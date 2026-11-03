به گزارش رویترز، مقامات ایرانی اعلام کردند که ایران و آمریکا به توافق برای پایان جنگ نرسیده‌اند. تهران اعلام کرد اگر آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز است، باید شروط ایران را بپذیرد.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایران ی گزارش داده است که تهران و واشنگتن هنوز با دستیابی به توافقی قابل قبول برای پایان دادن به جنگ فاصله زیادی دارند. این فاصله دیپلماتیک نشان‌دهنده عمق اختلافات بین دو طرف است و میانجی‌ها تلاش‌های فشرده‌ای را برای کاهش این شکاف‌ها و نزدیک کردن مواضع طرفین به کار گرفته‌اند.

شرط بازگشایی تنگه هرمز در گرو پذیرش شروط تهران

طبق اعلام این مقام ارشد ایرانی، اگر ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز به عنوان یک مسیر تجاری امن و آزاد است، باید پذیرفته باشد که شروط تعیین شده از سوی تهران را احراز کند. این شرط به عنوان یک گام اولیه و پیش‌نیاز ضروری برای هرگونه گشایش در فضای سیاسی منطقه مطرح شده است.

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پس از پذیرش این شروط توسط واشنگتن، می‌توان مذاکرات هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد. این ترتیب زمانی نشان می‌دهد که تهران مسائل مربوط به تنگه هرمز و بازگشایی آن را به عنوان یک اهرم فشار اصلی در نظر گرفته و آن را مستقل از اما به شرطی مرتبط با پروتکل‌های هسته‌ای می‌داند که پیش از آن باید شرایط اولیه محقق شود.

میانجی‌های قطری در تلاش برای کاهش اختلافات

خبرنگار اکسیوس گزارش داده است که تیم مذاکراتی قطر، اکنون در مسیر بازگشت از تهران به دوحه قرار دارد. تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز در این پرواز به همراهی می‌کند تا آخرین وضعیت و جزئیات مذاکرات را با مقامات قطر در میان بگذارد. این جابه‌جایی دیپلماتیک نشان‌دهنده اوج‌گیری تلاش‌های میانجی‌گری برای رسیدن به یک نقطه پایانی است.

خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس نیز اعلام کرده است که میانجی‌های قطری امروز با جدیدترین نسخه از پیشنهاد دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ، در تهران حضور دارند. این نسخه جدید تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نگرانی‌های هر دو طرف، راهکاری ایجاد کند که قابل پذیرش برای تهران باشد.

۴۸ ساعت آینده تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری نهایی

مذاکرات در روز جاری نیز ادامه خواهد یافت و هیئت‌های مذاکره‌کننده به بحث و تبادل نظر خود بر سر جزئیات پیشنهاد جدید ادامه می‌دهند. خبرنگار سی‌بی‌اس تأکید کرده است که ۴۸ ساعت آینده برای تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. این بازه زمانی کوتاه به دلیل اهمیت بالای موضوعات مطرح شده و فشارهای منطقه‌ای، نقش حیاتی در سرنوشت این مذاکرات ایفا می‌کند.

اگرچه توافق در سایه رقابت راهبردی بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ شکل می‌گیرد و سوالاتی درباره آنچه این دو رهبر در حال معامله هستند وجود دارد، اما تمرکز اصلی بر روی شرایط مستقیم ایران و آمریکا باقی می‌ماند. عبور ایران از دکترین جنگ منطقه‌ای به جنگ بدون محدودیت جغرافیایی نیز از جمله تحولات است که بر محاسبات طرفین تاثیر می‌گذارد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این میان گزارش‌هایی را منتشر کرده است که نشان‌دهنده اقدامات قاطع در منطقه است. طبق این گزارش‌ها، ۱۱ نفتکش متخلف طی ۹ روز در تنگه هرمز مورد برخورد و سوخت‌گیری قرار گرفته‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد که تهران همچنان بر کنترل و نظارت بر این آبراه استراتژیک اصرار ورزیده و هرگونه تخلف را با قدرت پاسخ می‌دهد.