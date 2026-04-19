مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا؛ امید به گشایش در سایه اختلافات

در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان است، واشنگتن از احتمال گشایش در روزهای آینده سخن میگوید، اما اختلافات اصلی در پرونده هستهای و نقش منطقهای ایران همچنان پابرجا بوده و مسیر گفتوگوها را مبهم نگه داشته است. انتظار میرود گامهای مشخصی از سوی تهران برای کاهش تنشها و فشارهای تحریمی برداشته شود.
در شرایطی که گفتوگوهای میان ایران و ایالات متحده همچنان به صورت غیرمستقیم و تحت تنش دنبال میشود، مقامات واشنگتن از احتمال وقوع «گشایش» در روزهای پیش رو ابراز امیدواری کردهاند. با این حال، ریشههای اصلی اختلافات در پرونده برنامه هستهای و همچنین نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران همچنان به قوت خود باقی است و این موضوع، مسیر پیش روی مذاکرات را در هالهای از ابهام فرو برده است.
روزنامه معتبر والاستریت ژورنال، با استناد به منابع آگاه، گزارش داده است که دولت آمریکا منتظر مشاهده گامهای عملی و مشخص از سوی تهران است؛ اقداماتی که در صورت تحقق، میتواند به کاهش قابل توجه فشارهای تحریمی و فروکش کردن تنشهای نظامی در منطقه منجر شود. آمریکا امیدوار است که با تداوم نقش حمایتی و میانجیگرانه کشور پاکستان، دورهای بیشتری از این مذاکرات برگزار گردد تا بر بستر پیامهای رد و بدل شده اخیر، زمینه برای برگزاری گفتوگوهای مستقیمتر فراهم آید. این مذاکرات مستقیم میتواند به موضوعاتی حساس همچون برنامه غنیسازی اورانیوم و همچنین ابعاد گستردهتر نقش ایران در منطقه بپردازد. در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی، به رویکرد دولت آمریکا، بهویژه در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، اشاره شده است. این رویکرد بر این فرض اساسی استوار بود که «مهار یا تغییر نفوذ منطقهای ایران» قادر خواهد بود به بازآرایی توازن قدرت نه تنها در منطقه خاورمیانه، بلکه در سطح بینالمللی نیز منجر شود. به عقیده تحلیلگران آمریکایی، این نگاه صرفاً به پرونده هستهای محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهتری از موازنه ژئوپلیتیکی را دنبال میکند. در همین راستا، محور اصلی گفتوگوهای اخیر بر تلاش برای تثبیت یک آتشبس شکننده که از تاریخ ۸ آوریل با میانجیگری اسلامآباد برقرار شده است، متمرکز شده است. این آتشبس که کمتر از دو هفته از برقراری آن میگذرد، در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد. در چارچوب این تلاشها، کانالهای ارتباطی غیرمستقیم میان دو طرف همچنان از طریق واسطههای پاکستانی فعال نگه داشته شده است. در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر موضع اصولی خود مبنی بر اینکه هرگونه مذاکره باید در چارچوب حفظ حاکمیت ملی و خطوط قرمز کشور، بهویژه در حوزههای کلیدی هستهای و مسائل منطقهای، صورت پذیرد، تأکید کرده است. این موضعگیری نشاندهنده عزم ایران برای دفاع از منافع ملی و ارزشهای بنیادین خود در هرگونه گفتوگوی بینالمللی است. تحولات اخیر نشان میدهد که مسیر دیپلماسی میان ایران و آمریکا، علیرغم چالشها و نقاط اختلاف عمیق، همچنان در حال پیگیری است. تلاش برای دستیابی به توافقات جدید یا حداقل کاهش تنشها، امری پیچیده و نیازمند درک متقابل و انعطافپذیری از سوی هر دو طرف است. در حالی که واشنگتن در انتظار گامهای عملی از سوی تهران است، ایران نیز بر حفظ اصول و منافع ملی خود پافشاری میکند. نقش میانجیگرانه پاکستان در این میان حائز اهمیت است و میتواند به عنوان پلی برای کاهش شکافها و تسهیل گفتگوها عمل کند. با این وجود، اختلافات اساسی در پرونده هستهای و نگرانیهای امنیتی منطقهای، دو عامل کلیدی هستند که روند مذاکرات را کند و پرمخاطره میسازند. انتظار میرود در صورت پیشرفت در این زمینهها، شاهد تحولات بیشتری در روابط ایران و آمریکا و همچنین در وضعیت امنیتی منطقه باشیم. اما تا زمانی که تفاهم عمیقتری حاصل نشود، چشمانداز مذاکرات همچنان مبهم باقی خواهد ماند. این مذاکرات همچنین در بستری داخلی در ایران و آمریکا نیز دنبال میشود، جایی که گروهها و جناحهای مختلف دیدگاههای متفاوتی نسبت به رویکرد مذاکراتی دارند. اظهارات مقامها و رسانهها در هر دو کشور، نشاندهنده حساسیت بالا و اهمیت این گفتوگوها برای آینده روابط بینالملل و امنیت منطقه است
