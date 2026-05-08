آیتالله احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبههای خود بر اهمیت مذاکرات عزتمندانه و حفظ وحدت ملی تاکید کرد. وی با اشاره به نقش مردم در حفظ نظام و لزوم مقاومت در برابر دشمنان، گفت که عرصه مذاکره کمتر از نبرد مجاهدان نیست. همچنین، نماینده روسیه در سازمان ملل با رد پیش نویس جدید بحرین و آمریکا، بر حل اختلافات در مذاکره تاکید کرد. روزنامه «شرق» نیز از سنگینشدن کفه تحولات به سمت مذاکره و توافق احتمالی بین تهران و واشینگتن و نقشآفرینی پررنگتر چینیها گزارش میدهد.
آیتالله احمد خاتمی ، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبههای خود با اشاره به اهمیت مذاکرات و نقش مردم در حفظ نظام، اظهار کرد که عرصه مذاکره کمتر از نبرد مجاهدان نیست و انتظار مردمی که ۶۸ شب است خیابان را ترک نکردند، مذاکره عزتمندانه، شرافتمندانه و مبتنی بر حکمت است.
وی تاکید کرد که تیم مذاکرهکننده ایران باید در جریان مذاکرات، حتی ذرهای از اصول و مواضع اصیل خود کوتاه نیاید. خاتمی با بیان اینکه آنچه دلها را متوجه حفظ نظام کرده است، لطف خداست، گفت: مردم نیز آگاه هستند که حضور آنان نظام را حفظ میکند. هر آنچه رخ داده لطف خداست و نباید به خود نسبت دهیم.
خطیب موقت نماز جمعه تهران یادآور شد که این روزها پیامهایی با رایزنی پاکستان ردوبدل میشود و عرصه مذاکره هم کمتر از نبرد مجاهدان نیست. کسانی که در این عرصه تلاش میکنند شایسته تکریم هستند. وی با اشاره به طرح تعبیر «دوره سکوت» از سوی رهبر معظم انقلاب درباره شرایط میدان، تاکید کرد: این دوره، آتشبس نیست، بلکه دوره سکوت است.
تا زمانی که دشمنانی مانند ترامپ وجود دارند، باید در برابر آنها ایستادگی کرد و نباید قصه را پایانیافته تلقی کرد. از رزمندگان میخواهیم دستشان همواره روی ماشه باشد. خاتمی با بیان اینکه جنگ روانی بخش مهمی از نبرد است و دشمنان از آن برای تضعیف روحیه و ایجاد یأس بهره میبرند، گفت: مردم باید هوشیار باشند، زیرا دشمنان به دنبال خسته نشان دادن شما و انتشار اخبار دروغ و تحلیلهای غلط هستند.
آنان دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در میان صفوف ملت هستند، اما خدا را شاکریم که وحدت کامل میان مردم و مسئولان کشور برقرار است. وی همچنین با اشاره به لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان جنگ، گفت: آنان مجاهدانی هستند که در راه اعتلای کشور متحمل سختی شدهاند. از مسئولان میخواهیم با کاهش تشریفات اداری، به حل مشکلات آنها تسریع بخشند.
خاتمی با اشاره به اعتراف رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر اینکه مرتکب دزدی دریایی شدهاند، تصریح کرد: رئیسجمهوری کشوری که خود را ابرقدرت میداند، خود را «دزد دریایی» مینامد. از وزارت امور خارجه میخواهیم در مجامع بینالمللی این موضوع را مطرح و اعلام کند ایران با یک «دزد» طرف است. خطیب موقت نماز جمعه تهران یادآور شد: کاشتن بذر بیاعتمادی در شرایط کنونی بسیار خطرناک است. مسئولان نباید از رسیدگی به معیشت مردم غافل شوند.
مردم در انتظار اقدامات عملی از سوی مسئولان هستند و انتظار دارند با رویکرد جهادی، مشکلاتشان کاهش یابد. نماینده روسیه در سازمان ملل نیز با اشاره به پیشنهاد خود برای پایان دادن به جنگ و حل اختلافات در مذاکره، قاطعانه پیش نویس جدید بحرین و آمریکا را رد کرد. طبق نتایج تبادل پیامها، برای گام بعدی مذاکرات تصمیمگیری میشود. همچنین خبر مهمی درباره فعالیت ادارات تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شده است.
روزنامه «شرق» از سنگینشدن کفه تحولات به سمت مذاکره و توافق احتمالی بین تهران و واشینگتن و نقشآفرینی پررنگتر چینیها گزارش میدهد
مذاکرات وحدت ملی آیتالله احمد خاتمی نماینده روسیه در سازمان ملل تحولات سیاسی