جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران در اسلام‌آباد بدون دستیابی به توافق به پایان رسیده است. این مذاکرات 21 ساعته بر سر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود. ونس تاکید کرد که ایران تعهدات لازم را در خصوص عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای ارائه نکرده است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ، اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران در اسلام‌آباد ، پایتخت پاکستان، بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. این مذاکرات که حدود 21 ساعت به طول انجامید، شامل گفت‌وگوهای مهمی بود که به گفته ونس، جنبه‌های مثبتی داشت، اما متاسفانه به نتیجه‌ای نرسید. وی در جمع خبرنگاران گفت: «ما 21 ساعت روی این موضوع کار کردیم و مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای مهم با ایران ی‌ها داشتیم. این بخش خوب ماجراست؛ اما خبر بد این است که به توافق نرسیدیم.

به‌نظر من این موضوع برای ایران بیش از آمریکا بد است؛ بنابراین بدون توافق به آمریکا بازمی‌گردیم.» ونس تاکید کرد که ایران تعهد مورد نظر آمریکا در خصوص سلاح هسته‌ای را ارائه نکرده است. وی افزود: «واقعیت این است که ما باید یک تعهد قطعی ببینیم مبنی بر اینکه ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و ابزارهای دستیابی به آن را نیز دنبال نخواهد کرد. آیا چنین تعهدی را دیده‌ایم؟ هنوز نه.» معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که واشنگتن خواسته‌های اصلی خود را به‌طور شفاف مطرح کرده، اما ایران ترجیح داده این شروط را نپذیرد. ونس با اشاره به تماس‌های مکرر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت: «ما با یک پیشنهاد ساده و نهایی، که بهترین پیشنهاد ماست، اینجا را ترک می‌کنیم. باید دید ایران آن را خواهد پذیرفت یا نه.»





ایران آمریکا مذاکرات اسلام‌آباد توافق هسته‌ای

