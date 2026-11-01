مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه ادامه دارد؛ ترامپ از حملات تازه سخن گفت

دونالد ترامپ گفت بخش عمده توان نظامی ایران نابود شده و مذاکرات ایران و آمریکا خوب پیش می‌رود، اما عباس عراقچی از نتیجه قطعی خبری نداد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه شنبه نهم آبان در گفت‌وگو با خبرنگاران در اقامتگاه خود در فلوریدا گفت ایالات متحده بخش عمده‌ای از توان نظامی ایران را نابود کرده، اما هنوز باید یکی دو هدف دیگر را مورد حمله قرار دهد. او همزمان از پیشرفت مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران خبر داد و گفت این گفت‌وگوها خوب پیش می‌رود.

ترامپ گفته است جنگ میان آمریکا و اسرائیل از یک طرف و ایران از طرف دیگر در اسفند سال گذشته آغاز شد. او در عین حال تأکید کرد که طرف ایرانی چندان قابل اعتماد نیست و واشینگتن در انجام عملیات تهاجمی عجله‌ای ندارد.

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پیشینه تنش‌ها و ادعاهای نظامی آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا توضیح داد که برنامه هسته‌ای ایران از بین رفته است. به گفته او، تنها یکی دو سایت باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند و این کار می‌تواند در مدت ۱۰ دقیقه انجام شود.

ترامپ همچنین به کوه کلنگ، که با نام کلنگ‌گزلا نیز شناخته می‌شود، اشاره کرد و گفت این محل نیز باید تعیین تکلیف شود. اشاره او به یک مرکز هسته‌ای زیرزمینی در اطراف نطنز است که پیش‌تر بارها درباره احتمال بمباران آن هشدار داده بود.

ایران انجام هرگونه فعالیت هسته‌ای در این محل را رد کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که منابع مختلف از ادامه تنش‌های نظامی و نگرانی درباره احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها خبر می‌دهند.

روند مذاکرات در دوحه و تنگه هرمز

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه گفته بود که ترامپ هنوز درباره انجام حملات جدید علیه ایران تصمیمی نگرفته و واشینگتن همچنان از راه‌حل دیپلماتیک استقبال می‌کند.

ساعاتی پس از اظهارات ترامپ، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ادامه مذاکرات در قطر در روز یکشنبه را تأیید کرد. او در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت رایزنی‌ها درباره یک طرح دو روزه با میانجی‌ها ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.

عراقچی افزود که دستیابی به نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ایران می‌دهد. طرح دو روزه به پیشنهاد میانجی‌های قطری برای بازگشایی موقت تنگه هرمز مربوط می‌شود.

ایران از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه با حملات خود به کشتی‌ها، حرکت در این آبراه راهبردی را مختل کرده است. تهران پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت پذیرفته شدن شرط‌های خود توسط آمریکا، آماده بازگشایی هفت روزه این آبراه است.

یک مقام آگاه از روند مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکره‌کنندگان ایرانی برای سومین روز متوالی در دوحه با میانجی‌گران قطری گفت‌وگو کرده‌اند. میانجی‌های قطری روز جمعه برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده بودند و سپس روز شنبه محل مذاکرات را به دوحه منتقل کردند.

هشدارها درباره حمله احتمالی پس از انتخابات آمریکا

اظهاراتی منسوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه منتشر شد که در آن در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی درباره آغاز حمله‌ای تازه از سوی آمریکا و اسرائیل هشدار داده بود. رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران نیز گفت که بانک جدیدی از اهداف و دارایی‌های دشمن در محدوده جغرافیایی گسترده‌تری نسبت به گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود که حمله احتمالی آمریکا می‌تواند پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور در هفته جاری انجام شود. این انتخابات روز ۱۲ آبان برگزار می‌شود و نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره درگیری‌ها پس از آن افزایش یافته است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز از آنچه فرصتی تاریخی و بی‌سابقه برای سرنگونی حکومت ایران خوانده، سخن گفته بود. در همین حال، خبرگزاری رسمی قطر روز یکشنبه تأیید کرد که یک فروند نفتکش این کشور حامل گاز مایع در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته است.

نفتکش قطری المایده در شب جمعه، زمانی که یک هیئت قطری برای میانجی‌گری در تهران حضور داشت، هدف حمله قرار گرفت. تلاش‌های دیپلماتیک نیز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارسال نامه‌ای از سوی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، شدت گرفته است.

رضایی شامگاه شنبه تأیید کرد که نامه جی‌دی ونس را مطالعه کرده، اما هنوز به آن پاسخ نداده است. او همچنین گفته است که تغییر دکترین هسته‌ای ایران در صورت ازسرگیری جنگ مطرح است.