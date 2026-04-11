مذاکرات میان هیئتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا در اسلامآباد ادامه دارد و تمرکز اصلی بر آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و برقراری آتشبس است. مقام پاکستانی از پیشرفت خوب مذاکرات خبر داده و تاکید شده که تنها تامین منافع ملی ایران معیار اصلی است.
با فرارسیدن شب، گفتگوها میان هیئتهای مذاکرهکننده در اسلامآباد همچنان ادامه دارد. این مذاکرات که با حساسیت و دقت زیادی دنبال میشود، در حالی به ساعات پایانی خود نزدیک میشود که هنوز هیچ نشانهای قطعی از دستیابی به توافق نهایی به چشم نمیخورد. وقفههایی در مذاکرات ایجاد شده و هیئتها برای استراحت و انجام رایزنیهای کارشناسی فرصت داشتهاند، اما این وقفهها خللی در روند کلی مذاکرات ایجاد نکرده و کمیتههای تخصصی بدون وقفه به کار خود ادامه دادهاند.
آنچه مسلم است، هر دو طرف مذاکرهکننده با جدیت و تمرکز بر موضوعات مورد بحث، به دنبال دستیابی به توافقی هستند که منافع ملی هر دو کشور را تأمین کند. در حال حاضر، دو محور اصلی «داراییهای بلوکهشده ایران» و «آتشبس» در دستور کار قرار دارد. بر اساس اطلاعات موثق، آمریکاییها با شروط جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادسازی بخشی از داراییهای ایران در برخی کشورها موافقت کردهاند، که این خود میتواند گامی مهم در جهت پیشبرد مذاکرات محسوب شود. همچنین، مذاکرات فشرده و جدی در مورد برقراری آتشبس در جریان است و تلاشها برای دستیابی به یک توافق پایدار در این زمینه ادامه دارد. از ابتدای آغاز این مذاکرات، موضع جمهوری اسلامی ایران شفاف و روشن بوده است: اگر منافع مردم ایران در این مذاکرات تأمین نشود، این گفتوگوها پایان خواهد یافت و هیچ الزامی برای امضای توافق وجود ندارد. این موضع نشاندهنده اهمیت حفظ منافع ملی و اولویت دادن به رفاه و آسایش مردم ایران در روند مذاکرات است. معیار اصلی، تامین منافع ملت ایران است و نه صرفا رسیدن به یک توافقنامه. مقام پاکستانی در گفتگویی با آسوشیتدپرس، از پیشرفت خوب مذاکرات بین ایران و آمریکا خبر داده است. این اظهارات، امیدواریهایی را در مورد احتمال دستیابی به توافق در آینده نزدیک ایجاد کرده است. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا این مذاکرات در نهایت به نتیجه دلخواه طرفین خواهد رسید یا خیر.\در ادامه این مذاکرات فشرده، رایزنیهای فشرده و متمرکزی پیرامون جزئیات فنی و حقوقی موضوعات مورد بحث در جریان است. هیئتهای مذاکرهکننده، با استفاده از تمامی ظرفیتها و تخصصهای موجود، در تلاش هستند تا اختلافات موجود را به حداقل برسانند و زمینههای مشترک را تقویت کنند. یکی از نکات حائز اهمیت در این مذاکرات، اهمیت رعایت خطوط قرمز و چارچوبهای تعیینشده توسط طرفین است. هیچ یک از طرفین، حاضر به عبور از این خطوط قرمز نیستند و این موضوع، باعث شده تا مذاکرات با دقت و وسواس بیشتری پیش برود. این امر، نشاندهنده جدیت طرفین در دستیابی به یک توافق متوازن و پایدار است که منافع هر دو کشور را به طور کامل تأمین کند. همچنین، نقش میانجیگران و تسهیلگران در این مذاکرات بسیار پررنگ است. این افراد، با ارائه پیشنهادات سازنده و ایجاد فضایی مناسب برای گفتوگو، به پیشبرد مذاکرات کمک میکنند. آنها با تلاش برای درک دیدگاههای طرفین و ایجاد پلهای ارتباطی، به حل اختلافات و نزدیک کردن مواضع کمک میکنند. با توجه به پیچیدگی موضوعات مورد بحث و حساسیتهای موجود، انتظار میرود که مذاکرات تا آخرین لحظات نیز با فراز و نشیبهایی همراه باشد. اما آنچه مسلم است، عزم جدی طرفین برای دستیابی به توافق و تلاش برای حل اختلافات، همچنان پابرجاست.\در راستای بررسی دقیقتر موضوع «داراییهای بلوکهشده ایران»، تیمهای کارشناسی به طور مستمر در حال بررسی و ارزیابی راهحلهای پیشنهادی هستند. این بررسیها شامل جوانب مختلف حقوقی، مالی و اقتصادی میشود و هدف از آن، اطمینان از دستیابی به یک راهحل پایدار و قابل اجرا است که منافع ایران را به طور کامل تأمین کند. در خصوص موضوع «آتشبس» نیز، مذاکرات فشردهای با هدف تعیین شرایط و ضوابط آتشبس پایدار در جریان است. طرفین در تلاش هستند تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب، از جمله تضمینهای امنیتی و مکانیسمهای نظارتی، به یک توافق جامع در این زمینه دست یابند. این توافق، میتواند گامی مهم در جهت کاهش تنشها و ایجاد ثبات در منطقه باشد. نکته مهم دیگری که در این مذاکرات مورد توجه قرار دارد، اهمیت حفظ محرمانگی و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و غیردقیق است. طرفین متعهد شدهاند که تمامی اطلاعات مربوط به مذاکرات را با دقت و مسئولیتپذیری منتقل کنند و از انتشار اطلاعاتی که میتواند به روند مذاکرات آسیب برساند، خودداری کنند. در نهایت، باید منتظر ماند و دید که آیا این تلاشها در نهایت به نتیجه خواهد رسید و دو طرف موفق به دستیابی به توافقی خواهند شد که منافع هر دو کشور را تأمین کند. با توجه به پیچیدگی موضوعات مورد بحث و حساسیتهای موجود، پیشبینی نتیجه نهایی دشوار است. اما آنچه مسلم است، عزم جدی طرفین برای دستیابی به توافق و تلاش برای حل اختلافات، همچنان پابرجاست
