مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ناهید شعشعانی، دوبلور برجسته، یکشنبه ۱ آذرماه در بهشت زهرا برگزار می‌شود. او مدیریت دوبلاژ اسپایدرمن و پرستاران را برعهده داشت.

مراسم تشییع و وداع با پیکر زنده‌یاد فاطمه (ناهید) شعشعانی، دوبلور پیشکسوت و مدیر هنری، یکشنبه اول آذرماه با حضور هنرمندان و علاقهمندان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت ۱۰ صبح در آرامستان یادمان برگزار می‌شود تا یاد و خاطره این هنرمند رده‌بالای عرصه صداپیشگی گرامی داشته شود.

درگذشت فاطمه شعشعانی پس از بیماری

فاطمه (ناهید) شعشعانی پس از طی یک دوره درمان و تحمل بیماری شامگاه پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه درگذشت. او سال‌هاست که با صداپیشگی و مدیریت هنری آثار کودک و نوجوان در عرصه نمایش خانگی و تلویزیون فعالیت داشته و نامی ماندگار از خود به جای گذاشته است. خبر درگذشت این هنرمند پیشکسوت ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه هنری کشور و به‌ویژه فعالان عرصه دوبله محسوب می‌شود.

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مدیریت دوبلاژ اسپایدرمن و پرستاران

ناهید شعشعانی به‌عنوان یکی از مدیران دوبلاژ، کارنامه‌ای درخشان از مدیریت آثار رده سنی کودک و نوجوان دارد. او مدیریت دوبلاژ بسیاری از سریال‌ها و انیمیشن‌های محبوب را برعهده داشت که می‌توان به آثار مشهوری مانند اسپایدرمن، بتمن و وودی وودی پیکر اشاره کرد. همچنین او مدیریت دوبلاژ سریال مطرح و پرمخاطب پرستاران را به مدت بیش از دوازده سال به عهده داشت.

صدای عمه خانم و شخصیت‌های کلاسیک

صداپیشگی از دیگر فعالیت‌های تخصصی ناهید شعشعانی بود که در نقش‌های متنوعی ظاهر شد. او صداپیشه شخصیت عمه خانم در سریال حنا دختری در مزرعه و همچنین مادر هچ زنبور عسل در انیمیشن مربوطه بود. همچنین صدای خانم واتسون در ماجراهای هاکلبری فین، فانتین در بینوایان، عمه مارتا در زنان کوچک و خانم رتل مایر در هی دی دختر آلپ متعلق به اوست.

چهار سال تسلیت رسمی صداوسیما

رئیس صداوسیما با صدور پیام تسلیتی رسمی، درگذشت این بانوی هنرمند عرصه دوبله را به جامعه هنری کشور و خانواده داغارش تسلیت گفت. در پیام رئیس سازمان صداوسیما آمده است: فقدان بانوی ارجمند، پیشکسوت خوش‌نام عرصه دوبله و مدیریت دوبلاژ، زنده‌یاد ناهید شعشعانی، ضایعه‌ای است بر پیکره هنر اصیل و حنجره‌های طلایی روایت که سالیان دراز جان‌مایه حیات هنری خود را در کالبد خاطرات جمعی ایرانیان دمیدند.

همسری با استاد مهدی آژیر

این هنرمند پیشکسوت با همسر فقید خویش، استاد مهدی آژیر، خاندانی هنرپرور بنیان نهاد. ناهید شعشعانی پاسدار میراثی بود که هنر صداپیشگی را با اصالت، شرافت و تعهد پیوند داد. او همچنین گوینده انیمیشن زهره و زهرا و دوبلور خاله هتی در داستان‌های دهکده بود. اینجانب، فقدان این چهره ماندگار را به خانواده داغدار و به‌ویژه یادگاران و فرزندان گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.