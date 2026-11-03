تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری تهران و واشنگتن در جریان است؛ در کنار این رویداد، جام ملت‌های آسیا به سال آینده موکول شد و خبر درگذشت حسن حبیبی منتشر گردید.

قطر روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه، با اعلام امیدواری از نتیجه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، تأیید کرد که دو کشور در حال بررسی طرح‌های پیشنهادی میانجی‌ها برای پایان جنگ هستند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر ، در این رابطه اشاره کرد که حکومت دوحه امیدوار است جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توافقی موقتی دست یابند.

جزئیات مذاکرات و موضع ایران

بر اساس اظهارات الانصاری، ایران و ایالات متحده همچنان به ادامه فرآیند مذاکره پایبند هستند و دوحه نقش تسهیل‌گر را در تبادل پیشنهادات بین این دو طرف ایفا می‌کند. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی پیش‌تر به خبرگزاری رویترز گفته بود که دو کشور هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ دارند.

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این دور جدید از تلاش‌ها برای نزدیک کردن دو طرف، پس از نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آغاز شد. اگرچه جزئیات نامه به طور رسمی اعلام نشده است، اما محسن رضایی نگارش آن را اقدامی مثبت خوانده است.

تحولات نظامی و امنیتی در منطقه

همزمان با گفت‌وگوهای دیپلماتیک، تحولات امنیتی شدیدی در منطقه رخ داده است. ایالات متحده دوشنبه شب حملاتی را به جزیره قشم در کنار تنگه هرمز انجام داد که مقام‌های آمریکایی بعداً آنها را تدافعی توصیف کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران نیز ادعا کرد که دو پهپاد آمریکایی در آسمان بندرخمیر منهدم شده‌اند.

از سوی دیگر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبر داد که از بامداد روز سه‌شنبه تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند. سپاه پاسداران اصرار دارد که بخش جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان که ایران کنترلی بر آن ندارد، مسیر غیرمجاز است.

ایران در چند ماه گذشته با همین استدلال که این منطقه خلاف قوانین بین‌المللی است، به ده‌ها نفتکش حمله کرده است. در دیگر رویدادهای امنیتی، رسانه‌های ایران خبر از کشته شدن ستوان‌یکم جواد حشمتی از کارکنان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نزاجا در یک حمله تروریستی در جنوب شرق ایران داده‌اند.

آزاد شدن کشتی ماهیگیری ایرانی و درگذشت چهره‌های ورزشی

در حوزه دریایی، کشتی ماهیگیری ایرانی با عنوان آذینی که هفته گذشته توسط دزدان دریایی سومالیایی ربوده شده بود، روز دوشنبه، ۱۱ آبان‌ماه، به دست کماندوهای هندی آزاد شد. وزارت اخبار و اطلاعات دولت هند اعلام کرد که تمام ۲۰ نفر خدمه بدون آسیب و جراحت نجات یافتند.

همزمان با این رویدادها، حسن حبیبی، اولین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، در سن ۸۶ سالگی در تهران درگذشت. حبیبی که در ۱۸ بهمن سال ۱۳۱۸ در کرمان به دنیا آمده بود، سابقه بازی در تیم‌های شاهین تهران، استقلال و پاس تهران را داشت.

توقف مسابقات جام ملت‌های آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان، از تعویق برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا تا سال آینده به دلیل حملات اخیر به عربستان سعودی خبر داد. این مسابقات قرار بود در دی ماه امسال در عربستان برگزار شود اما اکنون به ماه‌های آذر و دی ماه ۱۴۰۶ موکول شده است.

کمیته برگزاری این مسابقات در بیانیه‌ای تغییر زمان‌بندی را ناشی از شرایط استثنایی، پیچیدگی‌های لجستیکی قابل‌توجه و اختلال در سفرها دانسته است. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر تقویم فوتبال منطقه در سال جاری خواهد داشت.