جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق به پایان رسیده است. این مذاکرات 21 ساعته بر سر برنامه هستهای ایران متمرکز بود. ونس تاکید کرد که ایران تعهدات لازم را در خصوص عدم دستیابی به سلاح هستهای ارائه نکرده است.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا ، اعلام کرد که مذاکرات مستقیم با ایران در اسلامآباد ، پایتخت پاکستان، بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. این مذاکرات که حدود 21 ساعت به طول انجامید، شامل گفتوگوهای مهمی بود که به گفته ونس، جنبههای مثبتی داشت، اما متاسفانه به نتیجهای نرسید. وی در جمع خبرنگاران گفت: «ما 21 ساعت روی این موضوع کار کردیم و مجموعهای از گفتوگوهای مهم با ایران یها داشتیم. این بخش خوب ماجراست؛ اما خبر بد این است که به توافق نرسیدیم.
بهنظر من این موضوع برای ایران بیش از آمریکا بد است؛ بنابراین بدون توافق به آمریکا بازمیگردیم.» ونس تاکید کرد که ایران تعهد مورد نظر آمریکا در خصوص سلاح هستهای را ارائه نکرده است. وی افزود: «واقعیت این است که ما باید یک تعهد قطعی ببینیم مبنی بر اینکه ایران بهدنبال سلاح هستهای نخواهد رفت و ابزارهای دستیابی به آن را نیز دنبال نخواهد کرد. آیا چنین تعهدی را دیدهایم؟ هنوز نه.» معاون رئیسجمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که واشنگتن خواستههای اصلی خود را بهطور شفاف مطرح کرده، اما ایران ترجیح داده این شروط را نپذیرد. ونس با اشاره به تماسهای مکرر با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت: «ما با یک پیشنهاد ساده و نهایی، که بهترین پیشنهاد ماست، اینجا را ترک میکنیم. باید دید ایران آن را خواهد پذیرفت یا نه.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه همچنان بالاست و موضوع هستهای ایران از مهمترین چالشهای بینالمللی محسوب میشود. شکست این مذاکرات میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد و بر آینده روابط ایران و آمریکا، همچنین بر امنیت و ثبات منطقه تاثیر بگذارد. علاوه بر این، گزارشهایی نیز در مورد مسائل دیگری مانند آسیبهای وارده به صنعت هوانوردی ایران در اثر جنگ، صادرات عسل ترکیه به کشورهای مختلف، نقش چین و روسیه در تحولات منطقهای، حرکت ناوگان جهانی «صمود» به سمت غزه و افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه منتشر شده است. این رخدادها نشاندهنده پیچیدگی اوضاع و نیاز به دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تشدید تنشها است. همچنین، این وقایع بر لزوم رسیدگی به مسائل انسانی و کمک به آسیبدیدگان تاکید میکند. مذاکرات شکستخورده در اسلامآباد، تنها یکی از جنبههای این وضعیت چندوجهی است و نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه است. این وضعیت نشاندهنده نیاز مبرم به راهحلهای دیپلماتیک و تلاشهای بیشتر برای کاهش تنشها و یافتن راهحلهای پایدار برای بحرانهای منطقهای است. این وضعیت نیازمند توجه ویژه به حقوق بشر و حفظ جان غیرنظامیان است. به موازات این رویدادها، مسائل دیگری نیز در دستور کار قرار دارند که هر کدام بهنوبه خود اهمیت زیادی دارند. از جمله این مسائل، میتوان به تاثیر جنگ بر صنعت هوانوردی ایران، صادرات عسل ترکیه و نقش کشورهای مختلف در این زمینه، نقش چین و روسیه در تحولات منطقهای، حرکت کشتیهای کمکرسانی به غزه و همچنین افزایش شمار قربانیان در این منطقه اشاره کرد. بررسی دقیق این موضوعات، اهمیت فراوانی در درک بهتر شرایط کنونی و اتخاذ تصمیمات مناسب در آینده خواهد داشت
ایران آمریکا مذاکرات اسلامآباد توافق هستهای
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »