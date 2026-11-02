مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات اخیر دیپلماسی نفت و دریا

تحلیل وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا، کاهش قیمت نفت، ربایش قایق ایرانی توسط دزدان دریایی و پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه هشتم نوامبر تأکید کرد که محمدباقر قالیباف همچنان نماینده ارشد ایران در مذاکرات است و مدیریت دیپلماسی در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. بقایی اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده تغییر نکرده و کاظم غریب‌آبادی برای تسهیل تعاملات به دوحه سفر کرده است.

تلاش‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی

بقایی در نشست خبری خود اشاره کرد که تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا از طریق میانجی‌هایی مانند قطر همچنان جریان دارد. سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت که مبنای دیپلماسی ایران طرح هفت‌مرحله‌ای است که احتمال اجرای آن در روزهای آینده وجود دارد. او با اشاره به نامه جی‌دی ونس به محسن رضایی، عملکرد آمریکا را مهم‌تر از سبک نامه‌نگاری دانست.

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کاهش قیمت نفت و واکنش بازار جهانی

قیمت جهانی نفت روز دوشنبه با انتشار گزارش‌هایی درباره مذاکرات ایران و آمریکا بیش از سه درصد کاهش یافت. قیمت معاملات آتی نفت خام برنت به هر بشکه صد و ده دلار رسید که نسبت به روز جمعه و قیمت صد و هفده دلاری کاهش قابل توجهی است.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تصمیم دونالد ترامپ برای دادن فرصت به دیپلماسی، عامل اصلی کاهش قیمت نفت بوده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است.

ربایش کشتی آذینی در آب‌های بین‌المللی

مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا تأیید کرد که کشتی ماهیگیری ایرانی به نام آذینی روز پنجشنبه توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد. این کشتی که دارای بیست و سه خدمه بود، در نزدیکی سواحل ایالت پانتلند دزدیده شده و هشت دزد مسلح به آن حمله کرده‌اند.

بازگشت دزدی دریایی پس از حدود یک دهه خفقان، ناشی از تمرکز نیروهای غربی بر حوثی‌ها است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حضور نیروهای مسلح روی کشتی‌ها می‌تواند از این حوادث جلوگیری کند.

ادعاها و ردیایهای نظامی و انسانی

سنتکام اظهارات وزیر خارجه ایران مبنی بر عدم حمله به غیرنظامیان را رد کرد. این فرماندهی نظامی آمریکا مدعی شد که ایران همواره زیرساخت‌های غیرنظامی و دریانوردان را هدف قرار داده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز اعلام کرد که یک نفتکش در خلیج فارس مورد اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفت. در پی این حوادث، کشتی حامل گاز قطر نیز هدف قرار گرفت که شوریای همکاری خلیج فارس آن را تشدید خطرناک تنش خواند.

جزئیات بیشتری از فاجعه ریلی اسپانیا

در ادامه اخبار دیگر، گزارش‌هایی از کشته شدن مارتا شهبازی در سانحه قطار اسپانیا منتشر شد. او پژوهشگر دانشگاه کمبریج و همسر علی شهبازی بود که در پی برخورد دو قطار در سرازیری سِویل جان باخت.