغام اروپا به طور کلی و برای رابطه مشترک ما در فراآتلانتیک هستند. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش اروپا برای حفظ وحدت در برابر چالش‌های بین‌المللی است.

به گزارش منابع دیپلماتیک، مرتس همچنین به اهمیت همکاری با آمریکا در مسائل امنیتی و اقتصادی اشاره کرد و گفت که اروپا باید نقش فعال‌تری در بحران‌های جهانی ایفا کند. تحلیلگران معتقدند که اظهارات صدراعظم آلمان نشان‌دهنده تغییر رویکرد این کشور در قبال ایران و اوکراین است و ممکن است به معنای فشار بر واشنگتن برای امضای توافق هسته‌ای جدید باشد.

در همین حال، وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرده است که هرگونه توافق باید شامل تضمین‌های لازم برای رفع کامل تحریم‌ها و بازگشت به تعهدات برجامی باشد. بقائی همچنین تاکید کرد که ایران در موضوع لبنان جدی است و از هیچ تلاشی برای برقراری آتش‌بس و ثبات در این کشور فروگذار نخواهد کرد. وی افزود: ما از هرگونه ابتکار دیپلماتیک که به نفع ملت لبنان و منطقه باشد استقبال می‌کنیم.

در حالی که جهان شاهد تحولات سریع در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و اروپا است، به نظر می‌رسد که دیپلماسی بار دیگر در حال بازگشت به صحنه است و قدرت‌های جهانی سعی دارند از طریق مذاکره، بحران‌های موجود را مدیریت کنند. نشست گروه هفت در فرانسه نیز بستری برای این رایزنی‌ها فراهم کرده است و انتظار می‌رود که رهبران جهان در این اجلاس به موضوعات مهمی از جمله جنگ اوکراین، بحران لبنان و توافق هسته‌ای ایران بپردازند.

آینده این مذاکرات نامشخص است اما اظهارات مقامات آلمانی و ایرانی نشان می‌دهد که پنجره‌ای برای دیپلماسی باز شده است. باید دید آیا این پنجره منجر به نتایج ملموس خواهد شد یا خیر





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