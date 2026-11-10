مذاکرات گادی آیزنکوت با فهرست متحد عربی برای تشکیل دولت اسرائیل

گادی آیزنکوت مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل شد و مذاکرات خود را با فهرست متحد عربی آغاز کرده است. شرط اصلی، شناسایی حماس به عنوان سازمان تروریستی است.

گادی آیزنکوت ، رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اخیر کنست، رسماً مأموریت تشکیل دولت جدید اسرائیل را از رئیس‌جمهور این کشور دریافت کرده است. او بلافاصله پس از دریافت این مسئولیت، مذاکرات پیچیده‌ای را با منصور عباس ، رهبر حزب " فهرست متحد عربی"، آغاز نموده است. هدف اصلی این گفت‌وگوها که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه گزارش شده است، جلب حمایت نمایندگان عرب برای تشکیل ائتلاف اکثریتی در پارلمان است.

شرط شناسایی حماس و موضع منصور عباس

محور اصلی اختلاف و مذاکره میان گادی آیزنکوت و منصور عباس، پذیرش تعریف حماس به عنوان یک سازمان تروریستی توسط لیست عربی است. گادی آیزنکوت چهار شرط اساسی را برای مشارکت احزاب در دولت آینده تعیین کرده که یکی از آن‌ها شناسایی صریح حماس و ضرورت برچیدن توان نظامی و حکومتی این گروه در غزه می‌باشد. منصور عباس در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این موضوع اعلام کرد که تصمیم نهایی در جریان مذاکرات اتخاذ خواهد شد اما اصولاً آمادگی خود را برای پذیرش این شرط اعلام کرده است.

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منصور عباس تأکید کرده است که حضور در دولت بعدی حق اساسی حزب اوست و آن‌ها می‌خواهند بخشی از ائتلاف حاکم باشند. او همچنین اشاره کرد که ائتلاف فعلی نتانیاهو ظرف چند ساعت آینده به اپوزیسیون تبدیل خواهد شد و تلاش برای تغییر ساختار قدرت ادامه دارد. یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها که در میانجیگری این مذاکرات نقش دارد، نیز تأیید کرده که تصور نمی‌کند شناسایی حماس مانعی جدی برای عباس باشد و مواضع نهایی در جلسات آتی شفاف‌تر خواهند شد.

مخالفت‌های داخلی و پیشنهاد نتانیاهو

در حالی که گادی آیزنکوت برای جذب رای‌های لازم به سمت احزاب عربی حرکت می‌کند، برخی چهره‌های کلیدی سیاسی دیگر با این رویکرد مخالفت شدید دارند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب "اسرائیل خانه ما" که هفت کرسی در کنست جدید دارد، صراحتاً اعلام کرده است که از تشکیل هرگونه دولتی که متکی بر فهرست متحد عربی یا فهرست مشترک عربی باشد، حمایت نخواهد کرد. این موضع‌گیری لیبرمن نشان‌دهنده شکاف عمیق در فضای سیاسی اسرائیل نسبت به مشارکت احزاب عربی در هسته قدرت اجرایی است.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستعفی و رهبر حزب لیکود، بار دیگر پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را مطرح کرده است. این پیشنهاد شامل مشارکت احزاب عربی نیست و نتانیاهو تلاش می‌کند با تکیه بر جناح راست و مذهبی، ائتلافی بدون حضور نمایندگان عرب شکل دهد. با این حال، با توجه به اینکه مجموع کرسی‌های احزاب عربی در کنست به ۱۹ رسیده است (هفت کرسی برای فهرست متحد عربی و دوازده کرسی برای فهرست مشترک)، هر ائتلافی برای کسب اکثریت نیازمند در نظر گرفتن این رای‌ها یا سایر نیروهای میانه‌رو است.

تحلیل وضعیت کنست و آینده ائتلاف

نتایج انتخابات اخیر نشان داده است که معادلات قدرت در اسرائیل دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. گادی آیزنکوت برای موفقیت در تشکیل دولت جدید، علاوه بر توافق با فهرست متحد عربی، نیازمند جلب رضایت سایر احزاب کوچک و مستقل است. حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان و شماری از اعضای حزب خودِ آیزنکوت در فرآیند میانجیگری فعال هستند تا زمینه‌های لازم برای امضای تفاهم‌نامه نهایی فراهم شود. این فرآیند هنوز به توافق قطعی نرسیده و ابهامات زیادی درباره ترکیب نهایی کابینه وجود دارد.

پایبندی به ارزش‌های اعلامیه استقلال، به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک، و پذیرش اصل خدمت نظامی یا ملی برای تمام شهروندان، دو شرط دیگر گادی آیزنکوت است که ممکن است چالش‌برانگیزترین بخش مذاکرات با برخی احزاب مذهبی یا سکولار باشد. هنوز هیچ توافق نهایی درباره ترکیب دقیق ائتلاف آینده حاصل نشده است و طرفین درگیر گفت‌وگوهای فشرده‌ای هستند تا از بن‌بست سیاسی جلوگیری کنند و ثبات دولت جدید را تضمین نمایند.