گزارش آکسیوس نشان می‌دهد که مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران در حال مذاکره است و منابع مختلف از زمان‌های متفاوتی برای این تعلیق صحبت می‌کنند. ایران تعلیق ۵ ساله را پیشنهاد داده است، اما آمریکا ۲۰ سال را خواستار شده است. آمریکا به دنبال درج شرطی است که بر اساس آن هرگونه نقض تعهد در ارتباط با غنی‌سازی ایران، مدت تعلیق را تمدید کند. پس از انقضای مدت تعلیق، ایران می‌تواند غنی‌سازی تا سطح ۳.۶۷ درصد انجام دهد. ایران متعهد خواهد شد که تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی را اداره نکند و به رژیم بازرسی تقویت‌شده متعهد شود. آمریکا نیز متعهد شده است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را به تدریج رفع کرده و دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند. ایران با خروج اورانیوم با غنای بالا از این کشور موافقت خواهد کرد و یکی از گزینه‌های در حال بحث، انتقال این مواد به آمریکا است.

سه منبع مطلع از مذاکرات گفته‌اند که این مدت حداقل ۱۲ سال خواهد بود، در حالی که یک منبع دیگر ۱۵ سال را به عنوان نقطه توافق محتمل عنوان کرده است. ایران در این مذاکرات تعلیق ۵ ساله غنی‌سازی را پیشنهاد داده است، اما آمریکا ۲۰ سال را خواستار شده است.

یک منبع مطلع از مذاکرات گفته است که آمریکا به دنبال درج شرطی است که بر اساس آن هرگونه نقض تعهد در ارتباط با غنی‌سازی ایران، مدت تعلیق را تمدید کند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که پس از انقضای مدت تعلیق، ایران می‌تواند غنی‌سازی تا سطح ۳.۶۷ درصد انجام دهد. یکی از تعهدات ایران در این مذاکرات، عدم فعالیت در زمینه تسلیحات هسته‌ای است.

به گفته یک مقام آمریکایی، ایران همچنین متعهد خواهد شد که تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی را اداره نکند. این مقام آمریکایی همچنین اشاره کرده است که ایران به رژیم بازرسی تقویت‌شده، از جمله بازرسی‌های سرزده بازرسان آژانس اتمی متعهد خواهد شد. آمریکا نیز در این مذاکرات متعهد شده است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را به تدریج رفع کرده و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در سراسر جهان را به تدریج آزاد کند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ایران، برخلاف موضع قبلی خود، با خروج اورانیوم با غنای بالا از این کشور موافقت خواهد کرد و یکی از گزینه‌های در حال بحث، انتقال این مواد به آمریکا است. این موضوع نشان‌دهنده تغییر موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نتیجه مذاکرات داشته باشد.

همچنین، این گزارش نشان می‌دهد که ایران و آمریکا در حال بحث درباره جزئیات مختلف مذاکرات هسته‌ای هستند و هر دو طرف به دنبال پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای حل اختلافات خود هستند. این مذاکرات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روابط ایران و آمریکا و همچنین بر روابط ایران با جامعه بین‌المللی داشته باشد.

