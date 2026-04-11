مذاکرات سه جانبه میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد ادامه دارد. تیم های کارشناسی دو طرف در حال تبادل متن و بررسی مواضع هستند. محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت های مذاکره کننده را بر عهده دارند. مذاکرات وارد فاز کارشناسی شده است.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام کاخ سفید در روز شنبه به وقت محلی خبر داد که مذاکرات سه‌جانبه میان ایالات متحده و ایران ، با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد ادامه دارد. طبق گفته این مقام، رایزنی‌ها در سطوح مختلف و با جدیت دنبال می‌شوند و طرفین در تلاش هستند تا به تفاهماتی دست یابند. این مقام همچنین اضافه کرد که نشست‌های کارشناسی به طور پیوسته در حال انجام است و تیم‌های فنی در حال تبادل نظرات و متن‌ها هستند تا زمینه را برای پیشرفت در مذاکرات فراهم کنند.

منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده نیز از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات در شب شنبه یا روز یکشنبه در اسلام‌آباد خبر داده‌اند. در همین حال، کمیته‌های مختلف ایرانی، از جمله کمیته‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری، از صبح امروز جلساتی را برگزار کرده و مواضع خود را بررسی و هماهنگ کرده‌اند. این کمیته‌ها با همگرایی کامل، آمادگی خود را برای آغاز مرحله جدید مذاکرات اعلام کرده‌اند. دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با اشاره به آخرین تحولات، بر عزم جدی ایران برای دستیابی به توافق تأکید کرد و از تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات حمایت نمود. وی افزود: ایران همواره به دنبال راه‌حل‌های دیپلماتیک بوده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. همچنین، وی بر اهمیت نقش میانجیگرانه پاکستان در این فرآیند تأکید کرد و از همکاری نزدیک با این کشور قدردانی نمود. این مقام دولتی همچنین به اهمیت زمان‌بندی و ضرورت حفظ محرمانگی در این مذاکرات اشاره کرد و خواستار صبر و شکیبایی تا رسیدن به نتایج ملموس شد.\مذاکرات فیمابین ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان، در روز شنبه (22 فروردین 1405، برابر با 11 آوریل 2026) آغاز شد. این مذاکرات با حضور هیئت‌های بلندپایه‌ای از هر دو کشور برگزار گردید. ریاست هیئت ایرانی بر عهده محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و ریاست هیئت آمریکایی بر عهده جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده بود. این نشست، که در فضایی جدی و سازنده برگزار شد، شامل بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مختلفی بود که پیش از این در دستور کار قرار داشت. دیدار جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با نخست وزیر پاکستان، از جمله رویدادهای مهم این روز بود که نشان‌دهنده اهمیت نقش پاکستان به عنوان میانجی در این مذاکرات است. این دیدار فرصتی برای تبادل نظر در مورد راه‌های پیشبرد مذاکرات و بررسی مسائل منطقه‌ای بود. همزمان با این مذاکرات، اخبار دیگری نیز منتشر شد. از جمله، اعتراض روسیه به ادعاهای مطرح شده توسط دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. همچنین، بیوگرافی و سوابق نزار آمیدی، از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک، مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، قیمت‌های ارز، از جمله دلار و یورو، در بازار ایران در این روز اعلام شد و جدول‌های مربوطه منتشر گردید.\مذاکرات کارشناسی میان ایران و آمریکا، که در حاشیه مذاکرات اصلی در اسلام‌آباد در جریان است، وارد فاز جدیدی شده است. در این مرحله، کارشناسان دو طرف به بررسی دقیق‌تر جزئیات و تدوین راه‌حل‌های عملی برای رفع اختلافات می‌پردازند. تبادل نظرات فنی و حقوقی، بررسی پیشنهادات و ارزیابی گزینه‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های اصلی در این فاز محسوب می‌شود. هدف از این مذاکرات کارشناسی، رسیدن به یک چارچوب توافقی جامع و قابل اجرا است که بتواند زمینه را برای حل و فصل مسائل کلیدی فراهم کند. نقش کارشناسان در این مرحله بسیار حیاتی است، زیرا آن‌ها با ارائه تحلیل‌های دقیق و پیشنهادهای سازنده، به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. پیشرفت در این مذاکرات، بستگی زیادی به تعامل سازنده و اراده سیاسی طرفین دارد. منابع آگاه از روند مذاکرات، از پیشرفت‌های نسبی در این فاز خبر می‌دهند، اما تأکید می‌کنند که دستیابی به توافق نهایی نیازمند زمان و تلاش بیشتری است. در نهایت، نتیجه این مذاکرات می‌تواند تأثیرات مهمی بر روابط دو کشور و همچنین ثبات منطقه داشته باشد. امید می‌رود با تداوم مذاکرات و اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، گامی مهم در جهت حل و فصل اختلافات برداشته شود و صلح و ثبات در منطقه تقویت گردد





