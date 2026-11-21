مذاکرات سازمان ملل در ژنو درباره ربات‌های قاتل با توافقی اولیه برای ادامه گفت‌وگو پایان یافت، اما مخالفت آمریکا، روسیه و اسرائیل مانع تصویب مقررات الزام‌آور شد.

روز شنبه ۳۰ آبان، مذاکرات سازمان ملل متحد در ژنو درباره تنظیم مقررات برای تسلیحات خودمختار موسوم به " ربات‌های قاتل" با یک توافق اولیه پایان یافت. طبق این توافق، گفت‌وگوها ادامه پیدا می‌کند و مقررات جدید تا سال ۲۰۲۸ تدوین می‌شود.

با این حال، مخالفت آمریکا، روسیه و اسرائیل مانع دستیابی به توافقی الزام‌آور شد. نتیجه نهایی پس از مذاکرات فشرده شبانه اعلام شد و مشخص نمی‌کند که مقررات آینده الزام‌آور خواهد بود یا نه.

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ربات‌های قاتل و محدوده توافق ژنو

توافق ژنو فقط ادامه گفت‌وگوها و تدوین مقررات تا سال ۲۰۲۸ را پوشش می‌دهد و تعهد الزام‌آور برای کشورها ایجاد نمی‌کند. این نتیجه، پایان مذاکراتی است که هدف آن تنظیم قوانین برای سلاح‌های خودمختار بود.

این تسلیحات قادرند با دخالت اندک انسان یا بدون نظارت مستقیم او، اهداف را شناسایی و هدف حمله قرار دهند. به همین دلیل، کنترل حقوقی این سلاح‌ها موضوع اصلی مذاکرات ژنو بوده است.

ماه گذشته ۱۶۳ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دادند که بر لزوم مذاکره درباره قانون جنگ‌افزار خودمختار تأکید داشت. در همین رأی‌گیری، ۹ کشور از جمله ایران، چین و عربستان سعودی رأی ممتنع دادند.

مواضع کشورها درباره کنترل ربات‌های قاتل

حدود ۱۰۰ کشور خواستار وضع قوانین الزام‌آور برای کنترل ربات‌های قاتل بودند، اما قدرت‌های بزرگ تولیدکننده تسلیحات با این خواسته مخالفت کردند. همین اختلاف، مانع از رسیدن مذاکرات به یک توافق الزام‌آور شد.

یک کارشناس رأی ممتنع کشورهای یادشده را ابهامی عامدانه توصیف کرده است. نشریه نیوزویک نیز در گزارشی که در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، خبر داده بود که ارتش چین در عرض دو سال قادر خواهد بود از "ربات قاتل" استفاده کند.

پیامدهای ربات‌های قاتل برای غیرنظامیان

گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که تأخیر در وضع قوانین الزام‌آور جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد. آن‌ها با انتقاد از نتیجه مذاکرات ژنو، این روند را نگران‌کننده خوانده‌اند.

با افزایش استفاده از تسلیحات خودمختار در جنگ‌های اوکراین، سودان و خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره پیامدهای این سلاح‌ها بیشتر شده است. در چنین شرایطی، فاصله میان استفاده میدانی و نبود قوانین الزام‌آور به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.

طبق توافق اولیه، گام بعدی برای کنترل ربات‌های قاتل تدوین مقررات تا سال ۲۰۲۸ است. تا آن زمان، هیچ تعهد الزام‌آوری برای کشورهای تولیدکننده وجود نخواهد داشت، مگر اینکه در ادامه گفت‌وگوها تغییری حاصل شود.