مراسم بزرگداشت بهرام بیضایی با حضور هنرمندان بزرگ

مراسم بزرگداشت بهرام بیضایی با سخنرانی اکبر زنجانپور، داریوش فرهنگ و رؤیا افشار برگزار شد. هنرمندان بر ضرورت تقدیر از او در زمان حیات و جایگاه جهانی او تاکید کردند.

آیین بزرگداشت بهرام بیضایی ، کارگردان و هنرمند پیشکسوت، با حضور چهره‌های شاخص سینما، تئاتر و ادبیات ایران برگزار شد. در این مراسم که به افتخار او ترتیب داده شد، هنرمندان و منتقدان بر اهمیت شناخت و تقدیر از آثار ارزشمند این هنرمند در دوران حیات او تاکید کردند.

نقدهای تند اکبر زنجانپور و رؤیا افشار

اکبر زنجانپور، از نخستین سخنرانان این محفل، با ابراز تأسف عمیق گفت: "چه می‌توان گفت. یک گوهر را به‌راحتی روانه کردیم و رفت و حالا یادمان افتاده برایش بزرگداشت بگیریم. باید برایش بزرگداشت می‌گرفتیم، اما زمانی که نفس می‌کشید و زنده بود و در ایران بود".

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او با مقایسه جایگاه بیضایی با سوفوکل و شکسپیر، بیان کرد که بیضایی در آثار خود صرفا به دنبال کلمات نبود، بلکه با واژگان تصویر می‌ساخت و همین ویژگی، آثارش را به جهان زنده‌ای از تصویر و تخیل تبدیل می‌کرد.

زنجانپور همچنین با اشاره به درگذشت بیضایی دور از وطن، از اینکه این هنرمند در ایران به خاک سپرده نشد ابراز تأسف کرد و افزود: او باید در ایران دفن می‌شد؛ چراکه فرزند کم‌نظیر ایران بود.

رؤیا افشار نیز با تشبیه بیضایی به آرش، تأکید کرد: او با حضور در خارج از ایران نیز فرهنگ این سرزمین را به نقاط دوردست گسترش داد و هرکجا که بیضایی باشد، آنجا ایران است.

پیام‌های نوشتاری و اجرای نمایشی در مراسم

در ادامه مراسم، اصغر همت یادداشتی از محمود دولت‌آبادی، نویسنده پیشکسوت را برای حاضران قرائت کرد. دولت‌آبادی به دلیل کسالت امکان حضور در این مراسم را نداشت.

اجرای بخش‌هایی از نمایش‌نامه "سهراب‌کشی" به کارگردانی کورش شاهونه و بازی ریحانه رضی، از دیگر بخش‌های نمایشی این آیین بود که توجه حاضران را به خود جلب کرد.

همچنین بخشی از لباس‌های نمایش "طرب‌نامه" که بهرام بیضایی به خانه تئاتر اهدا کرده بود، تن مانکن شده و در نمایشگاهی دیده شد و پرفورمنسی از آثار او در حاشیه مراسم اجرا شد.

جایگاه هنری و همکاری‌های داریوش فرهنگ

داریوش فرهنگ، دیگر سخنران این آیین که سابقه همکاری با بهرام بیضایی را در کارنامه هنری خود دارد، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت هنری او، بخش‌هایی از یادداشت خود درباره آثار این هنرمند را برای حاضران خواند.

او با تاکید بر ضرورت توجه به هنرمندان در زمان حیاتشان، خاطرنشان کرد: بیضایی به گردن تاریخ و هنر این سرزمین حق بزرگی دارد و نباید اجازه داد دیگر هنرمندان نیز چنین سرنوشتی پیدا کنند.

این بازیگر و کارگردان تئاتر بر این باور بود که آثار بیضایی تنها متون ساده نیستند، بلکه بازتابی از فرهنگ غنی و عمیق شرقی هستند که نیازمند پژوهش و مکاشفه دقیق می‌باشند.

یادمان‌های ویدیویی و نقش نسل جوان

در بخش دیگری از برنامه، کلیپ‌هایی از سخنان هنرمندان شامل علیرضا خمسه، گلاب آدینه، رضا کیانیان، مازیار لرستانی و مهرداد ضیایی درباره بیضایی پخش شد.

مهرداد ضیایی در این تصاویر از ناتمام‌ماندن اجرای نمایش "مجلس شبیه؛ در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین" ابراز تأسف کرد.

پژند سلیمانی نیز به نمایندگی از هنرمندان نسل جوان، یادداشتی درباره جایگاه بیضایی و تأثیر آثار او بر نسل‌های بعدی قرائت کرد.

نقدهای نقد و برنامه‌های آتی

بهرام ابراهیمی، بازیگر و عضو هیئت‌مدیره خانه تئاتر، به نمایندگی از این نهاد صنفی یادداشتی درباره بیضایی قرائت کرد و از همراهی هنرمندان و دست‌اندرکاران در برگزاری این آیین قدردانی کرد.

مجید رحمتی نیز در ابتدای این مراسم اجرای نقالی داشت و متن اجرایی او با همراهی حسین جمالی تهیه شده بود که فضایی سنتی و هنری به مراسم بخشید.

اجرای قطعات موسیقی با خوانندگی وحید تاج نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود که همراهی مناسبی با محتوای ادبی و نمایشی برنامه داشت.