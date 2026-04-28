مذاکرات حساس آمریکا با ایران و تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر

در این گزارش، به بررسی مذاکرات حساس آمریکا با ایران و موضوع تنگه هرمز، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه، و همچنین تحولات سیاسی اخیر ایران پرداخته شده است. سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که ایالات متحده از طریق مطبوعات وارد مذاکره نخواهد شد و دولت ترامپ فقط توافقی را انجام خواهد داد که منافع مردم آمریکا را در اولویت قرار دهد. همچنین، حسین شریعتمداری مدعی شد که بستن تنگه باب‌المندب حق مسلم جبهه مقاومت است و گروسی اعلام کرد که دوران اجماع علیه ایران پایان یافته است. در بخش اقتصادی، صعود پلکانی دلار آزاد ادامه دارد و قیمت طلا نیز افزایشی شده است. در بخش سیاسی، تهران به دنبال ائتلاف با بازیگران منطقه‌ای است.

به گزارش منابع رسمی، سخنگوی کاخ سفید در خصوص مذاکرات حساس با جمهوری اسلامی ایران و موضوع تنگه هرمز ، با اشاره به اهمیت دیپلماتیک این مذاکرات، تاکید کرد که ایالات متحده از طریق مطبوعات وارد مذاکره نخواهد شد.

این سخنگوی با تکرار ادعای تکراری خود، مدعی شد که دولت ترامپ فقط توافقی را انجام خواهد داد که منافع مردم آمریکا را در اولویت قرار دهد. در همین زمینه، حسین شریعتمداری، یکی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، با اشاره به تنگه باب‌المندب، اظهار کرد که بستن این تنگه حق مسلم جبهه مقاومت است.

از سوی دیگر، گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دوران اجماع علیه ایران پایان یافته است و اتفاق‌نظر قدرت‌های بزرگ علیه ایران برای مدت‌های مدید باز نخواهد گشت. در همین حال، ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که هرگونه اختلال در تنگه هرمز بر عهده آمریکا و حامیانش است و آمریکا مانند دزدان دزیایی عمل می‌کند.

در بخش اقتصادی، آخرین قیمت دلار امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که صعود پلکانی دلار آزاد ادامه دارد. همچنین، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دلار همچنان در مسیر صعود قیمتی قرار دارد. قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که دلار آزاد امروز چند است و جدول مربوطه نیز منتشر شده است.

علاوه بر این، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایشی شده است و قیمت انس جهانی طلا نیز امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ صعودی شده است. در بخش سیاسی، تهران به دنبال ائتلاف با بازیگران منطقه‌ای است و تلاش می‌کند تا روابط خود را با کشورهای منطقه تقویت کند





