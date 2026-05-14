محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی و از همراهان هیئت مذاکره ایران در اسلامآباد در جمع مردم به بیان جزئیات مذاکره در اسلامآباد پرداخت و گفت: قالیباف به عاصممنیر گفت آمریکا گفتهبود سه روزه ایران را تعیین تکلیف میکنند، ۳ روز شد ۴۰ روز ، هرکار که از دستشان برمیآمد انجام دادند. او پرسید یعنی نمیتوانست زیرساختهای شما را بزند؟ قالیباف جواب داد که میتوانست اما در کمتر از نصف روز کل زیرساختهای منطقه هم نابود میشد. وی افزود: «به خدا قسم آنجا فهمیدم که چرا حضرت امیر در مذاکرات صفین گفت مالک اشتر به مذاکره برود، چون از تهدید دشمن نهراسیدن مهم است». نبویان در ادامه روایت خود گفت: «ونس در جلسه اول گفت ما دو مسئله داریم و اول موضوع تنگه هرمز را حل کنیم، قالیباف گفت ما چهار مسئله داریم. جزئیات هم این بود که ما شروط ۱۰بندی رهبرانقلاب و شعام را ذیل چهار بحث آوردیم و گفتیم آمریکا باید گم بشود و برود. آنها گفتند اگر شما تنگه هرمز باز و اورانیوم خارج شود ما در شصت روز اول ، شش میلیارد دلار پول شما را آزاد میکنیم. قالیباف پرسید که شش میلیارد دلار را از کجا آوردید؟! ونس با تحقیر از ویتکاف پرسید کلا چه قدر پول ایران دست ما است، قالیباف اجازه نداد حرفش تمام شود، گفت چه یک دلار باشد چه صد میلیارد دلار به شما هیچ ربطی ندارد که دخالت کنید این پول ملت ایران است.
محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی و از همراهان هیئت مذاکره ایران در اسلامآباد در جمع مردم به بیان جزئیات مذاکره در اسلامآباد پرداخت و گفت: قالیباف به عاصممنیر گفت آمریکا گفتهبود سه روزه ایران را تعیین تکلیف میکنند، ۳ روز شد ۴۰ روز ، هرکار که از دستشان برمیآمد انجام دادند.
او پرسید یعنی نمیتوانست زیرساختهای شما را بزند؟ قالیباف جواب داد که میتوانست اما در کمتر از نصف روز کل زیرساختهای منطقه هم نابود میشد. وی افزود: «به خدا قسم آنجا فهمیدم که چرا حضرت امیر در مذاکرات صفین گفت مالک اشتر به مذاکره برود، چون از تهدید دشمن نهراسیدن مهم است».
نبویان در ادامه روایت خود گفت: «ونس در جلسه اول گفت ما دو مسئله داریم و اول موضوع تنگه هرمز را حل کنیم، قالیباف گفت ما چهار مسئله داریم. جزئیات هم این بود که ما شروط ۱۰بندی رهبرانقلاب و شعام را ذیل چهار بحث آوردیم و گفتیم آمریکا باید گم بشود و برود. آنها گفتند اگر شما تنگه هرمز باز و اورانیوم خارج شود ما در شصت روز اول ، شش میلیارد دلار پول شما را آزاد میکنیم.
قالیباف پرسید که شش میلیارد دلار را از کجا آوردید؟! ونس با تحقیر از ویتکاف پرسید کلا چه قدر پول ایران دست ما است، قالیباف اجازه نداد حرفش تمام شود، گفت چه یک دلار باشد چه صد میلیارد دلار به شما هیچ ربطی ندارد که دخالت کنید این پول ملت ایران است
مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز اورانیوم آمریکا باید گم بشود و برود آمریکا باید از ایران غیبت کند