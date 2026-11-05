علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت از امیدواری برای رفع تحریم‌های هوایی علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سفر به عربستان خبر داد. او تاکید کرد که حج باید خارج از مسائل سیاسی انجام شود.

علیرضا رشیدیان ، رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران، پیش از سفر به عربستان سعودی برای انجام مذاکرات رسمی در مورد تفاهمنامه حج سال ۱۴۰۶ ، بر اهمیت خارج کردن این فریضه مذهبی از معادلات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تاکید کرد. او با بیان اینکه دولت عربستان متعهد به تضمین سلامت، عزت و امنیت حجاج ایرانی است، اعلام داشت که امیدوار است با ارائه پیشنهادی جدید، تحریم‌های غیرقانونی هوایی علیه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی رفع شود.

تضمین امنیت و کرامت حجاج ایرانی

رشیدیان در پاسخ به پرسش‌هایی درباره شرایط امنیتی برای حجاج در سال ۱۴۰۶ گفت: مسئله حج به عنوان یکی از ارکان دینی برای همه مسلمانان واجب است و حجاجی که به استطاعت می‌رسند باید این فریضه را به جا آورند. وی تصریح کرد که امیران و حاکمان عربستان، موضوع خدمت به زائران را از مسائل سیاسی و روابط بین‌کشورها منفک کرده‌اند.

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رئیس سازمان حج و زیارت با یادآوری اینکه حتی در سال‌های قطع روابط دیپلماتیک نیز اعزام زائران بدون مشکل انجام شد، خاطرنشان کرد: در تفاهمنامه‌های بسته شده بین نمایندگی کشورهای مختلف با وزارت حج و عمره عربستان، دولت این کشور سلامت، عزت و کرامت حجاج را تضمین می‌کند.

وی افزود: در حج سال گذشته فضایی سنگین در داخل ایجاد شده بود و برخی نگران گروگان گرفتن یا برخورد نامناسب با ایرانیان بودند؛ اما تمام حاجیان ایرانی که تجربه این سفر را داشتند، متفق‌القول بودند که عزت و جایگاه زائرین حفظ شد و حجاج سایر کشورها از جمله سعودی‌ها در استقبال بسیار مثبت عمل کردند.

چالش‌های اجرایی و تأثیر تحریم‌های هوانوردی

علیرضا رشیدیان با اشاره به تاثیرات شرایط ناامنی منطقه‌ای در ابعاد مختلف، ذکر کرد که حتی مسابقات لیگ ملت‌های آسیا در عربستان به تعویق افتاده است. او در خصوص عمره نیز اظهار داشت که اقدامات لازم برای اعزام زائران ایرانی از مهرماه ۱۴۰۵ انجام شده بود، اما به دلیل تحریم‌های غیرقانونی علیه هواپیمایی جمهوری اسلامی، تاکنون موفق به انجام پروازها و انتقال زائران به عربستان نشده‌ایم.

رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدار با مقامات حج عربستان در هفته پیش‌رو درباره تحریم‌های هوایی مذاکره خواهد شد، توضیح داد: هر سال همه کشورها در موسم جمادی‌الثانی برای عقد قرارداد حج پیش‌رو به عربستان می‌روند. برعکس عمره که به شرکت‌های غیردولتی برمی‌گردد، حج کاملاً دولتی و حکومتی است و روابط بین دو کشور از جمله تعیین سهمیه، در تعاملات دولت با دولت مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر محاسبه سهمیه بر اساس درصدی از جمعیت، یادآوری کرد که بر مبنای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، سهمیه سالانه ۸۵ هزار نفر تعیین می‌شود. او تاکید کرد که اصل سفر برای عقد تفاهمنامه است و با توجه به آسیب‌شناسی عملیات اجرایی سال گذشته، اشکالات و ناهماهنگی‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد مشابه پروازهای عراق برای رفع محدودیت‌ها

علیرضا رشیدیان درباره موضع رسمی عربستان و تاثیر تحریم‌های هوانوردی بر پروازهای عمره و حج، بیان کرد که برای آغاز پروازهای عمره از مهرماه ۱۴۰۵ درخواست مجوز از سه ایستگاه طائف، جده و مدینه داده بودیم. اما به دلیل اتفاقاتی که در فرودگاه‌های عربستان رخ داد، درخواست به یک ایستگاه یعنی مدینه محدود شد.

او ادامه داد: پس از آن، به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران، مجوز پرواز داده نمی‌شود. ما در آن زمان اعلام کردیم که حتی اگر ایران در تحریم‌های فصل هفتم سازمان ملل قرار گیرد، فعالیت‌های مذهبی از آن استثنا می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت پیشنهادی را که در عراق اجرا شد را مشابه آن برای عربستان مطرح کرد. او توضیح داد که در عراق پس از اعمال تحریم‌ها، پروازهای نجف متوقف شد، اما با پیگیری‌های انجام شده، مجوز روزانه ۴۰ پرواز به مقصد نجف برای جمهوری اسلامی ایران صادر گردید.

رشیدیان در پایان تصریح کرد که به دولت عربستان اعلام شده است انتظار می‌رود اقدام مشابهی را برای حل مشکل پروازهای حج و عمره انجام دهند و امیدواریم در جلسه با وزیر حج عربستان مقدمات این تفاهم را فراهم کنیم. وی همچنین اشاره کرد که با توجه به مسائل مختلف، پیشنهاداتی تهیه شده که در این مذاکرات لحاظ خواهد شد.