مذاکرات سه‌جانبه ایران، چین و عمان در پکن، با حضور علی باقری‌کنی و همزمان با سفر سلطان عمان به چین، به گزارش المیادین مطرح شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل المیادین از منابع آگاه، مذاکرات سه‌جانبه ایران ، چین و عمان در پکن و همزمان با سفر سلطان عمان به چین در جریان است. این گفت‌وگوها پشت درهای بسته برگزار می‌شود و گزارش‌ها حاکی است که نشست سه‌جانبه پس از دیدار سران دو کشور آغاز شده است.

بر اساس این اطلاعات، سفر سلطان عمان به چین چارچوبی تشریفاتی نداشته و ظاهرا بررسی مناسبات دوجانبه در دومین اولویت دستور کار آن قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که گفت‌وگوهای منطقه‌ای در حاشیه این سفر نیز مورد توجه طرف‌ها قرار گرفته است.

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حضور وزیران خارجه چین و عمان در تالار خلق

در این نشست، وانگ یی و بدر البوسعیدی، وزیران خارجه چین و عمان، پس از پایان دیدار سران دو کشور در تالار بزرگ خلق پکن منتظر ماندند تا با هیئت ایرانی وارد گفت‌وگو شوند. این ترتیب نشان می‌دهد که طرف چینی و عمانی برای آغاز مذاکرات سه‌جانبه آماده بوده‌اند.

طبق این گزارش، علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، به همراه سفیر ایران در پکن به نمایندگی از سوی تهران در این نشست شرکت کرده‌اند. این مقام ایرانی یک ساعت پیش از دیدار رسمی سلطان عمان و رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد.

باقری‌کنی به همراه هیئتی همراه بود و ابتدا در طبقه دوم تالار بزرگ خلق جلسه‌ای جداگانه با مقامات چینی برگزار کرد. این دیدار پیش از نشست سه‌جانبه انجام شد و بخشی از رایزنی‌های مقدماتی را تشکیل داده است.

میانجی‌گری عمان و تضمین‌های چین

هدف اصلی این گفت‌وگوها، بر اساس آنچه اعلام شده، بحث پیرامون تلاش‌های میانجی‌گرانه عمان و تضمین‌های ارائه‌شده از سوی چین است. روشن شدن جزئیات این تضمین‌ها در گزارش‌های منتشرشده به‌صورت کامل بیان نشده است.

احیای دوباره کانال عمان پس از آن صورت می‌گیرد که میانجی‌گری‌های پیشین به رهبری قطر و پاکستان، با وجود تلاش پکن برای موفقیت آن‌ها، ظاهرا تاکنون به نتیجه مدنظر نرسیده است. این وضعیت، زمینه بازگشت به مسیر عمانی را فراهم کرده است.

عمان پیش‌تر از مسیر میانجی‌گری کنار گذاشته شده و حتی از سوی ایالات متحده به نزدیکی بیش از اندازه به تهران متهم شده بود. این اتهام‌ها نقش عمان را در معادلات منطقه‌ای با پرسش‌هایی همراه کرده بود.

عوامل بازگشت کانال عمانی به میز گفت‌وگو

المیادین در بخش دیگری از گزارش خود، کاهش اعتماد میان طرف‌ها، فعال شدن ائتلاف مکه و تلاش برای تفکیک پرونده یمن از ایران را زمینه‌ساز توقف میانجی‌گری‌های پاکستان و قطر دانسته است. به گزارش این رسانه، پس از این تحولات، تمایل به بازگشایی کانال عمانی دوباره تقویت شده است.

چین بر این باور است که عمان تنها کشور حوزه خلیج فارس است که مسیرهای ارتباطی باز با همه طرف‌ها دارد و در تعاملات چندجانبه خود صداقت نشان داده است. همین ویژگی، به گفته منابع، دلیل اصلی توجه پکن به نقش مسقط در این گفت‌وگوها عنوان شده است.