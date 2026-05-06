در دیدار همهعباس عراقچی با وزیر خارجه چین، مسائل مرتبط با جنگ، برنامه هستهای و تحریمها مورد بررسی قرار گرفت. در همین حال، شرکتهای چینی همچنان کالاهای دو منظوره به ایران عرضه میکنند و بحران اقتصادی در بخشهای مختلف کشور تشدید شده است. همچنین، حمله احتمالی به تنگه هرمز و تحریمهای جدید آمریکا نیز از موضوعات مهم اخیر است.
همهعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با رسانهها درباره دیدار اخیر با وزیر خارجه چین، بیان کرد که در این مذاکرات، «همه مسائل فعلی» از جمله مسائل مرتبط با جنگ، راهکارهای پایان دادن به آن، مذاکرات جاری، برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تحریمها مورد بررسی قرار گرفت.
او همچنین اشاره کرد که تنگه هرمز یکی از موضوعات اساسی این دیدار بود و در مورد «لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی» و دیدگاههای مرتبط با آن، گفتوگوهایی صورت گرفت. محمد مرندی، از اصحاب رسانه همراه با هیات مذاکره جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارش اکسیوس درباره توافق احتمالی با آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکسیوس ابزاری برای دستکاری بازار از سوی کاخ سفید است.
جمهوری اسلامی بهطور کامل برای یک حمله بزرگ احتمالی پیش از سفر ترامپ به چین آماده است. » مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «از افزایش قیمتها مطلع هستم. بخشی از این افزایشها مربوط به تغییر قیمت مواد اولیه یا مشکلات ناشی از جنگ است که مردم در جریان آن هستند. » او ادامه داد: «از وزیر دادگستری خواستهام با هماهنگی قوه قضاییه، با هرگونه تخلف در بازار برخورد جدی و قاطع انجام شود.
» در همین حال، شرکتهای چینی همچنان بهطور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه میکنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، اجرای تحریمها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته میشود که همزمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست. » بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد این کشور در تلاش است، آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان دائمی جنگ منجر شود.
شهروندی ساکن کیش با ارسال پیام به ایراناینترنشنال گفت: «سه ماه است که هتلها، اکثر رستورانها، کلوپها و مراکز اجاره خودرو در کیش بیکار شدهاند و بخش زیادی از نیروهای خود را تعدیل کردهاند. بازارها هم فقط عصرها باز هستند، آن هم نه کل مغازهها.
» حساب فرماندهی نیروی دریایی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از همکاری کاپیتانها و مالکین کشتیهای مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق ضوابط جمهوری اسلامی و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه، تشکر میکنیم. فرماندهی نیروی دریایی سپاه افزود: «با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویههای جدید امکان عبورومرور ایمن و پایدار از تنگه فراهم خواهد شد.
» یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال که خود را از فعالان حوزه نشر و فرهنگ معرفی کرده، با ارسال پیامی از بحران شدید اقتصادی در این بخش خبر داد و نوشت: «ما ناشران، صاحبان موسسههای فرهنگی و سایر فعالان بخش فرهنگ رسما نابود شدیم. » او افزود در حالیکه بخش خدمات و صنعت اکنون با موج بیکاری و تعدیل نیرو روبهرو شده، او و دیگر فعالان بخش فرهنگ از زمان جنگ ۱۲ روزه، یعنی نزدیک به یک سال، با «بیلان مالی منفی» مواجهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک ارزیابی اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان میدهد جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ممکن است در تصمیم «کول آلن»، مظنون تلاش برای ترور دونالد ترامپ و شماری از مقامهای ارشد دولت او در ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید در پنجم اردیبهشت، نقش داشته باشد. بر اساس این ارزیابی اولیه، آلن دارای «نارضایتیهای متعدد اجتماعی و سیاسی» بوده و در شبکههای اجتماعی از اقدامات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
رویترز نوشت افبیآی در حال بررسی فعالیتهای آنلاین و ردپای دیجیتال او برای مشخص شدن انگیزه حمله است. ارتش اسرائیل ظهر چهارشنبه اعلام کرد حمله به زیرساختهای حزبالله را در چندین منطقه لبنان آغاز کرده است
