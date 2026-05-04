مراسم قرعهکشی نهایی رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان روز ۹ می (۱۹ اردیبهشت) در کاخ تاریخی سلوه در درعیه برگزار میشود. این مسابقات برای نخستینبار به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد و ۲۴ تیم در شش گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد. عربستان به عنوان میزبان در سید اول قرار دارد و دیدار افتتاحیه در ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد در ریاض برگزار میشود.
این مسابقات که نوزدهمین دوره جام ملتهای آسیا محسوب میشود، برای نخستینبار به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد. مراسم قرعهکشی در کاخ تاریخی «سلوه» واقع در منطقه الطریف در حومه شمالغربی ریاض برگزار میشود؛ بنایی که از مهمترین نمادهای تاریخی این کشور به شمار میرود و در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
کاخ سلوه که در سال ۱۷۶۶ میلادی به دستور امام عبدالعزیز بن محمد ساخته شد، برای چند دهه مرکز حکمرانی نخستین دولت سعودی بود. این مجموعه با وسعتی بیش از ۱۰ هزار متر مربع، بزرگترین بنای تاریخی در منطقه درعیه محسوب میشود و به سبک معماری نجدی با دیوارهای عظیم و تزئینات خاص ساخته شده است. مراسم قرعهکشی از ساعت ۲۱ به وقت محلی آغاز میشود.
در این دوره ۲۴ تیم حضور دارند که تاکنون تکلیف ۲۳ تیم مشخص شده و آخرین سهمیه بین دو تیم لبنان و یمن در دیداری که ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود، تعیین خواهد شد. تیمها بر اساس آخرین ردهبندی فیفا (اول آوریل) در چهار سید ۶ تیمی قرار گرفتهاند و سپس در قالب ۶ گروه چهار تیمی (گروههای A تا F) قرعهکشی میشوند.
عربستان به عنوان میزبان در سید اول قرار دارد و برای برگزاری دیدار افتتاحیه، نخستین تیمی خواهد بود که در قرعهکشی مشخص میشود. سیدبندی تیمها به شرح زیر است: اعداد داخل پرانتز رتبه بندی تیم ها در فیفا است. سید یک: عربستان سعودی (۶۱)، ژاپن (۱۸)، ایران (۲۱)، کره جنوبی (۲۵)، استرالیا (۲۷)، ازبکستان (۵۰). سید دو: قطر (۵۵)، عراق (۵۷)، اردن (۶۳)، امارات (۶۸)، عمان (۷۹)، سوریه (۸۴).
سید سه: بحرین (۹۱)، تایلند (۹۳)، چین (۹۴)، فلسطین (۹۵)، ویتنام (۹۹)، تاجیکستان (۱۰۳). سید چهار: قرقیزستان (۱۰۷)، کره شمالی (۱۱۸)، اندونزی (۱۲۲)، کویت (۱۳۴)، سنگاپور (۱۴۷)، لبنان (۱۰۸) / یمن (۱۴۹). جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ برای نخستینبار در عربستان برگزار میشود و این کشور در صورت قهرمانی میتواند به چهارمین تیمی تبدیل شود که پس از کسب عنوان قهرمانی، میزبانی مسابقات را نیز بر عهده گرفته و در خانه به جام میرسد.
عربستان پیش از این سه بار در سالهای ۱۹۸۴، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۶ قهرمان شده است. دیدار افتتاحیه این رقابتها قرار است ۷ ژانویه ۲۰۲۷ در ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد در ریاض برگزار شود؛ ورزشگاهی با ظرفیت ۷۲ هزار نفر که بزرگترین استادیوم این تورنمنت محسوب میشود. در مجموع، هشت ورزشگاه در شهرهای ریاض، جده و الخبر میزبان این مسابقات خواهند بود.
در میان تیمهای حاضر، چهرههای آشنای زیادی دیده میشوند؛ بهطوریکه ۲۰ تیم از ۲۳ تیم قطعی، در دوره قبلی (۲۰۲۳) نیز حضور داشتند. ایران و کره جنوبی با ۱۶ حضور در مرحله نهایی، رکورددار هستند و ایران تنها تیمی است که سه قهرمانی پیاپی (۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶) را در کارنامه دارد.
در این بین، تیمهای کره شمالی، کویت و سنگاپور پس از چند دوره غیبت به این رقابتها بازگشتهاند که در این میان، صعود سنگاپور اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که این تیم برای نخستینبار از طریق مسابقات انتخابی جواز حضور در این رقابتها را کسب کرده است. جام ملتهای آسیا به عنوان یکی از مهمترین مسابقات فوتبال آسیا، همواره توجه جهانی را به خود جلب کرده است.
با توجه به این که جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ برای نخستینبار در عربستان برگزار میشود، این کشور سعی خواهد کرد تا با برگزاری موفق این مسابقات، جایگاه خود را در دنیای فوتبال تقویت کند. در این راستا، آمادگیهای لازم برای برگزاری این مسابقات از جمله آمادهسازی ورزشگاهها، زیرساختهای حمل و نقل و خدمات مرتبط با میزبانی در حال انجام است.
