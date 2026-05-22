مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی گری پاکستان همچنان ادامه دارد

سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دومین سفر خود به تهران با مقامات ایران دیدار و رایزنی داشته است. فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز به تهران خواهد آمد و این سفر به احتمال زیاد، به عنوان یک حرکت مثبت برای حل اختلافات بین دو کشور تلقی می شود.

تبادل پیام و متن بین ایران و امریکا با میانجی گری طرف پاکستان ی همچنان با هدف دستیابی به چارچوبی برای توافق ادامه دارد. سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در هفته جاری برای بار دوم صبح روز چهارشنبه به تهران سفر کرد، حامل پیامی از سوی طرف آمریکا یی برای تهران بود.

نقوی در دومین سفرش به تهران مجدد با مقامات ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همتای خود دیدار و رایزنی داشته است. منابع پاکستانی روز سه شنبه هفته جاری به برخی رسانه های مستقر در اسلام آباد اعلام کردند در صورت به نتیجه رسیدن گفت وگوهای وزیر کشور در تهران، فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران سفر خواهد کرد اما آخرین خبرها تا پنجشنبه شب حاکی از آن است که رایزنی ها بر سر معدود اختلافات هنوز نهایی نشده است.

منابع پاکستانی اعلام کردند سفر فرمانده ارتش پاکستان در صورت نهایی شدن چارچوب مورد نظر میان دو طرف انجام خواهد شد. شایان ذکر است، وزیر کشور پاکستان برای روز جمعه نیز در جهت ادامه رایزنی ها در تهران حضور خواهد داشت و دیدارهایی برای روز جمعه در این راستا در نظر گرفته شده است.

همچنین، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه به تهران خواهد آمد و این سفر به احتمال زیاد، به عنوان یک حرکت مثبت برای حل اختلافات بین دو کشور تلقی می شود. این خبر خوش‌بینی رسانه های پاکستانی را برای نتیجه گیری از مذاکرات ایران و آمریکا پس از عید قربان به خود اختصاص داده است. با این حال، هنوز باید دید که آیا مذاکرات بین دو طرف با موفقیت به نتیجه می رسند یا خیر.

در هر صورت، این خبر نشان می دهد که تلاش های دو طرف برای دستیابی به توافق ادامه دارد و این تلاش ها می تواند به نتیجه برسد





