جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مأمور مذاکره با ایران شد. این انتخاب، نشان‌دهنده‌ی رویکرد محتاطانه و تمایل به راه‌حل‌های دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای ایران است. ونس با ارائه دو مسیر به ایران، تلاش داشت تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و به دنبال یک توافق پایدار باشد.

در فضای پیچیده‌ی روابط ایران و ایالات متحده، جی.دی. ونس ، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ، مأموریتی خطیر را از سوی دونالد ترامپ دریافت کرد: مذاکره با جمهوری اسلامی ایران . این مأموریت در شرایطی صورت گرفت که پس از شش هفته جنگ، آتش‌بسی دوهفته‌ای برقرار شده بود. ونس در این مأموریت، دو مسیر پیش روی ایران ترسیم کرد؛ مسیری به سوی یک کشور عادی با تعهد به صلح جهانی، و مسیری دیگر که در صورت عدم پذیرش شرایط، به وخامت اوضاع اقتصادی ایران می‌انجامید.

انتخاب ونس برای این مأموریت، بیش از هر چیز به مواضع محتاطانه و رویکردش در قبال مداخله‌های نظامی آمریکا در جهان بازمی‌گشت. او پیش از این، در نشست‌های کاخ سفید برای تصمیم‌گیری درباره حمله به ایران، تنها کسی بود که توصیه به احتیاط کرده بود. این انتخاب نشان از یک تغییر رویکرد احتمالی در سیاست خارجی آمریکا داشت، رویکردی که کمتر به دنبال تغییر رژیم و بیشتر به دنبال تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. ونس معتقد بود که هدف اصلی باید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، نه لزوماً تغییر حکومت. او با این دیدگاه، اختلافاتی با برخی مقامات دیگر داشت که خواهان رویکردی تهاجمی‌تر بودند. او همچنین نسبت به اهداف هسته‌ای ایران ابراز تردید کرد و معتقد بود که ادعای ایران مبنی بر استفاده صلح‌آمیز از غنی‌سازی اورانیوم، با واقعیت تطابق ندارد. به عقیده وی، ساخت تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی، توجیهی برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی ندارد و نشان‌دهنده اهداف دیگری است. از زمان قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۸، این بالاترین سطح مذاکرات بین دو کشور محسوب می‌شد. ترامپ، با انتخاب ونس، قصد داشت به این تلاش وزن و اعتبار بیشتری ببخشد. اما انتخاب ونس، صرفاً یک تصمیم اداری نبود، بلکه ناشی از دیدگاه‌های او در مورد مداخله آمریکا در جهان بود. ونس، مخالف مداخله‌گری‌های پیشین آمریکا بود و معتقد بود که باید از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کرد. در حالی که ترامپ بر لزوم برچیده شدن تأسیسات غنی‌سازی ایران تأکید داشت، ونس بیشتر بر تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشت. این تفاوت دیدگاه‌ها، نشان‌دهنده یک اختلاف نظر اساسی در مورد چگونگی تعامل با ایران بود. ونس در مذاکرات خود با ایران، تلاش داشت تا با ارائه دو مسیر، ایران را به سمت یک تصمیم عاقلانه سوق دهد. او معتقد بود که اگر ایران به سمت عادی‌سازی روابط و پذیرش تعهدات بین‌المللی حرکت کند، می‌تواند از مزایای اقتصادی و امنیتی آن بهره‌مند شود. در غیر این صورت، ایران با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد. این رویکرد، تلاشی برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران بود، در حالی که در عین حال، به حفظ منافع آمریکا نیز توجه داشت. در این میان، پرونده هسته‌ای ایران همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در روابط تهران و غرب مطرح بود. ونس با ابعاد پیچیده این پرونده، به ویژه موضوع غنی‌سازی اورانیوم، روبرو بود. در حالی که ایران، غنی‌سازی را حق خود در چارچوب معاهده NPT می‌داند، آمریکا بر این باور است که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ونس در این زمینه نیز موضعی محتاطانه داشت و با تأکید بر عدم تناسب بین ادعاهای ایران در مورد اهداف صلح‌آمیز غنی‌سازی و واقعیت، سعی داشت تا موضع خود را حفظ کند. وی با اشاره به تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی، این عمل را مغایر با ادعای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی دانست و بر این باور بود که این تأسیسات، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تلاش ونس برای یافتن یک راه‌حل میانه بود که هم نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کند و هم از بروز یک درگیری نظامی جلوگیری نماید. او معتقد بود که با مذاکره و ارائه مسیرهای مختلف، می‌توان به یک توافق دست یافت که منافع هر دو طرف را تأمین کند. این مأموریت، آزمونی برای سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بود و نشان می‌داد که آیا می‌توان با اتخاذ رویکردی متفاوت، به راه‌حلی پایدار برای حل بحران هسته‌ای دست یافت یا خیر. در نهایت، این مذاکرات می‌توانست تأثیرات بسزایی بر آینده روابط دو کشور و همچنین ثبات منطقه داشته باشد





