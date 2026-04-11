مراسم چهلم شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، با حضور گسترده مردم و مقامات حکومتی در تهران برگزار شد. این مراسم که با پیام رهبر کنونی انقلاب همراه بود، یادآور تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و شهادت رهبر فقید بود. همچنین به پیامدهای این رویداد و مقاومت مردم اشاره شد.

به دنبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب و تنی چند از اعضای خانواده ایشان، به‌همراه تعدادی از مقامات نظامی کشورمان در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند. این حمله سرآغاز جنگ ی ۴۰ روزه علیه کشورمان بود که موجب به میدان آمدن شبانه‌روزی آحاد مختلف مردم از زن و مرد و پیر و جوان با گرایش‌های مختلف به خیابان‌ها و میادین اصلی شهر و حمایت همه‌جانبه آنان از نیروهای جان‌برکف نظامی شد.

پنجشنبه نیز در چهلمین روز شهادت، آحاد مختلف مردم از ساعت ۹:۴۰ صبح - لحظه شهادت مقام معظم رهبری و همراهانشان - در قالب هیئت‌ها و دسته‌های خانوادگی و عزاداری بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا یاد و خاطره آنان را گرامی بدارند. مراسم اربعین رهبر شهید با حرکت دسته‌های عزاداری و مردم عزادار که قرار بود تا ساعت ۲۰ امشب ادامه داشته باشد، تا پاسی از شب ادامه یافت. در حد فاصل میدان‌های جمهوری و بهارستان در خیابان جمهوری اسلامی تا مقتل رهبر شهید در خیابان کشوردوست تهران، عکس‌های رهبر شهید انقلاب و رهبر سوم در دستان مردم بود؛ همچنین بیرق‌ها، پارچه‌های سیاه، نمادهای عزاداری و پرچم سه‌رنگ کشورمان روی دیوارها و حصارهای خیابان جمهوری نصب شده است. دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری از شهرستان‌های استان تهران نیز در این مراسم حضور داشتند. آنان در تقاطع خیابان جمهوری و کشوردوست مراسم عزا و نوحه‌سرایی برگزار می‌کردند و پس از آن به سمت چهارراه ولیعصر به حرکت خود ادامه می‌دادند و دسته‌های عزاداری بعدی در این مکان به عزاداری می‌پرداختند. دسته‌های عزاداری و مردم انقلابی و مشتاق، از حدفاصل میدان و خیابان جمهوری اسلامی در قالب گروه‌های خانوادگی و جمع‌های چندنفره و دسته‌های عزاداری به سمت محل شهادت مقام معظم رهبری در خیابان کشوردوست در حرکت بودند. روی پلاکاردهایی که در دستان برخی عزاداران بود، نوشته شده بود: «حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست»، «جانم فدای رهبر»، «تعلق‌نگرفتن آتش‌بس به لبنان خیانت است به اسلام»، «پایگاه آمریکایی یا تخلیه یا تخریب»، «هیهات من الذله»، «سید مجید نقطه‌زن تلاویو رو شخم بزن»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «یا حسین»، «یا زهرا»، «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل». علاوه بر حرکت دسته‌های عزاداری، موتورسواران با نصب عکس رهبر شهید و پرچم ایران از میدان بهارستان، چهارراه استقلال، تقاطع خیابان‌های جمهوری - فردوسی و جمهوری - ولیعصر، پل حافظ از سمت مرکز شهر و از حد فاصل میدان جمهوری و تقاطع خیابان‌های جمهوری - کارگر و خیابان‌های فرعی منتهی به این مسیر در غرب تهران به سمت مقتل مقام معظم رهبری در خیابان کشوردوست در حرکت بودند. در طول مسیر حرکت مردم، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در رسای رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان مرثیه‌سرایی کردند و صدای قرآن از برخی ایستگاه‌های صلواتی در حال پخش بود که رنگ و بوی معنوی به خیابان‌های منتهی به مقتل رهبر شهید داد. عزاداران اربعین شهادت رهبر انقلاب در میدان جمهوری نماز ظهر را اقامه کردند. مراسم اربعین رهبر شهید با حضور مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و... همراه بود از جمله مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری با حضور در خیابان جمهوری تهران در جمع سوگواران چهلم شهادت رهبر شهید انقلاب حاضر شد. رئیس‌جمهوری گپ‌وگفتی صمیمی با مردم حاضر در میدان داشت. علاوه بر رئیس‌جمهور تعدادی از اعضای هیئت وزیران از جمله‌ امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و... حضور یافتند. اسفند ۱۴۰۴ سرآغاز فصل نوین قدرت‌گیری و برآمدن نام ایران اسلامی شد. در ادامه مراسم اربعین رهبر شهید، شاهد صدور پیامی از سوی آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بودیم که در آن به مسائل مهم مربوط به جنگ تحمیلی سوم هم پرداخته شده بود. به گزارش ایرنا، متن پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتُحَا مُبِینَا لِیَغْفِرَ لَکَ الله ما تَقْدَّمَ مِن ذنبکَ وَ مَا تَأَخَرَ وَ یُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَ یَهْدِیکَ صِراط مستقیماً و ینصرکَ اللَّهُ نَصْراً عَزیزاً. چهل روز از یکی از بزرگ‌ترین جنایات دشمنان اسلام و ایران و از یکی از سنگین‌ترین داغ‌های عمومی در تاریخ این ملت می‌گذرد؛ داغ شهادت جانگداز رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی پدر ملت ایران و زعیم امت اسلامی و پیشوای حق‌طلبان در عصر حاضر سید شهیدان ایران و جبهه مقاومت خامنه‌ای کبیر قدس الله نَفْسَهُ الزَّکَیَّه. چهل روز است که روح بلند رهبر شهیدمان در جوار قرب الهی میهمان ضیافت اولیاء و صدیقین و شهدا شده و هم‌زمان و یا در پی آن، جمع کثیری از یاران، فرماندهان و رزمندگان اسلام و هم‌وطنان مظلوم از نوزادان چند روزه تا کهنسالان هم به این فیض عظیم نائل آمده‌اند. چهل شب و روز است که خداوند متعال پیشوای این امت را به میقات خود فراخوانده؛ اما این‌بار برخلاف آنچه در عصر کلیم‌الله رخ داد، اصحاب رهبر شهید و امت او برای اقامه حق و مقابله با باطل مبعوث شدند و چون کوه‌های استوار در برابر سامری و گوساله‌اش ایستادگی کرده و همچون گدازه‌های آتشین بر سر متجاوزان و فرعونیان فرود آمدند. چهل شبانه‌روز است که مستکبران عالم نقاب‌های فریبنده و دروغین را از رخ برگرفته و چهره کریه و شیطانی قتل و ظلم و تجاوز و دروغ و تفرعن و کودک‌کشی و استبداد و فساد را به نمایش گذاشته‌اند





