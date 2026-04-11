در پی انتشار اخبار ضد و نقیض درباره ترکیب تیم مذاکرهکننده ایران، مذاکرات مهمی با حضور مقامات ارشد ایرانی و آمریکایی در اسلامآباد آغاز میشود. این مذاکرات با هدف نهاییسازی آتشبس، بررسی پیشنهاد 10 مادهای ایران و حل اختلافات اساسی بین دو کشور برگزار خواهد شد. پاکستان نقش تسهیلگر را ایفا میکند.
در شرایطی که از روز پنجشنبه اخبار ضد و نقیضی در خصوص ترکیب مذاکرهکنندگان ایران ی منتشر شده بود، اعتماد به نقل از منابع آگاه در دولت متوجه شد که تیم مذاکرات ی ایران متشکل از محمدباقر قالیباف و سید عباس عراقچی و تیمی از کارشناسان ایران ی برای گفتوگو و مذاکره با مقامات امریکایی راهی اسلامآباد شده است. به گزارش اعتماد، ایران پیش از این اعلام کرده بود تا زمانی که حملات اسراییل به لبنان بر اساس ماده 10بندی ایران پایان نپذیرد، آتشبس از منظر ایران بلاموضوع بوده و مذاکرات ی هم در کار نخواهد بود.
با عقبنشینی ایالات متحده و انتشار خبر فرمان ترامپ به نتانیاهو برای پایان حمله به لبنان، تیم ایرانی برای انجام مذاکرات راهی اسلامآباد شد. طبق آخرین گزارشهای خبری منتشر شده اعضای هیات ایرانی برای شرکت در مذاکرات اسلامآباد را چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به عنوان اعضای اصلی مذاکرات تشکیل میدهند. هیاتی که از اختیارات کافی برای تصمیمگیری برخوردار بوده و میتواند از بزنگاهها تصمیمات مورد نظر را اتخاذ کند. این مذاکرات قرار است روز جمعه، 21 فروردین و در برخی منابع شنبه 22 فروردین، با هدف نهاییسازی توافق آتشبس و بررسی پیشنهاد 10 مادهای ایران برگزار شود. سالن اجتماعات محمدعلی جناح، محل استقرار هیاتهای مذاکرهکننده و رسانهها خواهد بود. برخی اخبار حاکی است که قبل از آغاز مذاکرات قالیباف از طرف امریکایی خواسته تا ابتدا آتشبس در لبنان و پس از آن بخشی از داراییهای مسدودی ایران در ایالات متحده را آغاز کند. در نقطه مقابل، هیات امریکایی به سرپرستی جی. دی. ونس، معاون رییسجمهور امریکا و با حضور چهرههایی نظیر جرد کوشنر و استیو ویتکاف در این نشست حضور خواهند یافت. برخلاف ادعاهای مطرح شده، محور اصلی مذاکرات حول محور مطالبه 10مادهای ایران شکل میگیرد و امریکا نیز مطالبات خود را بهطور مستقیم مطرح میکند. محور اصلی مطالبات ایران را مواردی چون پایان دادن به هر نوع تجاوزی علیه ایران، پایان دادن به تحریمهای اولیه و ثانویه همچنین اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در کنار آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران تشکیل میدهد. طرف مقابل هم بر مطالبهای چون عدم هستهای شدن ایران، عدم تهدید منافع امریکا در منطقه و باز شدن تنگه هرمز تکیه کرده است. پاکستان پیشتر نیز در تسهیل روابط میان قدرتها نقش داشته است، به عنوان نمونه نقش کلیدی در گشایش روابط امریکا و چین در دهه 70 میلادی. این پیشینه تاریخی به دیپلماتهای پاکستانی اعتمادبهنفس میدهد تا در موضوعات پیچیدهای مثل مذاکرات فعلی نقش تسهیلگر را ایفا کنند. از سویی، حضور چهرههای تراز اول سیاسی ایران و امریکا نشاندهنده اراده دو طرف برای یک گفتوگوی مستقیم و جدی جهت عبور از بنبست فعلی است. طبق گزارشهای منتشر شده، این دور از مذاکرات در اسلامآباد برای یک روز برنامهریزی شده است. با این حال، با توجه به حساسیت موضوع و حضور مقامات بلندپایه این احتمال وجود دارد که در صورت پیشرفت در گفتوگوها، نشستها تمدید شده یا به دورههای بعدی موکول شود. اما فعلا برنامه اعلامی برای حضور هیاتها در پاکستان، یک نشست یکروزه است. تا این لحظه میزان نقض آتشبس از سوی طرفین در سطحی نبوده که منجر به عدم برگزاری مذاکرات شود و مادامی که یکی از مقامات رسمی طرفین رسما خروج از آتشبس را اعلام نکنند از نظر عملی و حقوقی آتشبس برجا و مذاکرات در جریان خواهد بود. این مذاکرات در شرایطی انجام میشود که تنشها در منطقه افزایش یافته است و دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی با چالشهای جدی روبهرو هستند. ایران به دنبال لغو تحریمها و تضمینهایی برای عدم تکرار حملات احتمالی است، در حالی که آمریکا خواستار محدودیتهایی در برنامه هستهای ایران و تضمین امنیت منطقهای است. پیشبینی میشود این مذاکرات به دلیل پیچیدگی موضوعات، زمانبر باشد و به نشستهای بیشتری نیاز داشته باشد. نقش میانجیگرانه پاکستان در این مذاکرات، با توجه به روابط تاریخی این کشور با ایران و آمریکا، حائز اهمیت است و میتواند به تسهیل روند مذاکرات کمک کند. حضور چهرههای سیاسی باسابقه از هر دو طرف، نشاندهنده جدی بودن اراده برای رسیدن به توافق است، اما دستیابی به توافق نهایی نیازمند انعطافپذیری و سازش از سوی هر دو طرف است. انتظار میرود نتایج این مذاکرات تاثیرات مهمی بر تحولات منطقهای و بینالمللی داشته باشد. سرنوشت برجام و آینده روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان، به نتیجه این مذاکرات بستگی دارد. با توجه به اهمیت موضوع، رسانهها و افکار عمومی در سراسر جهان با دقت این مذاکرات را دنبال میکنند. از سوی دیگر، مسائل داخلی هر دو کشور نیز بر روند مذاکرات تاثیرگذار است. اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران و آمریکا میتواند بر تصمیمگیریها و موضعگیریهای طرفین در مذاکرات تاثیر بگذارد. در مجموع، مذاکرات اسلامآباد یک فرصت مهم برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است و امید میرود که با تلاشهای دیپلماتیک و حسن نیت طرفین، نتایج مثبتی حاصل شود
