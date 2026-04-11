مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در پاکستان با میانجیگری پاکستان به پایان رسید. تیمهای فنی در حال تبادل متنهای کارشناسی هستند و مذاکرات یک روز دیگر تمدید شد. بازارها و قیمتها تحت تاثیر این مذاکرات قرار گرفتهاند.
مذاکرات فشرده بین هیاتهای ایران ی و آمریکا یی با میانجیگری پاکستان ، پس از ۱۴ ساعت به پایان رسید و اکنون تیمهای فنی دو طرف در حال تبادل متنهای کارشناسی و بررسی جزئیات هستند. پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار خبری اعلام کرد که این مذاکرات ، با وجود بروز برخی اختلافات در مواضع، همچنان ادامه خواهد داشت. این نشاندهنده عزم جدی طرفین برای رسیدن به یک توافق یا راهحلهای قابل قبول است.
خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داد که مذاکرات در اسلامآباد از سطح کارشناسی به سطح سهجانبه اصلی بین طرفین بازگشته است، که این امر میتواند نشاندهنده پیشرفت در روند مذاکرات و جدیتر شدن گفتگوها باشد. منابع مختلف خبری در این باره گزارشهایی منتشر کردهاند، که برخی از آنها مدعی هستند این دور از مذاکرات، آخرین دور خواهد بود. همچنین ادعا شده است که جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از پایان مذاکرات، قرار است بیانیهای مطبوعاتی صادر کند، و تلویزیون ملی پاکستان نیز اعلام کرده است که در صورت صدور این بیانیه، آن را به صورت زنده پخش خواهد کرد. این تحولات نشاندهنده اهمیت و حساسیت بالای این مذاکرات و تاثیر بالقوه آن بر روابط ایران و آمریکا و همچنین تحولات منطقهای است.\تسنیم نیز در گزارشی اعلام کرد که با توجه به زیادهخواهی غیرمنطقی طرف آمریکایی و پافشاری هیات ایرانی بر حفظ منافع ملی، با پیشنهاد طرف پاکستانی و پذیرش هر دو طرف، مذاکرات برای یک دور دیگر در روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. این موضوع نشاندهنده وجود چالشها و اختلاف نظرهای جدی در مذاکرات است، اما در عین حال، پذیرش تمدید مذاکرات حاکی از تمایل طرفین برای ادامه گفتگوها و یافتن راهحل است. کاخ سفید نیز با انتشار بیانیهای، ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان را تایید کرد، که این امر نشاندهنده اهمیت و حساسیت این مذاکرات از دیدگاه دولت آمریکا نیز هست. اخبار مربوط به این مذاکرات، بازتاب گستردهای در بازارها و محافل اقتصادی داشته است. آخرین قیمتها در بازار ارز، طلا و سکه، تحت تاثیر مستقیم این مذاکرات قرار گرفته و نوساناتی را تجربه کردهاند. به عنوان مثال، در شبانگاه شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، بازار طلا و دلار نسبت به اخبار مربوط به مذاکرات واکنش نشان داد. همچنین، پیشبینیهایی درباره قیمت طلا و سکه در روز یکشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، منتشر شده که از احتمال ریزش قیمتها در بازار طلا حکایت دارد. این نشاندهنده تاثیر عمیق مسائل سیاسی بر اقتصاد و بازارهای مالی است.\در این میان، سفیر ایران در روسیه، با تاکید بر اولویت دیپلماسی در سیاست خارجی ایران، به اهمیت این مذاکرات اشاره کرد. این اظهارات، نشاندهنده رویکرد کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل بینالمللی است. همچنین، نزار آمیدی، که در این میان نقشی ایفا میکند، مورد توجه قرار گرفته و بیوگرافی و سوابق او مورد بررسی قرار گرفته است. جی دی ونس، که به همراه ۳۰۰ نفر وارد پاکستان شده است، نیز از دیگر چهرههای کلیدی در این مذاکرات است. توییت جدید مسعود پزشکیان درباره مذاکرات در اسلامآباد، نشاندهنده اهمیت این موضوع برای افکار عمومی و فعالان سیاسی است. روایت روزنامه شرق از تحولات ۴۰ روز پس از جنگ و ۴ روز پس از آتشبس، تعلیق شکننده میان میدان و دیپلماسی را در ساعتهای منتهی به مذاکرات تهران-واشنگتن نشان میدهد. این گزارشها نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تلاشها برای یافتن راهحلهای دیپلماتیک در شرایط حساس منطقهای است. تمامی این اخبار و گزارشها، تصویری از تلاشهای فشرده دیپلماتیک، چالشهای موجود و تاثیرات گسترده این مذاکرات بر جنبههای مختلف را ارائه میدهند
