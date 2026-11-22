مراسم سوگواری برای پسر مرحوم جواد خردمند، نانوای مورد احترام شرق تهران، با حضور گسترده همسایگان برگزار شد. این رویداد نمادی از پیوند اجتماعی در کلان‌شهر است.

مراسم عزاداری و سوگواری برای معراج خردمند ، فرزند برگزیده و مرحوم آقا جواد خردمند ، نانوای محبوب و مورد اعتماد شرق تهران ، با حضور صدها خانوار و همسایگان محلی برگزار شد. این داغ سنگین که خانواده خردمند را در بر گرفته است، با همدردی عمیق جامعه محلی و شهروندان همراه بوده و نشان‌دهنده جایگاه ویژه این خانواده در بافت اجتماعی منطقه است. مرگ زودهنگام معراج خردمند در هفته گذشته، ضایعه‌ای بزرگ برای همسایگان و مشتریان همیشگی این نانوایی ایجاد کرد.

خاطرات جواد خردمند و خدمات مردمی

آقا جواد خردمند، اصالتاً اهل تبریز و ساکن تهران، سال‌های متمادی است که در کنار پدر مرحومش به خدمت‌گزاری همشهریان و هم‌محله‌ای‌ها در یکی از مناطق شرق تهران می‌پردازد. او با ویژگی‌های اخلاقی نادر مانند مهربانی، صمیمیت، مسئولیت‌شناسی و دقت عمل بالا، توانسته است جایگاه معتمد و شخصیتی محترم را در میان مردم کسب کند. جواد خردمند نه سیاستمدار است، نه عضو شورا و نه نماینده هیچ نهاد اداری؛ او صرفاً یک کاسب شریف است که برای وقت و حرمت مشتریان ارزش قائل است.

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کیفیت خدمت‌رسانی برای آقا جواد از اهمیت بالایی برخوردار است و او با پرس‌وجو از مشتریان درباره رضایت خود، همواره بر استانداردهای کاری‌اش نظارت دارد. روی گشاده و رفتار توأم با نزاکت و شوخ‌طبعی محترمانه، او را به یکی از چهره‌های خوش‌نام تبدیل کرده است. همسایگان تحت تأثیر وجه شایسته اخلاقی آقا جواد خردمند قرار گرفته و او را نمونه‌ای از کاسبان مردم‌دار می‌دانند.

توسعه کسب‌وکار خانوادگی و تنوع مشتریان

تا چند سال پیش، مدیریت نانوایی آقا جواد خردمند به کمک یک یا دو نفر از همکاران انجام می‌شد، اما در سال‌های اخیر این کار به صورت کاملاً خانوادگی پیش رفته است. همسر و فرزند برومندش، معراج خردمند، در اداره امور و ارائه خدمات به هم‌محله‌ای‌ها و مشتریان یاریگر پدر بودند. کار نانوایی با وجود سختی‌های فصل گرما و سرما، با مسئولیت‌شناسی و پیوستگی خانواده خردمند بدون وقفه ادامه دارد.

تنوع فرهنگی و مذهبی مشتریان در این نانوایی مشهود است و آقا جواد خردمند با احترام کامل به همه اقوام خدمات می‌دهد. بخشی از مشتریان شامل همسایگان ارمنی‌تبار هستند که آقا جواد با استفاده از القاب "مادام" و "مسیو" آن‌ها را مورد احترام قرار می‌دهد. شیشه نانوایی آقا جواد خردمند به عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی همسایگان برای یافتن گمشده‌ها و انتقال اخبار محلی نیز استفاده می‌شود.

سهمیه نان صلواتی و پیوندهای اجتماعی

در روزهای پنجشنبه، نانوایی آقا جواد خردمند نان صلواتی و خیراتی توزیع می‌کند و تمامی مشتریان حق سهمی برابر از این نان‌ها دارند. این کار خیر از جمله اقداماتی است که سرمایه اجتماعی این خانواده را در منطقه افزایش داده است. آقا جواد خردمند با شکیبایی و مسئولیت‌پذیری، الگویی برای ایفای نقش اجتماعی در کنار فعالیت اقتصادی است.

در کلان‌شهر تهران، که یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های جمعیتی جهان است، روابط غیرشخصی بین شهروندان شایع است؛ اما آقا جواد خردمند با رفتاری انسانی و اخلاقی این جریان را معکوس کرده است. مشتریان با حضور در صف نان، علاوه بر دریافت کالا، انرژی مثبت و حال خوش دریافت می‌کنند و این نشان از تأثیر مثبت شاخص‌های زندگی جمعی در ایران دارد.

غم از دست دادن معراج خردمند و همدردی مردم

متأسفانه در این روزها، خانواده محترم خردمند در سوگ جوان برومند و نازنینشان، معراج خردمند، به سر می‌برند. معراج خردمند که در حادثه‌ای غم‌انگیز در هفته گذشته جان باخته بود، همراه مادرش در کنار پدر به کار اشتغال داشت. راه پدر در مردم‌داری و مهربانی را پیشه خود کرده و این موضوع باعث دلبستگی عمیق شهروندان به این خانواده شده است.

تمام محله و منطقه در سوگ این جوان داغدار هستند و بسیاری از شهروندان با بهت و ناباوری ساعت‌ها به گریه و همدردی با آقا جواد پرداختند. این همدردی گسترده پاسخی قدرشناسانه به مهربانی‌های همیشگی آقا جواد خردمند در روزهای سخت پایتخت است. اگرچه این خانواده داغدار هستند، اما صدها خانوار در این غم بزرگ کنار آن‌ها ایستاده‌اند.