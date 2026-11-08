مراقبت از سالمندان در خانواده با کاهش باروری و افزایش جمعیت پیر، فشار سنگینی بر فرزندان شاغل و زنان وارد می‌کند. بررسی آمار سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی.

مراقبت از سالمندان در خانواده این روزها بیش از گذشته به چالشی جدی تبدیل شده است. روایت رایج والدینی که تمام زندگی خود را برای فرزندان گذاشته‌اند، با واقعیت فرزندانی روبه‌رو شده که در میانسالی زیر فشار شغل، اجاره و هزینه‌های روزمره قرار دارند. این گزارش به بررسی شکاف میان انتظارات قدیمی و شرایط امروز می‌پردازد.

فرزندی که اکنون به آستانه ۴۰ یا ۵۰ سالگی رسیده، باید برای حفظ جایگاهش در بازار کار با ربات‌ها و نرم‌افزارهای هوشمند رقابت کند. همزمان، او زیر بار اجاره‌های سنگین است، نگران آینده فرزندان خود است یا در شهری دیگر و گاه آن‌سوی مرزها زندگی می‌کند.

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قرارداد نانوشته بین‌نسلی و تغییر ساختار خانواده

انتظار حضور روزمره و مراقبت مداوم از والدین در شرایط امروز، با مدل قدیمی خانواده قابل اجرا نیست. متن تاکید می‌کند که پاسخ این پرسش نه در ناسپاسی فرزندان است و نه در پرتوقعی والدین، بلکه در تغییر ساختار دنیا نهفته است.

خانواده‌ها کوچک‌تر شده، مردم سالمندتر شده‌اند، فرزندان پراکنده‌تر شده‌اند و زندگی اقتصادی پیچیده‌تر است. با این حال، بخشی از انتظارات ما از رابطه والد و فرزند هنوز به ساختار اجتماعی چند دهه قبل تعلق دارد.

در گذشته، خانواده تنها نهاد پشتیبان بقای انسان بود. والدین در جوانی دارایی و توان خود را خرج فرزندان می‌کردند و در پیری، فرزندان نان‌آور، پرستار و تکیه‌گاه آنان می‌شدند.

این مدل در خانواده‌های پرجمعیت کار می‌کرد، زیرا بار مراقبت میان چند خواهر و برادر تقسیم می‌شد. فرزندان نیز معمولا در همان محله یا روستا کنار والدین می‌ماندند و تقسیم سنتی کار، بار مراقبت طولانی را بیشتر بر دوش زنان می‌گذاشت.

امروز تقریبا تمام اجزای این معادله تغییر کرده است. متوسط طول عمر با پیشرفت پزشکی افزایش یافته، دوران سالمندی طولانی‌تر شده، حضور زنان در بازار کار گسترش یافته و هزینه‌های زندگی، حضور همزمان زوج‌ها در محیط کار را اجباری کرده است.

مراقبت از سالمندان در آمار جهانی و کاهش باروری

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد نرخ باروری جهان از حدود پنج فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۹۶۰، در سال ۲۰۲۴ به ۲.۲ فرزند رسیده است. اکنون بیش از نیمی از کشورهای جهان زیر سطح جانشینی قرار دارند.

در سوی دیگر این معادله، سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌دهد سهم سالمندان بالای ۶۰ سال تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۲ درصد جمعیت جهان، یعنی ۲.۱ میلیارد نفر، خواهد رسید. شمار سالمندان نیازمند مراقبت بالا می‌رود، در حالی که فرزندانی که بتوانند این بار را بر دوش بکشند کمتر می‌شوند.

متن این وضعیت را افت شدید ظرفیت مراقبت خانوادگی توصیف می‌کند. نسلی که خود در خانه‌های شلوغ رشد کرده، اکنون با یک یا حداکثر دو فرزند وارد دوران سالمندی می‌شود.

ایران و بار سنگین مراقبت غیررسمی در خانواده

جمعیت ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۲ میلیون نفر رسید که نزدیک به ۹ درصد آنان بالای ۶۵ سال سن دارند. با نرخ باروری حدود ۱.۷ فرزند، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال باشند.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره ۱۹ کشور عضو، حدود ۶۰ درصد سالمندانی که مراقبت دریافت می‌کنند، فقط به مراقبت غیررسمی خانواده، دوستان یا بستگان وابسته‌اند. این داده‌ها مربوط به کشورهایی است که بیمه‌های حمایتی، خدمات توان‌بخشی و خانه‌های سالمندان استاندارد دارند.

وابستگی به مراقبت خانوادگی در جوامعی مانند ایران، افغانستان و عراق، به دلیل کمبودهای بنیادین در سیستم درمانی و خدماتی، به مراتب سنگین‌تر توصیف شده است. وقتی این رسیدگی به بیش از ۲۰ ساعت در هفته می‌رسد، فرزند شاغل ناچار است از ساعات کاری خود بزند یا حتی استعفا دهد.

این هزینه بیش از همه بر دوش زنان است و امنیت مالی و بازنشستگی آنان را در میانسالی تهدید می‌کند. نتیجه، تناقضی تلخ است: هرچه نیاز سالمندان به مراقبت بالاتر می‌رود، توان خانواده‌ها برای تامین رایگان آن کمتر می‌شود.

فعالیت بدنی میانسالی و سرمایه‌گذاری بین‌نسلی برای سلامت

استقلال حرکتی در کهنسالی در سال‌های میانسالی پی‌ریزی می‌شود یا از دست می‌رود. کم‌تحرکی در دوران بازنشستگی معمولا حاصل تنبلی ناگهانی نیست، بلکه ریشه در سال‌ها کار فرساینده، کمبود وقت و غفلت ناخواسته از سلامت دارد.

گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد حدود ۳۱ درصد بزرگسالان جهان، معادل ۱.۸ میلیارد نفر، تحرک بدنی کافی ندارند. این وضعیت ریسک بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲ و زوال عقل را بالا می‌برد.

بر اساس همین توصیه‌ها، دست‌کم ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط در هفته می‌تواند نجات‌بخش باشد. ورزش، تغذیه درست و مراقبت از توده عضلانی در میانسالی، به تعبیر متن، صرفا یک سرگرمی یا انتخاب شخصی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری بین‌نسلی است.

والدینی که از قلب و عضلات خود مراقبت می‌کنند، ناتوانی جسمی را به تعویق می‌اندازند و بخشی از فشار مراقبت را از دوش فرزندانشان برمی‌دارند. این نگاه، سلامت فردی را به مسئولیتی مشترک میان نسل‌ها تبدیل می‌کند.