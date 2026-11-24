مراسم انتخاب برترین‌های سال ۲۰۲۶ تکواندو جهان روز یکشنبه هشتم آذر در قزاقستان برگزار می‌شود. آرین سلیمی، انریکه فرناندز و مون جین‌هو برای کسب عنوان بهترین تکواندوکار مرد نامزد هستند.

مراسم انتخاب و معرفی برترین‌های سال ۲۰۲۶ تکواندو جهان، روز یکشنبه هشتم آذرماه، همزمان با روز پایانی مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری و به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد. این مراسم موسوم به "Gala ۲۰۲۶"، از سوی فدراسیون جهانی تکواندو برگزار و طی آن، بهترین تکواندوکار و پاراتکواندوکار، مربی و داور سال معرفی می‌شوند. فدراسیون جهانی تکواندو با برگزاری این رویداد، دستاوردهای ورزشکاران برتر در طول سال گذشته را جشن گرفته و جایزه‌های ارزشمندی را به آن‌ها اهدا می‌کند. این افتخارات نشان‌دهنده تعهد این نهاد جهانی به تقدیر از استعدادهای درخشان در سطح بین‌المللی است که در سال گذشته عملکردی خیره‌کننده از خود به نمایش گذاشته‌اند.

رقابت شدید برای عنوان بهترین تکواندوکار مرد جهان

از ایران، آرین سلیمی تنها نماینده‌ای است که شانس بالایی برای کسب عنوان بهترین تکواندوکار مرد جهان در سال ۲۰۲۶ شده است. البته او برای رسیدن به این عنوان، دو رقیب جدی از برزیل و کره جنوبی دارد؛ انریکه فرناندز از برزیل و مون جین‌هو از کره جنوبی که هر دو در سال جاری میلادی عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. این رقابت نزدیک میان سه ورزشکار، توجه رسانه‌ها و هواداران تکواندو را به خود جلب کرده است. فدراسیون جهانی تکواندو انتظار دارد تا در این مراسم، یکی از این سه نامزد به عنوان بزرگ‌ترین ستاره سال انتخاب شود.

Also read وال استریت ژورنال: آمریکا احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به کشتی‌ها را بررسی می‌کند

انریکه فرناندز برزیلی با کسب ۱۴۸ امتیاز، در صدر رنکینگ وزن ۸۰- کیلوگرم قرار دارد. او در سال جاری میلادی موفق به کسب مدال‌های برنز، نقره و طلای سه مرحله گرندپری رم، موجو و پاریس شده و همچنین مدال طلای مسابقات پان‌آمریکن و رقابت‌های یواس اوپن را به دست آورده است. عملکرد مداوم و پرقدرت او در تورنمنت‌های بزرگ، جایگاه محکمی را برای او در میان داوران و کارشناسان ایجاد کرده است. او با ثبات بالای خود در مسابقات مختلف، توانسته است خود را به عنوان یک مدعی جدی مطرح کند.

مون جین‌هو نماینده کره جنوبی، دیگر رقیب سلیمی در این مراسم است. او با ۱۵۰ امتیاز در جایگاه نخست رنکینگ وزن ۶۸- کیلوگرم قرار دارد و در سال جاری میلادی دو مدال طلای گرندپری موجو و پاریس، طلای مسابقات قهرمانی آسیا، برنز بازی‌های آسیایی و طلای رقابت‌های آزاد کره جنوبی را کسب کرده است. مون جین‌هو با کسب بالاترین امتیاز رنکینگ در میان نامزدهای مرد، نشان داده است که در وزن خود بی‌رقیب بوده است. دستاوردهای او شامل پیروزی در مسابقات آسیایی نیز است که اهمیت منطقه‌ای و جهانی دستاوردهایش را دوچندان می‌کند.

عملکرد درخشان آرین سلیمی و امیدهای ایران

در سوی دیگر، آرین سلیمی، قهرمان خوش‌اخلاق کشورمان، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در هیچ تورنمنتی دست خالی نمانده و با کسب ۱۳۱ امتیاز، صدرنشین رنکینگ وزن ۸۰- کیلوگرم است. ۵ طلای مسابقات قهرمانی آسیا، تورنمنت آزاد کره جنوبی، گرندپری پاریس، بازی‌های آسیایی ناگویا و جام ریاست فدراسیون جهانی، در کنار مدال برنز گرندپری موجو، حاصل عملکرد او در سال جاری بوده است. سلیمی با حفظ قهرمانی در تمامی مسابقات، توانایی خود را ثابت کرده است. این رکورد بی‌نقص، او را به گزینه‌ای بسیار قدرتمند برای کسب عنوان بهترین تکواندوکار تبدیل کرده است.

با توجه به افتخارات و نتایج کسب‌شده، سلیمی یکی از گزینه‌های اصلی کسب عنوان بهترین تکواندوکار مرد جهان در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. با این حال، نتایج رقابت‌های پیش‌رو در قزاقستان تعیین کننده بوده و در انتخاب نهایی برترین‌های سال تأثیرگذار است. فدراسیون جهانی تکواندو نیز بر این باور است که نتایج آخرین مسابقات می‌تواند ترازوی امتیازات را به نفع یکی از نامزدها سنگین کند. هواداران و کارشناسان ایرانی با امید به کسب این افتخار برای آرین سلیمی، به رقابت‌های نهایی در قزاقستان توجه ویژه‌ای دارند.

برزیلی‌ها در صدر زنان و تأثیر مسابقات نهایی

در بخش زنان، کلارا پاچکو برزیل بخت نخست دریافت این عنوان است. تکواندوکاری که بعد از طلای ۲۰۲۵ جهان، سه گرندپری رم، موجو و پاریس را با کسب مدال طلا پشت سر گذاشت. کلارا پاچکو با شکست دادن حریفان قدرتمند خود در این تورنمنت‌ها، خود را به عنوان بهترین ورزشکار زن سال اثبات کرده است. فدراسیون جهانی تکواندو نیز عملکرد او را ستوده و پیش‌بینی می‌کند که او به راحتی این جایزه را دریافت خواهد کرد. مدال طلای قهرمانی جهان سال ۲۰۲۵ نیز اعتبار بیشتری به دستاوردهای سال جاری او می‌افزاید.

تکواندوکار ۲۳ ساله برزیلی در ۳۴ مبارزه قبلی خود تنها ۳ باخت را تجربه کرده است. این رکورد عالی، نشان‌دهنده تسلط کامل او بر حریفان و ثبات عملکردش در طول سال بوده است. آمار و ارقام او نشان می‌دهد که او در وزن خود به یک حریف غیرقابل پیش‌بینی و پیروز تبدیل شده است. کلارا پاچکو با این عملکرد بی‌نظیر، امید هواداران برزیلی و جهانی را برای کسب جوایز بیشتر برانگیخته است. پایان این دوره از رقابت‌ها در قزاقستان، نقطه عطفی برای تکمیل آمار و ارقام سال ۲۰۲۶ خواهد بود.