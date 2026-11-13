آیین نکوداشت کارآفرین برجسته ایران‌دوست، مهندس علی‌اصغر امیری، بنیانگذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور چهره‌های فرهنگی و اقتصادی برگزار شد.

آیین نکوداشت مهندس علی‌اصغر امیری ، بنیان‌گذار هتل‌های زنجیره‌ای اسپیناس، با عنوان کارآفرین بزرگ و ایران‌دوست، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این مراسم با هدف پاسداشت جایگاه کارآفرینی و تجلیل از نقش مؤثر ایشان در توسعه کسب‌وکار و صنعت هتلداری کشور ترتیب داده شده بود.

حضور چهره‌های فرهنگی و دولتی در مراسم تجلیل

در این محفل رسمی، جمعی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، دانشگاه و مدیریت کشور حضور یافتند و ابعاد مختلف فعالیت‌های حرفه‌ای و کارآفرینانه مهندس علی‌اصغر امیری مورد توجه قرار گرفت. اسامی حاضران در برنامه اعلام‌شده شامل کیوان ساکت، استاد موسیقی که با اجرای تکنوازی و شاهنامه‌خوانی برنامه را همراهی کرد، و همچنین سیدمحمد بهشتی، محمدحسین پاپلی‌یزدی، حسین سلاح‌ورزی، اصغر نبیل، ماریو کاندیاس و بهمن‌زاد پورخداداد بود که سخنرانی آنان پیش‌بینی شده بود.

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خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز از جمله مهمانان حاضر در این آیین بود که نشان‌دهنده اهمیت این رویداد در سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی کشور است. حضور همزمان نهادها و افراد مختلف در این مراسم، پیوند میان بخش خصوصی و نهادهای فرهنگی و دولتی را در راستای تقدیر از پیشگامان اقتصادی برجسته نمود.

پیام امید و پایداری در شرایط دشوار اقتصادی

سعید بیابانکی، شاعر و مجری برنامه، در آغاز مراسم با خیرمقدم به مهمانان گفت که به آیین تجلیل از یک کاردان، یک کاربلد، یک کارآفرین و از همه مهم‌تر یک انسان شریف و مهربان، آقای مهندس علی‌اصغر امیری خوش آمدید. او با اشاره به شرایط دشوار کشور افزود که همین که در این شرایط در حالت محاصره دشمنان، دور هم جمع شدیم و از یک کارآفرین تجلیل می‌کنیم، پیام مهمی را به دنیا مخابره می‌کنیم.

بیابانکی تأکید کرد که این پیام آن است که ایران از پا نمی‌نشیند و آنچه ایران امروز و فردا را خواهد ساخت، کار و تلاش و امید است. این دیدگاه نشان می‌دهد که تجلیل از چهره‌های موفق اقتصادی در شرایط کنونی، فراتر از یک امر اداری، به عنوان ابزاری برای القای روحیه مقاومت و امید در جامعه عمل می‌کند.

تحلیل ویژگی‌های شخصیتی مهندس امیری توسط کارشناسان

دکتر علی‌اصغر قاسمی، مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم انسانی، این آیین را سی‌ودومین نکوداشت این نهاد خواند و گفت که مفتخر هستند این نکوداشت را به نام یک انسان بزرگ و کارآفرین برگزار می‌کنند. او افزود که بسیار خوشحالیم که این مراسم فصل نوینی برای تجلیل از انسان‌هایی باشد که گره از مشکلات مردم باز کردند و دل در گرو اعتلا و سرافرازی ایران دارند. قاسمی با تأکید بر نیاز جامعه و جوانان به الگوهای موفق، تصریح کرد که مردم باید ببینند که با همه سختی‌ها و دشواری‌هایی که در کشور وجود دارد، می‌شود کار کرد و باید کار کرد و ایران را ساخت.

مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم انسانی درباره شخصیت مهندس امیری به سه شاخص کلیدی اشاره کرد. نخست اینکه ایشان یک انسان بزرگ است و می‌تواند ارزش‌های به ظاهر متناقض را در درون خود جمع کند. مهندس علی‌اصغر امیری در عین اینکه یک شخصیت کاملاً فرهنگی و اجتماعی است، حتی در ساختن هتل نگاه فرهنگی دارد و المان‌های فرهنگی و هویت ما را نشان می‌دهد. دومین ویژگی انسان توسعه و سرمایه‌ساز بودن است و قاسمی خاطرنشان کرد که مهندس امیری فقط یک شخص پولدار نیست، بلکه ثروتمند است و اعتبار دارد و بالاتر از آن، انسان توسعه‌یافته است که برای کشور سرمایه ایجاد کرده و سرمایه اجتماعی را بالا برده است.

سومین ویژگی، انسان اصیل و الهام‌بخش نامیده شد و قاسمی افزود که روح فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی در ایشان موج می‌زند و ایشان تجلی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک هستند. او در پایان سخنان خود با تبرک به آیه‌ای از سوره ابراهیم گفت که خداوند می‌فرماید کلمه طیبه مثل یک درخت طیبه است که ریشه دارد و بارور است و میوه می‌دهد و مهندس علی‌اصغر امیری اصالت دارد و بارور است و برای جامعه مفید است. قاسمی در پایان با تبرک به این آیه گفت که ایشان با تدبیر، پایداری و پایمردی خود در برابر مشکلات توانسته است به الگویی برای همه ما، به‌ویژه برای نسل جوان تبدیل شود.

روایتی از معماری و هویت فرهنگی در مناطق خشک

سیدمحمد بهشتی، از چهره‌های فرهنگی کشور، در سخنان خود با روایت خاطره‌ای از همکاری با یک کارشناس برجسته جهانی حفاظت میراث فرهنگی گفت که در سال‌هایی که در سازمان میراث فرهنگی بود، یک شخصیت برجسته جهانی با ما همکاری داشت که همسر ایرانی داشت. او یک سال برایش مسیری از شیراز، ابرقو، یزد، میبد، اردکان و کاشان تا تهران تعیین کرد و پس از سفر از او پرسید سفر چطور بود و او گفت خیلی عالی بود. بهشتی ادامه داد که وقتی دلیل محکم گفتن را پرسیدم، او گفت زمانی که ازدواج کردم، متوجه شدم همسرم و خانواده‌اش بسیار مغرورند و برایم عجیب بود چرا ایرانی‌ها این‌قدر مغرورند.

این کارشناس جهانی افزود که تا امسال که به یزد، میبد و اردکان رفتم و از بالا شهرها را دیدم، فهمیدم شما حق دارید مغرور باشید، چرا که یک مشت خاک را تبدیل به جواهر می‌کنید. سیدمحمد بهشتی با اشاره به نسبت این روایت با مهندس علی‌اصغر امیری گفت که یزد میزان بارندگی‌اش به طور متوسط ۷۵ میلی‌متر در سال است و میزان تبخیر آبش بیشتر از این است، یعنی از ابتدا ناتراز بوده و ظاهراً اصلاً نباید بساط زیست کسی آنجا پهن شود. او در نهایت نتیجه گرفت که ما فقط بساط زیست نمی‌بینیم، بلکه یک جواهر می‌بینیم و مزیت یزدی‌ها ساختن است، آن هم ساختن از جنس کیمیاگری، یعنی از هیچی یک جواهر ساختن.