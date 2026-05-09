مذاکرات دیپلماتیک آمریکا و ایران ممکن است با موضوع پایان دادن به جنگ از یک سو و با موضوع برنامه هسته‌ای و تعلیق غنی‌سازی از سوی دیگر در آینده نزدیک به عنوان موضوعی در اسلام‌آباد در جریان باشد، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید موضوع پس از بررسی نهایی مشخص می‌گردد. جزئیات مربوط به مدت زمان تعلیق غنی‌سازی یا خروج اورانیوم غنی‌شده هنوز مشخص نیست.

یک رسانه آمریکایی گزارش می‌کند مذاکرات در حال حاضر از طریق چندین سکوی باتلاق بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ جریان دارد، به طوری که سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید موضوع پس از بررسی نهایی مشخص خواهد شد و به هیچ اقدامی ازجمله تعیین ضرب‌الاجل ایالات متحده پاسخ نمی‌دهد.

در مقابل، وال استریت ژورنال مدعی است مذاکرات آمریکا و ایران ممکن است هفته آینده در اسلام‌آباد آغاز شود، در حالی که ایران برای اولین بار آمادگی خود را برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای خود ابراز کرده است. جزئیات مربوط به مدت زمان تعلیق غنی‌سازی یا خروج اورانیوم غنی‌شده هنوز مشخص نیست





