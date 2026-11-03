گزارش فایننشال تایترز از تلاش واشنگتن برای برگزاری نشست سه‌جانبه با روسیه و چین در شنژن؛ همچنین تحلیل تأثیر پیروزی السید بر جمع‌آوری کمک‌ها و آمار اولیه انتخابات میانه‌دوره.

بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایترز، مقامات ایالات متحده، روسیه و چین در حال مذاکره برای برگزاری نخستین نشست سه‌جانبه میان دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه و شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین هستند. این دیدار احتمالی قرار است در حاشیه اجلاس اپک در شهر شنژن چین برگزار شود و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز تأیید کرده که تلاش‌ها برای سازمان‌دهی این رویداد در جریان است.

تلاش واشنگتن برای میزبانی چین در نشست سه‌جانبه

منابع آگاه اعلام کردند که دولت واشنگتن و مسکو به شدت می‌کوشند پکن را متقاعد کنند تا میزبان این دیدار تاریخی باشد. با این وجود، منابع تأکید دارند که هنوز تصمیم نهایی توسط چین گرفته نشده است. دستور کار اصلی این نشست بر کنترل تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح متمرکز خواهد بود، موضوعی که دونالد ترامپ نیز صراحتاً اعلام کرده مایل است آن را در اولویت قرار دهد.

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از سوی دیگر، وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای این گفت‌وگوها، تمرکز بر جنگ اوکراین با حضور ترامپ و شی جین‌پینگ و بدون مشارکت ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهوری اوکراین بوده است. این چارچوب مورد مخالفت کی‌یف قرار گرفته و وزیر خارجه اوکراین هشدار داده که کنار گذاشتن این کشور می‌تواند پوتین را به ادامه جنگ ترغیب کند.

پیروزی السید و جهش مالی کارزار دموکرات‌ها

در فضای داخلی سیاست آمریکا، هیلی استیونز نامزد شکست‌خورده دموکرات‌ها در انتخابات مقدماتی سنا، پس از حمایت از راجرز در کلیسایی در دیترویت، موجی از حمایت‌های مالی را برای عبدل السید به همراه داشت. کارزار السید یکشنبه ۱۰ آبان دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار جمع‌آوری کرد که بخش عمده آن از کمک‌های خُرد مردمی بود. عباس فرحات نماینده مجلس ایالتی میشیگان معتقد است این تصمیم استیونز انگیزه بیشتری برای رای دادن هواداران ایجاد کرده است.

عبدل السید پزشک مصری‌تبار و مدیر پیشین اداره بهداشت دیترویت که جناح چپ حزب دموکرات را نمایندگی می‌کند، با انتقاد از جنگ اسرائیل در غزه و مخالفت با جنگ ایران، توانست بر حامیان ادامه کمک نظامی به اسرائیل پیروز شود. اختلاف پیش از این بر سر یک آگهی انتخاباتی علنی شده بود که اسرائیل را مسئول گرانی مواد غذایی می‌دانست و استیونز خواسته بود السید آن را محکوم کند.

چالش‌های قانونی و آمار اولیه شمارش آرا

در ایالت آلاسکا، حضور دو نامزد با نام خانوادگی سالیوان رقابت را به دادگاه فدرال کشاند. وزارت دادگستری آمریکا درخواست رد صلاحیتی داده بود اما قاضی یکشنبه ۱۰ آبان این درخواست را رد کرد. سناتور دَن اس. سالیوان اعلام کرد نتیجه انتخابات را می‌پذیرد هرچند تحقیقات کیفری دولت فدرال همچنان ادامه دارد. مری پلتولا نامزد دموکرات دخالت در این ماجرا را رد کرد.

دیوان عالی آمریکا دوشنبه ۱۱ آبان درخواست اضطراری وزارت دادگستری برای توقف شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. وزارتخانه مدعی بود برگه‌های رای افرادی که نامشان در فهرست وزارت امنیت داخلی بود باید جدا نگه داشته شوند تا تابعیت آمریکایی آن‌ها تأیید شود، اما دیوان عالی به این استدلال توجهی نکرد.

تحلیل مسیر بازپس‌گیری اکثریت در کنگره

تا بعدازظهر دوشنبه، آمریکایی‌ها ۵۷ میلیون رای به‌صورت حضوری یا پستی داده بودند که این رقم نسبت به ۴۵ میلیون رای زودهنگام در انتخابات میانه‌دوره ۲۰۲۲ افزایش قابل توجهی است. نظرسنجی سراسری رویترز و ایپسوس که ۱۱ آبان پایان یافت نشان داد ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده قصد دارند به دموکرات‌ها و ۳۸ درصد به جمهوری‌خواهان رأی دهند.

دموکرات‌ها برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان باید چهار کرسی اضافه کنند، اما بازپس‌گیری سنا دشوارتر ارزیابی می‌شود. اگر دموکرات‌ها اکثریت یکی از دو مجلس را به دست آورند، می‌توانند جلوی تصویب لوایح مورد نظر ترامپ را بگیرند و درباره عملکرد دولتش تحقیق کنند. همچنین اکثریت سنا اختیار تایید یا رد قضات پیشنهادی ترامپ برای دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی را به آن‌ها می‌دهد.